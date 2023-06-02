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https://sputniknews.com.tr/20230602/mehmet-simsek-hazine-ve-maliye-bakani-hafize-gaye-erkan-merkez-bankasi-baskani-olacak-iddiasi--1071938535.html
'Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı, Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı olacak' iddiası
'Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı, Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı olacak' iddiası
Yarın duyurulacak yeni kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı, ABD’de 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanınan Hafize Gaye Erkan'ın ise Merkez Bankası... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T15:38+0300
2023-06-02T15:45+0300
ekonomi
mehmet şimşek
bakan
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
merkez bankası
atama
hafize gaye erkan
first republic bank
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2023 Türkiye Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından gözler kabinede. Yarın 22.00'de açıklanması beklenen yeni bakanlarla ilgili pek çok isim gündemde. Gazete Oksijen'in aktardığına göre, son anda bir değişiklik yapılmazsa Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olacak.ABD’de 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanınan ve Goldman Sachs gibi finans devleri ile çalışan Hafize Gaye Erkan'ın da Merkez Bankası Başkanı olacağı iddia edildi.Yine iddiaya göre Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, İbrahim Kalın MİT Müsteşarı olacak. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ise Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna oturacak.Hafize Gaye Erkan kimdir?ABD’de 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanınan Hafize Gaye Erkan, bankacılık, yatırımlar, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon alanlarında derin uzmanlığa sahip, kendini kanıtlamış bir finansal hizmetler lideri. First Republic Bank'ta yaklaşık sekiz yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi görevlerde bulundu.Daha önce, Goldman Sachs'ta neredeyse on yıl geçirdi. Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak, büyük ABD bankalarının ve sigorta şirketlerinin Yönetim Kurullarına ve üst yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi ve birleşme ve satın alma konularında danışmanlık yaptı.Mart 2022'de Fortune 500 firması Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katılan Erkan, 2019'dan şirketin 2021'de LVMH tarafından satın alınmasına kadar Tiffany &amp; Co. Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ayrıca Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapıyor.2019 yılında Crain's Bankacılık ve Finans Alanında Önemli Kadınlar listesine ve American Banker's Women to Watch listesine seçildi. 2018 yılında San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listelerine seçildi.
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'Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı, Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı olacak' iddiası

15:38 02.06.2023 (güncellendi: 15:45 02.06.2023)
© AAKabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AA
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Yarın duyurulacak yeni kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı, ABD’de 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanınan Hafize Gaye Erkan'ın ise Merkez Bankası Başkanı olarak görev alacağı öne sürüldü.
2023 Türkiye Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından gözler kabinede. Yarın 22.00'de açıklanması beklenen yeni bakanlarla ilgili pek çok isim gündemde.
Gazete Oksijen'in aktardığına göre, son anda bir değişiklik yapılmazsa Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olacak.
ABD’de 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanınan ve Goldman Sachs gibi finans devleri ile çalışan Hafize Gaye Erkan'ın da Merkez Bankası Başkanı olacağı iddia edildi.
Yine iddiaya göre Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, İbrahim Kalın MİT Müsteşarı olacak. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ise Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna oturacak.

Hafize Gaye Erkan kimdir?

ABD’de 'Müthiş Türk Kızı' olarak tanınan Hafize Gaye Erkan, bankacılık, yatırımlar, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon alanlarında derin uzmanlığa sahip, kendini kanıtlamış bir finansal hizmetler lideri. First Republic Bank'ta yaklaşık sekiz yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi görevlerde bulundu.
Daha önce, Goldman Sachs'ta neredeyse on yıl geçirdi. Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak, büyük ABD bankalarının ve sigorta şirketlerinin Yönetim Kurullarına ve üst yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi ve birleşme ve satın alma konularında danışmanlık yaptı.
Mart 2022'de Fortune 500 firması Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katılan Erkan, 2019'dan şirketin 2021'de LVMH tarafından satın alınmasına kadar Tiffany & Co. Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ayrıca Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapıyor.
2019 yılında Crain's Bankacılık ve Finans Alanında Önemli Kadınlar listesine ve American Banker's Women to Watch listesine seçildi. 2018 yılında San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listelerine seçildi.
Kalkınma ekonomisti Soral: Mehmet Şimşek ekonomik krize çare olmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
ANKARA FARKI
Kalkınma ekonomisti Soral: Mehmet Şimşek ekonomik krize çare olmaz
31 Mayıs, 17:22
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