https://sputniknews.com.tr/20230602/mhpden-milletvekili-adayi-olan-akademisyen-silahli-saldirida-yaralandi-1071912805.html

MHP'den milletvekili adayı olan akademisyen silahlı saldırıda yaralandı

MHP'den milletvekili adayı olan akademisyen silahlı saldırıda yaralandı

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Ayas'ın, 14... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T06:10+0300

2023-06-02T06:10+0300

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türkiye

mhp

silahlı saldırı

vekil

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Eskişehir'inTepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi yakınında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın kullandığı otomobilin önü iki kişi tarafından kesildi. Henüz bilinmeyen nedenle şüphelilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doç. Dr. Ayas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.MHP'den vekil adayı olmuşİl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliler Z.E.E. ve B.E'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın, 14 Mayıs'taki seçimlerde MHP'den Eskişehir 3. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

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