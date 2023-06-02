https://sputniknews.com.tr/20230602/japonyada-mawar-alarmi-1071940404.html
Japonya'da Mawar alarmı
Japonya'da Mawar alarmı
Japonya'da Mawar tayfununa karşı taşkın ve heyelan uyarısı geldi, en az 263 uçuş iptal edildi, binlerce kişiye tahliye çağrısı yapıldı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T16:03+0300
2023-06-02T16:03+0300
2023-06-02T16:06+0300
dünya
japonya
asya
mawar tayfunu
heyelan
sel
yağış
hava durumu
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Doğu Asya'da ortaya çıkan tropikal Mawar tayfununun etkisi altına aldığı Japonya'da, taşkın ve heyelan uyarıları verildi. Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatı bölgesini etkisi altına alan tropikal Mawar tayfununa karşı uyarılarını güncelledi. Pasifik Okyanusu kıyısındaki eyaletlere yönelik taşkın ve heyelan uyarısı yapan JMA, Koçi dahil bazı bölgelerde halka geçici tahliye çağrısı yaptı. Şikoku ve Kinki bölgelerine 'hayati risk taşıyabilecek doğal afet' uyarısı yapan ajans, 10 kişinin yaralandığı Okinawa kıyılarına 9 metrelik dalgaların erişebileceğini duyurdu.Hızını saatte 160 kilometrenin üzerine çıkarması beklenen tayfun ulaşımı da etkiledi. En az 263 uçuşun iptal edildiği ülkede Tokaido Shinkansen demiryolu hattındaki tüm hızlı tren seferleri şiddetli yağışlar nedeniyle askıya alındı. Ülke genelinde birçok yerel tren hattında da gecikmeler meydana geldi.Mawar, 24 Mayıs’ta ABD'ye bağlı Guam Adası'nı şiddetli rüzgar ve yağmurla vurmuş, adanın büyük kısmında elektrik kesilmiş, sakinlerin büyük bölümü tahliye edilmişti.
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japonya, asya, mawar tayfunu, heyelan, sel, yağış, hava durumu
japonya, asya, mawar tayfunu, heyelan, sel, yağış, hava durumu
Japonya'da Mawar alarmı
16:03 02.06.2023 (güncellendi: 16:06 02.06.2023) Abone ol
Japonya'da Mawar tayfununa karşı taşkın ve heyelan uyarısı geldi, en az 263 uçuş iptal edildi, binlerce kişiye tahliye çağrısı yapıldı.
Doğu Asya'da ortaya çıkan tropikal Mawar tayfununun etkisi altına aldığı Japonya'da, taşkın ve heyelan uyarıları verildi.
Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatı bölgesini etkisi altına alan tropikal Mawar tayfununa karşı uyarılarını güncelledi. Pasifik Okyanusu kıyısındaki eyaletlere yönelik taşkın ve heyelan uyarısı yapan JMA, Koçi dahil bazı bölgelerde halka geçici tahliye çağrısı yaptı.
Şikoku ve Kinki bölgelerine 'hayati risk taşıyabilecek doğal afet' uyarısı yapan ajans, 10 kişinin yaralandığı Okinawa kıyılarına 9 metrelik dalgaların erişebileceğini duyurdu.
Hızını saatte 160 kilometrenin üzerine çıkarması beklenen tayfun ulaşımı da etkiledi. En az 263 uçuşun iptal edildiği ülkede Tokaido Shinkansen demiryolu hattındaki tüm hızlı tren seferleri şiddetli yağışlar nedeniyle askıya alındı. Ülke genelinde birçok yerel tren hattında da gecikmeler meydana geldi.
Mawar, 24 Mayıs’ta ABD'ye bağlı Guam Adası'nı şiddetli rüzgar ve yağmurla vurmuş, adanın büyük kısmında elektrik kesilmiş, sakinlerin büyük bölümü tahliye edilmişti.