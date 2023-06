https://sputniknews.com.tr/20230602/milletvekili-secilen-can-atalayin-tbmmye-kaydi-yapildi-1071936440.html

Milletvekili seçilen Can Atalay'ın TBMM'ye kaydı yapıldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve avukat Bülent Akbay, milletvekili yemin... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

Gezi Parkı davasından ötürü tutuklu bulunan Can Atalay, milletvekili seçilmesine karşın tahliye edilmedi. Atalay’ın avukatı Deniz Özen, durumun anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek, "Atalay'ın bir gün dahi vakit kaybetmeksizin cezaevinden tahliyesi hukuken zorunludur" demişti.Milletvekili seçimlerinde TİP'in Hatay’dan aday gösterdiği Atalay milletvekili seçilmişti. Atalay’ın mazbatası avukatları tarafından teslim alınırken Yargıtay’a tahliye başvurusunda bulunulmuştu. Ancak tahliyesi henüz gerçekleşmedi.

