https://sputniknews.com.tr/20230602/kadin-futbol-super-ligi-sampiyonu-ankara-buyuksehir-belediyesi-fomget-kupasini-aldi-1071957595.html
Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET kupasını aldı
Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET kupasını aldı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi’ni uzatma bölümü sonunda 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, şampiyonluk... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T23:47+0300
2023-06-02T23:47+0300
2023-06-02T23:47+0300
spor
abb
kadın futbolu
şampiyonluk
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Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'li sporcular, coşkularını kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı.Sahada oluşturulan platformda yapılan törende maçın hakemlerine plaket, finalist Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne şilt, futbolcularına ve teknik heyetine madalya verildi.Fenerbahçeli oyuncuların ve taraftarların alkışlarıyla platforma çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'li futbolcular, ilk önce madalyalarını aldı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şampiyonluk kupasını törene kedisiyle çıkan Selda Akgöz ve Daria Apanashchenko'ya verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'li futbolcular daha sonra kupayı kaldırdı. Erkan: Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz'Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaptığı açıklamada, 20 yıldır Türk sporunun her alanında var olmaya özen gösterdiklerini bildirdi.Kadın futboluna verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını belirten Erkan, şunları kaydetti:
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abb, kadın futbolu, şampiyonluk
abb, kadın futbolu, şampiyonluk
Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET kupasını aldı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi’ni uzatma bölümü sonunda 4-2 yenen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, şampiyonluk kupasını aldı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'li sporcular, coşkularını kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı.
Sahada oluşturulan platformda yapılan törende maçın hakemlerine plaket, finalist Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne şilt, futbolcularına ve teknik heyetine madalya verildi.
Fenerbahçeli oyuncuların ve taraftarların alkışlarıyla platforma çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'li futbolcular, ilk önce madalyalarını aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şampiyonluk kupasını törene kedisiyle çıkan Selda Akgöz ve Daria Apanashchenko'ya verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'li futbolcular daha sonra kupayı kaldırdı.
Erkan: Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz'
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaptığı açıklamada, 20 yıldır Türk sporunun her alanında var olmaya özen gösterdiklerini bildirdi.
Kadın futboluna verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını belirten Erkan, şunları kaydetti:
"Bu doğrultuda fırsat eşitliğine, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz. Her alanda yürüttüğümüz 'Toplumsal Eşitlik Hareketi' ile kadınların sporda da varlığını güçlendirmek için desteklerimizi sürdürüyoruz. Onların başarılarını görmek hepimizi gururlandırıyor. Sezon boyunca kadın futbolcuların vermiş olduğu mücadeleden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finale kalan iki takımı da tebrik ediyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i şampiyonluk başarısından dolayı gönülden kutluyorum."