https://sputniknews.com.tr/20230602/iletisim-baskani-altun-cumhurbaskanimiz-yapamayacagini-dusundugu-bir-vaatte-bulunmadi-1071907570.html

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız yapamayacağını düşündüğü bir vaatte bulunmadı

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız yapamayacağını düşündüğü bir vaatte bulunmadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, seçim sürecine ilişkin, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımız çok yalın, çok net bir iletişim stratejisi izledi, çok realist bir... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T00:09+0300

2023-06-02T00:09+0300

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türkiye

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recep tayyip erdoğan

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abd

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Altun, "Bu seçimde, açık ve net şekilde vurgulamamız gerekir ki, kazanan Türkiye olmuştur" dedi.Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim sürecinde sistematik şekilde yalanı esas alarak hareket eden bir koalisyonla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın karşısında, dezenformasyon bombardımanını ana iletişim stratejisi olarak kabul eden bir yapı vardı. Bu yapı, ne yazık ki aşırı sağ ve aşırı sol ittifakı olarak karşımıza çıkmış bir yapıydı. Cumhurbaşkanımız bunlara karşı mücadele etti" değerlendirmesinde bulundu.Bu yapının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra büyük ve güçlü Türkiye'nin yürüyüşünü de durdurmayı hedeflediğini söyleyen Altun, milletin buna müsaade etmediğini belirtti.Altun, Batı medyasında Erdoğan'ın seçimlere avantajlı girdiğine ilişkin haberler yapıldığına dikkati çekerek, "Tabii ki avantajlı olarak girdi. Çünkü milletimizin çok güçlü desteğiyle girdi fakat onların kastı bu değil. Diyorlar ki, ellerindeki medya gücü dolayısıyla avantajlı girdi. Buradan sormak istiyorum, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımıza destek veren yerli ve milli medya, bütün o uluslararası büyük medya devleriyle kıyaslandığında gerçekten onların daha üstünde bir niceliğe mi sahip, böylesi bir cesamete mi sahip?" diye konuştu.'Sosyal medya şirketleri açıkça taraf tuttular'Seçim sürecinde sosyal medya şirketlerinin çok net şekilde taraf olduklarını söyleyen Altun, "Bunlar, kendilerini bağımsız, objektif platformlar olarak lanse etseler de böyle olmadıklarını elbette meslekten iletişimciler, profesyoneller biliyorlardı ama bütün kamuoyu açık ve net şekilde bildiler. Çünkü bunlar açıkça taraf tuttular" dedi."Twitter" yönetiminin, ABD'nin siyasal çıkarları için kendisinden istediklerini yerine getirdiğini kaydeden Altun, bunu ortaya koyan çalışmaların yer aldığı bir kitap hazırladıklarını anlatarak, "Uluslararası medya devleri, bunların içerideki uzantıları, sosyal medya şirketleri ve bunların içerisinde büyütülen bu sanal trol ağları, bunların hepsi dezenformasyon üretim merkezi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı operasyon merkezine dönüştüler ve başarılı olamadılar" şeklinde konuştu.Millet iradesi söz konusu olduğunda bütün bu oyunların bozulduğunu ifade eden Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:Altun, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin elde ettiği kazanımların, pek çok uluslararası aktör için kayıp anlamına geldiğine dikkati çekerek, "Bu unsurlar, 2023 seçimlerini çok önemli, kendileri açısından stratejik seçim olarak gördüler ve o büyük, istikrar adası Türkiye'yi yolundan döndürmek ve küçülen iç çelişkilerine mahkum bir Türkiye'ye yeniden kavuşmak için bu alana ciddi bir yatırım yaptılar" ifadelerini kullandı.'Tutarsızlıklarını gösterdiğimizde hem tehdit hem de iftiralarla saldırdılar'Türkiye siyasetini yalanlarla kirletmeye çalışanlara karşı doğru bilgiyi vererek mücadele ettiklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:'Milletimiz bunu çok net bir şekilde algıladı'Altun, gerçekleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tez ve projelerini ulusal ve uluslararası alanda anlatmak için de gayret sarf ettiklerini dile getirerek, "Bizim yaklaşımımız şu; Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu kendi başına güçlüdür, kendi başına tartıda yeterince ağırdır. Biz, bunu