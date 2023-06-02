https://sputniknews.com.tr/20230602/mhpden-milletvekili-adayi-olan-akademisyen-silahli-saldirida-yaralandi-1071912805.html
MHP'den milletvekili adayı olan akademisyen silahlı saldırıda yaralandı
MHP'den milletvekili adayı olan akademisyen silahlı saldırıda yaralandı
Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Ayas'ın, 14... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T06:10+0300
2023-06-02T06:10+0300
2023-06-02T06:10+0300
türkiye
mhp
silahlı saldırı
vekil
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Eskişehir'inTepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi yakınında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın kullandığı otomobilin önü iki kişi tarafından kesildi. Henüz bilinmeyen nedenle şüphelilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doç. Dr. Ayas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.MHP'den vekil adayı olmuşİl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliler Z.E.E. ve B.E'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın, 14 Mayıs'taki seçimlerde MHP'den Eskişehir 3. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230531/otobus-soforu-silahli-yolcuya-kursun-yagdirdi-1071847604.html
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mhp, silahlı saldırı, vekil
mhp, silahlı saldırı, vekil
MHP'den milletvekili adayı olan akademisyen silahlı saldırıda yaralandı
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Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Ayas'ın, 14 Mayıs'taki seçimlerde MHP'den Eskişehir 3. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.
Eskişehir'inTepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi yakınında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın kullandığı otomobilin önü iki kişi tarafından kesildi.
Henüz bilinmeyen nedenle şüphelilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doç. Dr. Ayas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
MHP'den vekil adayı olmuş
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliler Z.E.E. ve B.E'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.
Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın, 14 Mayıs'taki seçimlerde MHP'den Eskişehir 3. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.