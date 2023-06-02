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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor?
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor?
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. Ağıralioğlu'na en yakın isimlerden... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T14:35+0300
2023-06-02T14:35+0300
politika
iyi parti
istifa
yavuz ağıralioğlu
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İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'na yakın olduğu bilinen İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik, Instagram hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Fahri Bozgeyik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "'Parti kur, oy verelim' diyenler hazır mı?" dedi. Bozgeyik'in bu paylaşımı, Yavuz Ağıralioğlu'nun parti kuracağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.Ağıralioğlu, istifa ettiği dönemde çarpıcı ifadeler kullanarak sert bir açıklama ile partisinden ayrılmıştı.'Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını' belirten Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" demişti."HDP ile pazarlığı doğru bulmuyorum" diyen eski İYİ Partili vekil, şu ifadeleri kullanmıştı:
https://sputniknews.com.tr/20230509/iyi-partili-agiralioglu-kilicdaroglu-kazanirsa-parti-kurmak-zorunda-kalirim-1070838525.html
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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor?

14:35 02.06.2023
© DHAYavuz Ağıralioğlu
Yavuz Ağıralioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© DHA
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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. Ağıralioğlu'na en yakın isimlerden İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bozgeyik, paylaşımında "'Parti kur, oy verelim' diyenler hazır mı?" ifadesini kullandı.
İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'na yakın olduğu bilinen İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik, Instagram hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fahri Bozgeyik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "'Parti kur, oy verelim' diyenler hazır mı?" dedi.
Bozgeyik'in bu paylaşımı, Yavuz Ağıralioğlu'nun parti kuracağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.
Ağıralioğlu, istifa ettiği dönemde çarpıcı ifadeler kullanarak sert bir açıklama ile partisinden ayrılmıştı.
'Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını' belirten Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" demişti.
"HDP ile pazarlığı doğru bulmuyorum" diyen eski İYİ Partili vekil, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Türk devletine 'katil' diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya 'katil' diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, 'Bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz?' söylemini görüyorum. Evet, sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermenilere sözde soykırım mitinleri düzenlerin içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz."
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
İYİ Partili Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu kazanırsa parti kurmak zorunda kalırım
9 Mayıs, 13:57
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