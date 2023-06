İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız yapamayacağını düşündüğü bir vaatte bulunmadı

"Bu aşırı sağ ve sol ittifakın içinde olduğu bu koalisyona karşı biz yine bir toplumsal bilinçlenme oluşturmaya yönelik gayret ortaya koyduk ve onların kullandıkları trol ağlarını ifşa ettik. Bu trol ağları ifşa olduğunda aslında kendilerince sosyal medyada çok güçlü olduğunu söyleyen bu unsurlar tamamen sanal bir platformda, tamamen bir balonun içerisinde, aslında yankı odalarında hareket ettiklerini görmüş oldular. Bu onlarda psikolojik olarak da tahribat oluşturdu ve her seferinde, her adım attığımızda, her tutarsızlıklarını gösterdiğimizde bize hem tehditlerle hem de iftiralarla saldırdılar. Bunlar bizi yaptığımız uğraşlardan geri döndürmedi."