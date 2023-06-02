Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET kupasını aldı

"Bu doğrultuda fırsat eşitliğine, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü temsiline inanıyoruz. Her alanda yürüttüğümüz 'Toplumsal Eşitlik Hareketi' ile kadınların sporda da varlığını güçlendirmek için desteklerimizi sürdürüyoruz. Onların başarılarını görmek hepimizi gururlandırıyor. Sezon boyunca kadın futbolcuların vermiş olduğu mücadeleden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finale kalan iki takımı da tebrik ediyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i şampiyonluk başarısından dolayı gönülden kutluyorum."