https://sputniknews.com.tr/20230602/konyada-yasli-kadinin-unuttugu-400-bin-lira-ile-dolu-poset-cop-kutusunda-bulundu-1071911924.html
Konya'da yaşlı kadının unuttuğu 400 bin lira ile dolu poşet, çöp kutusunda bulundu
Konya'da yaşlı kadının unuttuğu 400 bin lira ile dolu poşet, çöp kutusunda bulundu
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kadının kaybettiği para ve altın dolu poşet, polis ekiplerince sahibine teslim edildi. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T02:34+0300
2023-06-02T02:34+0300
2023-06-02T02:34+0300
türkiye
konya
para
selçuklu
altın
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Konya'da yaşayan 60 yaşındaki Mümine Göz, içerisinde 400 bin lira değerinde para ve altın bulunan poşeti bir elektrik trafosunun üzerinde unuttu.Bir süre sonra unuttuğu poşeti yerinde bulamayan yaşlı kadın, polise müracaat etti.İhbar üzerine çalışma başlatan Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede izlediği güvenlik kameralarından, poşetin evli bir çift tarafından alındığını belirledi.'Ekmek dolu olduğu sanılarak çöpe atılmış'Çiftin oturduğu adrese giden polis, para dolu poşetin ekmek dolu olduğu sanılarak çöpe atıldığını tespit etti.Çiftin gösterdiği çöp kutusunda arama yapan ekipler, poşeti bularak yaşlı kadına teslim etti.Polise teşekkür eden Göz'ün, boş arazilerden ot toplayarak geçimini sağladığı belirtildi.
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konya, para, selçuklu, altın
konya, para, selçuklu, altın
Konya'da yaşlı kadının unuttuğu 400 bin lira ile dolu poşet, çöp kutusunda bulundu
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kadının kaybettiği para ve altın dolu poşet, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.
Konya'da yaşayan 60 yaşındaki Mümine Göz, içerisinde 400 bin lira değerinde para ve altın bulunan poşeti bir elektrik trafosunun üzerinde unuttu.
Bir süre sonra unuttuğu poşeti yerinde bulamayan yaşlı kadın, polise müracaat etti.
İhbar üzerine çalışma başlatan Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede izlediği güvenlik kameralarından, poşetin evli bir çift tarafından alındığını belirledi.
'Ekmek dolu olduğu sanılarak çöpe atılmış'
Çiftin oturduğu adrese giden polis, para dolu poşetin ekmek dolu olduğu sanılarak çöpe atıldığını tespit etti.
Çiftin gösterdiği çöp kutusunda arama yapan ekipler, poşeti bularak yaşlı kadına teslim etti.
Polise teşekkür eden Göz'ün, boş arazilerden ot toplayarak geçimini sağladığı belirtildi.