https://sputniknews.com.tr/20230602/mehmet-simsek-hazine-ve-maliye-bakani-hafize-gaye-erkan-merkez-bankasi-baskani-olacak-iddiasi--1071938535.html

'Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı, Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı olacak' iddiası

'Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı, Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı olacak' iddiası

Yarın duyurulacak yeni kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı, ABD’de 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanınan Hafize Gaye Erkan'ın ise Merkez Bankası... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T15:38+0300

2023-06-02T15:38+0300

2023-06-02T15:45+0300

ekonomi

mehmet şimşek

bakan

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

merkez bankası

atama

hafize gaye erkan

first republic bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/01/1059377113_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8fccdfe4f8099f666829694dba854dec.jpg

2023 Türkiye Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından gözler kabinede. Yarın 22.00'de açıklanması beklenen yeni bakanlarla ilgili pek çok isim gündemde. Gazete Oksijen'in aktardığına göre, son anda bir değişiklik yapılmazsa Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olacak.ABD’de 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanınan ve Goldman Sachs gibi finans devleri ile çalışan Hafize Gaye Erkan'ın da Merkez Bankası Başkanı olacağı iddia edildi.Yine iddiaya göre Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, İbrahim Kalın MİT Müsteşarı olacak. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ise Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna oturacak.Hafize Gaye Erkan kimdir?ABD’de 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanınan Hafize Gaye Erkan, bankacılık, yatırımlar, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon alanlarında derin uzmanlığa sahip, kendini kanıtlamış bir finansal hizmetler lideri. First Republic Bank'ta yaklaşık sekiz yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi görevlerde bulundu.Daha önce, Goldman Sachs'ta neredeyse on yıl geçirdi. Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak, büyük ABD bankalarının ve sigorta şirketlerinin Yönetim Kurullarına ve üst yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi ve birleşme ve satın alma konularında danışmanlık yaptı.Mart 2022'de Fortune 500 firması Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katılan Erkan, 2019'dan şirketin 2021'de LVMH tarafından satın alınmasına kadar Tiffany & Co. Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ayrıca Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapıyor.2019 yılında Crain's Bankacılık ve Finans Alanında Önemli Kadınlar listesine ve American Banker's Women to Watch listesine seçildi. 2018 yılında San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listelerine seçildi.

https://sputniknews.com.tr/20230531/kalkinma-ekonomisti-soral-mehmet-simsek-ekonomik-krize-care-olmaz-1071848163.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek kimdir , mehmet şimşek deprem vergileri , mehmet şimşek kabine , hafize gaye erkan first republic , hafize gaye erkan evli mi , hafize gaye erkan kimdir