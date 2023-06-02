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Japonya'da deprem olur ya da tayfun başlarsa otomatlar ücretsiz gıda verecek
Japonya'da deprem olur ya da tayfun başlarsa otomatlar ücretsiz gıda verecek
Japonya'nın Ako şehrine büyük bir deprem ya da tayfun durumunda ücretsiz yiyecek ve içecek verecek iki otomat yerleştirildi. Otomatların tüm ülkeye yayılması... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T22:15+0300
2023-06-02T22:15+0300
yaşam
japonya
deprem
gıda
otomat
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Depreme hazırlık tedbirlerini artırma kararı alan Japonya, büyük bir deprem ya da tayfun durumunda otomatlarla ücretsiz yiyecek ve içecek verecek.The Guardian'da yer alan habere göre ülkenin batı kıyısındaki Ako kentine şimdiden iki otomat yerleştirildi.Önümüzdeki yıllarda ülkenin iç kesimlerini ve güney batı kıyısını etkilemesi beklenen büyük depremden etkilenecek bölgeler arasında yer alan Ako'ya konulan iki otomat, yaklaşık 300 şişe ve kutu içecek ile gıda takviyesi de dahil 140 acil durum gıda ürünü içeriyor.Bununla beraber otomatlar, tahliye sığınağı olarak belirlenen binalara yakın bir bölgeye yerleştirildi.Yerel basında çıkan haberlere göre söz konusu otomatların şiddetli yağış uyarısı ve 7 üzerinden 5 ve üzeri derecede bir depremin ardından tahliye kararı verilmesi durumunda kilitleri otomatik olarak açılacak ve içindeki yiyecek ve içecekler ücretsiz olarak verilecek.Bunun dışındaki zamanlarda otomatlardaki gıdalar ise parayla satılacak.Otomatların üreticisi olan ve Ako kentinde bir fabrikaları bulunan Earth Corp. adlı şirketin temsilcisi, gazeteye yaptığı açıklamada, 'türünün ilk örneği' olduğunu söylediği otomatları Japonya'nın tamamına yaymak istediklerini dile getirdi.Temsilci, "Otomatları ülke genelinde kurmak istiyoruz. Stokların sakinlerimizin emniyet ve güvenliğini sağlamasını istiyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/japon-hukumeti-fukusimada-iki-bolgenin-tahliye-emrini-kaldiracak-1068645763.html
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japonya, deprem, gıda, otomat
japonya, deprem, gıda, otomat

Japonya'da deprem olur ya da tayfun başlarsa otomatlar ücretsiz gıda verecek

22:15 02.06.2023
© AFP 2023Japonya - deprem
Japonya - deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023
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Japonya'nın Ako şehrine büyük bir deprem ya da tayfun durumunda ücretsiz yiyecek ve içecek verecek iki otomat yerleştirildi. Otomatların tüm ülkeye yayılması planlanıyor.
Depreme hazırlık tedbirlerini artırma kararı alan Japonya, büyük bir deprem ya da tayfun durumunda otomatlarla ücretsiz yiyecek ve içecek verecek.
The Guardian'da yer alan habere göre ülkenin batı kıyısındaki Ako kentine şimdiden iki otomat yerleştirildi.
Önümüzdeki yıllarda ülkenin iç kesimlerini ve güney batı kıyısını etkilemesi beklenen büyük depremden etkilenecek bölgeler arasında yer alan Ako'ya konulan iki otomat, yaklaşık 300 şişe ve kutu içecek ile gıda takviyesi de dahil 140 acil durum gıda ürünü içeriyor.
Bununla beraber otomatlar, tahliye sığınağı olarak belirlenen binalara yakın bir bölgeye yerleştirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre söz konusu otomatların şiddetli yağış uyarısı ve 7 üzerinden 5 ve üzeri derecede bir depremin ardından tahliye kararı verilmesi durumunda kilitleri otomatik olarak açılacak ve içindeki yiyecek ve içecekler ücretsiz olarak verilecek.
Bunun dışındaki zamanlarda otomatlardaki gıdalar ise parayla satılacak.
Otomatların üreticisi olan ve Ako kentinde bir fabrikaları bulunan Earth Corp. adlı şirketin temsilcisi, gazeteye yaptığı açıklamada, 'türünün ilk örneği' olduğunu söylediği otomatları Japonya'nın tamamına yaymak istediklerini dile getirdi.
Temsilci, "Otomatları ülke genelinde kurmak istiyoruz. Stokların sakinlerimizin emniyet ve güvenliğini sağlamasını istiyoruz" dedi.
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