yalın ve güçlü şekilde ulusal ve uluslararası kamuoyuna aktardığımızda, muhatapları bunu net bir şekilde algılayacaktır, milletimiz bunu çok net bir şekilde algıladı" dedi.Fahrettin Altun, milletin seçimlerde istikrarın devamından yana olduğunu net şekilde gösterdiğini belirterek, "Bu tutarsız siyaset, bu aşırı sağ ve aşırı solun bir arada olduğu bu koalisyon, her şeyden önce vatandaşın haklarını istismar etmek üzere bir siyaset izledi. Bugüne kadar, son seçime kadarki bir ayda her gün yeni bir yalan söylemelerinden dolayı, oluşturdukları o kirden ve günahtan dolayı özür dilemediler" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsayıcı, kuşatıcı, birlik ve beraberlik içeren mesajlar verdiğini söyleyen Altun, "Diğer taraftan, doğrudan siyasal kutuplaşmayı, toplumsal kutuplaşmaya çevirmek isteyenler, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmeye çalışanlar, etnik ve kültürel fay hatları oluşturup buradan çatışma çıkartmaya hatta mezhebi fay hatları oluşturup buradan çatışma çıkarmak isteyenler, tavırları dolayısıyla nedamet getirmediler, pişmanlıklarını dile getirmediler" ifadelerini kullandı.'Büyük ve güçlü Türkiye projesine ket vurmak için ortaya çıkmış bir girişimdi'Altun, "Altılı masadaki genel başkanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp tebrik eden oldu mu?" sorusuna, "Bildiğim kadarıyla olmadı" yanıtını verdi.Fahrettin Altun, şöyle konuştu:Muhalefetin yalan anket sonuçlarıyla seçime müdahale etmeye çalıştığına işaret eden Altun, "Kendi kitlelerini mobilize etmeye çalıştılar ve seçim akşamı ortaya çıkacak olan kendileri açısından gündeme gelecek olan mağlubiyeti perdelemeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Çünkü sonuç çok açık ve netti" dedi.Altun, muhalefetin 28 Mayıs'ta da bunu yapmak istediklerini fakat bunun olmadığını belirterek, "Çünkü burada ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın net mesajları, yürüttüğü akıllı iletişim stratejisi sürecin milletimiz açısından çok net anlaşılmasını sağladı. Uluslararası kamuoyu da bu noktada net şekilde tablonun ne olduğunu gördü. Bugün itibarıyla bu net tablo söz konusu olduğunda birilerinin çıkıp kendi kitlesine 'Evet, biz çok ağır bir yenilgiyle karşı karşıya kaldık' demeleri gerekir ama görüyoruz ki böyle bir erdem de söz konusu değil" ifadelerini kullandı.'Cumhurbaşkanımız, özgür, bağımsız Türkiye karşıtı bütün unsurları yendi'Fahrettin Altun, bir soru üzerine şunları söyledi:Altun, seçimlerden sonra birçok dünya liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak veya sosyal medya üzerinden tebrik ettiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Tahıl Koridoru Anlaşması'nı anımsatan Altun, şöyle devam etti:'Cumhurbaşkanımızın siyaseti bir dava hareketidir'Altun, Türkiye Yüzyılı'nın temel parametrelerinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, Türkiye Yüzyılı'nda öncelikli olarak afetin yaralarının sarılacağını ve afetlere karşı risk ve kriz yönetimi sürecinin çok güçlü şekilde kurumsallaştırılacağını belirtti.Diğer taraftan çok sağlam bir toplumsal yapı inşa edeceklerinin altını çizen Altun, önümüzdeki dönemin diğer önemli başlıklarının "istikrarlı ve güçlü bir ekonomi" ile "adalet, demokrasi, insan hak ve hürriyetleri" ve "Türkiye ekseni" olduğunu anlattı.Altun, "Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız kabinesini açıklayacak ve kabinesini açıkladıktan sonra çok hızlı şekilde, hükümet programıyla birlikte seçim beyannamesinde milletimize verdiğimiz sözler ve somut bir şekilde çerçevesi çizilen vaatler bir politikaya nasıl dönecek, onun takvimi ve yol haritası ne olacak, o ortaya konulacak ve inşallah el birliğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Kabineye ilişkin bir soru üzerine Altun, şöyle konuştu:Türkiye açısından önlerinde önemli bir dönem olduğunu vurgulayan Altun, bu önemli dönemin toplumsal birlik ve bütünlük içerisinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Türkiye lehine değerlendirme imkanına sahip olunduğunu vurguladı.Bu imkanın kullanılması halinde Türkiye'nin ve bütün vatandaşların kazançlı çıkacaklarına dikkati çeken Altun, şunları söyledi:

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fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, seçim, twitter , abd