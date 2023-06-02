https://sputniknews.com.tr/20230602/ispanyada-5-belediye-baskani-yazi-tura-ile-belirlendi-1071943960.html
İspanya'da 5 belediye başkanı yazı tura ile belirlendi
İspanya'da 5 belediye başkanı yazı tura ile belirlendi
İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde küçük nüfuslu 5 yerleşim yerinde adayların eşit oy almasından dolayı belediye başkanları yazı tura atışıyla... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T16:32+0300
2023-06-02T16:32+0300
2023-06-02T16:32+0300
dünya
ispanya
belediye başkanı
yazı tura
seçim
pedro sanchez
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İspanya'da yerel seçimlerin yapıldığı 8 bin 131 yerleşim yerinin 5'inde adaylara eşit oy çıktı.Ülkedeki seçim yasalarına göre eşitlik halinde belediye başkanının kura ile belirlenmesi gerektiğinden, nüfusları 550 ile 2 bin arasında değişen bu yerlerde belediye başkanlarının belirlenmesi için yazı tura atışına başvuruldu.Belediye binalarında halk önünde yapılan yazı tura atışını kazananlar, gelecek seçimlere kadar 4 yıl görev yapacak.Yerel seçimlerde muhalefetteki sağ partilerin büyük başarı elde etmesinden dolayı Başbakan Pedro Sanchez, normal şartlarda yıl sonunda yapılması gereken genel seçimleri erkene alıp, 23 Temmuz'da İspanyolların sandık başına gideceklerini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230529/ispanyada-yerel-secimleri-kaybeden-basbakan-sanchez-erken-genel-secim-karari-aldi-1071731784.html
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ispanya, belediye başkanı, yazı tura, seçim, pedro sanchez
ispanya, belediye başkanı, yazı tura, seçim, pedro sanchez
İspanya'da 5 belediye başkanı yazı tura ile belirlendi
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İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde küçük nüfuslu 5 yerleşim yerinde adayların eşit oy almasından dolayı belediye başkanları yazı tura atışıyla belli oldu.
İspanya'da yerel seçimlerin yapıldığı 8 bin 131 yerleşim yerinin 5'inde adaylara eşit oy çıktı.
Ülkedeki seçim yasalarına göre eşitlik halinde belediye başkanının kura ile belirlenmesi gerektiğinden, nüfusları 550 ile 2 bin arasında değişen bu yerlerde belediye başkanlarının belirlenmesi için yazı tura atışına başvuruldu.
Belediye binalarında halk önünde yapılan yazı tura atışını kazananlar, gelecek seçimlere kadar 4 yıl görev yapacak.
Yerel seçimlerde muhalefetteki sağ partilerin büyük başarı elde etmesinden dolayı Başbakan Pedro Sanchez, normal şartlarda yıl sonunda yapılması gereken genel seçimleri erkene alıp, 23 Temmuz'da İspanyolların sandık başına gideceklerini duyurmuştu.