https://sputniknews.com.tr/20230602/iyi-partiden-istifa-eden-yavuz-agiralioglu-parti-mi-kuruyor-1071935990.html

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor?

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor?

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. Ağıralioğlu'na en yakın isimlerden... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T14:35+0300

2023-06-02T14:35+0300

2023-06-02T14:35+0300

politika

iyi parti

istifa

yavuz ağıralioğlu

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İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'na yakın olduğu bilinen İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik, Instagram hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Fahri Bozgeyik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "'Parti kur, oy verelim' diyenler hazır mı?" dedi. Bozgeyik'in bu paylaşımı, Yavuz Ağıralioğlu'nun parti kuracağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.Ağıralioğlu, istifa ettiği dönemde çarpıcı ifadeler kullanarak sert bir açıklama ile partisinden ayrılmıştı.'Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını' belirten Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" demişti."HDP ile pazarlığı doğru bulmuyorum" diyen eski İYİ Partili vekil, şu ifadeleri kullanmıştı:

https://sputniknews.com.tr/20230509/iyi-partili-agiralioglu-kilicdaroglu-kazanirsa-parti-kurmak-zorunda-kalirim-1070838525.html

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