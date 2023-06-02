https://sputniknews.com.tr/20230602/milletvekili-secilen-can-atalayin-tbmmye-kaydi-yapildi-1071936440.html
Milletvekili seçilen Can Atalay'ın TBMM'ye kaydı yapıldı
Milletvekili seçilen Can Atalay'ın TBMM'ye kaydı yapıldı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve avukat Bülent Akbay, milletvekili yemin... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T14:50+0300
2023-06-02T14:50+0300
2023-06-02T14:52+0300
2023 türkiye seçimleri
can atalay
türkiye işçi partisi (tip)
seçim
mazbata
hatay
tbmm
gezi parkı
milletvekili
dava
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Gezi Parkı davasından ötürü tutuklu bulunan Can Atalay, milletvekili seçilmesine karşın tahliye edilmedi. Atalay’ın avukatı Deniz Özen, durumun anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek, "Atalay'ın bir gün dahi vakit kaybetmeksizin cezaevinden tahliyesi hukuken zorunludur" demişti.Milletvekili seçimlerinde TİP'in Hatay’dan aday gösterdiği Atalay milletvekili seçilmişti. Atalay’ın mazbatası avukatları tarafından teslim alınırken Yargıtay’a tahliye başvurusunda bulunulmuştu. Ancak tahliyesi henüz gerçekleşmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230515/tip-bir-degisiklikle-4-vekil-sayisini-korudu-1071107470.html
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Milletvekili seçilen Can Atalay'ın TBMM'ye kaydı yapıldı
14:50 02.06.2023 (güncellendi: 14:52 02.06.2023) Abone ol
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve avukat Bülent Akbay, milletvekili yemin töreninin yapılırken tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın TBMM’ye kaydını yaptırdı.
Gezi Parkı davasından ötürü tutuklu bulunan Can Atalay, milletvekili seçilmesine karşın tahliye edilmedi.
Atalay’ın avukatı Deniz Özen, durumun anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek, "Atalay'ın bir gün dahi vakit kaybetmeksizin cezaevinden tahliyesi hukuken zorunludur" demişti.
Milletvekili seçimlerinde TİP'in Hatay’dan aday gösterdiği Atalay milletvekili seçilmişti. Atalay’ın mazbatası avukatları tarafından teslim alınırken Yargıtay’a tahliye başvurusunda bulunulmuştu. Ancak tahliyesi henüz gerçekleşmedi.