Liverpool 'yalnız yürümediği' yolculuğunda 131 yaşında

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Anfield'ın sahibi İngiliz iş insanı John Houlding'in kira ve sahada içecek satışıyla ilgili tartışmaların ardından Everton'ın kendi yoluna gitmesi üzerine 1892 yılında kurduğu Liverpool, 1.5 asra yaklaşan tarihindeki büyük başarılar, unutulmaz trajediler, kupalarla dolu müzesi ve tüyleri diken diken eden 'Asla yalnız yürümeyeceksin' marşıyla dünya futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alıyor.

2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in orduları tarafından ağır bir şekilde bombalanan ve harabeye dönen şehir, savaş sonrasındaki ilk lig organizasyonunda şampiyonluk ipini göğüsledi. 42 haftalık maratonun ardından Manchester United'ın bir puan önünde ligi zirvede kapatan Liverpool, 5. şampiyonluğunu elde etti.