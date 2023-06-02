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https://sputniknews.com.tr/20230602/icradan-satilik-tv-kulesi-sahibini-ariyor-1071951327.html
İcradan satılık TV kulesi sahibini arıyor
İcradan satılık TV kulesi sahibini arıyor
Büyükçekmece'de 2017 yılında 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan helikopter kazası ile gündeme gelen TV kulesi icradan satışa çıkarılıyor. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T21:02+0300
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büyükçekmece
türkiye
satılık
kule
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Büyükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi kararınca satışa çıkarılan televizyon kulesinin de içindebulunduğu 8 bin metrekarelik arsada ekipler keşif yaptı.Deniz ve göl manzaralı arsanın, kuleye ait inşa halindeki otopark ve çok amaçlı salon yapılarının bulunduğunu belirleyen ekipler, televizyon kulesi, restoran, seyir terası, dükkan, TV yayın merkezinin tamamlandığını ancak yüzde 24 oranında yıpranma payı olduğunu, otopark ve çok amaçlı salonun yüzde 35 eksik kısmının bulunduğunu tespit etti.Restoran, seyir terası, dükkan, TV yayın merkezi, elektronik, dış ve iç donanımı gibi kule ve diğer bölümlerin özelliklerini ve bunların bedellerinin belirleyen ekipler, televizyon ile yayıncılık kulesi olarak inşa edilen dava konusu binada yapılan incelemelerde, televizyon yayını yapabilmek için gerekli elektronik teçhizatların ve verici sistemlerin bulunmadığı da kayda geçti.Keşif sonunda arsa değeri 112 milyon lira, yapısal kısımların değeri 131 milyon 300 bin lira, elektrik-elektronik kısımların değeri 929 bin lira, mekanik kısımların değeri ise 5 milyon 165 bin lira olarak belirlendi. Yapının toplam satış bedeli ise 249 milyon395 bin lira oldu.Büyükçekmece 1. İcra Dairesinin ilanına göre arsa ve içindeki yapılar 1 Ağustos itibarıyla satışa çıkarılacak.'Fiyatı bence az'Büyükçekmece'de 21 yıldır yaşadığını söyleyen Gülcan Keleşoğlu, "Hep böyle atıl durumdaydı. Helikopter çarpmıştı. Hiç çıkmadım yukarı. Neden böyle bilmiyoruz." dedi.Kulenin dikkat çekici olduğunu belirten Keleşoğlu, "249 milyon liraya satılıyormuş. İçeri girilip girilmediğini bilmiyorum. Işıkları yanıyordu arada. Fiyatı bence az. Az bir fiyat biçilmiş." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220630/buyukcekmecede-7-kisinin-oldugu-helikopter-kazasinda-tv-kulesi-kusurlu-bulundu-1058168341.html
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büyükçekmece, satılık, kule
büyükçekmece, satılık, kule

İcradan satılık TV kulesi sahibini arıyor

21:02 02.06.2023 (güncellendi: 21:05 02.06.2023)
© İHAİcradan satılık TV kulesi sahibini arıyor
İcradan satılık TV kulesi sahibini arıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© İHA
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Büyükçekmece'de 2017 yılında 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan helikopter kazası ile gündeme gelen TV kulesi icradan satışa çıkarılıyor.
Büyükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi kararınca satışa çıkarılan televizyon kulesinin de içindebulunduğu 8 bin metrekarelik arsada ekipler keşif yaptı.
Deniz ve göl manzaralı arsanın, kuleye ait inşa halindeki otopark ve çok amaçlı salon yapılarının bulunduğunu belirleyen ekipler, televizyon kulesi, restoran, seyir terası, dükkan, TV yayın merkezinin tamamlandığını ancak yüzde 24 oranında yıpranma payı olduğunu, otopark ve çok amaçlı salonun yüzde 35 eksik kısmının bulunduğunu tespit etti.
Restoran, seyir terası, dükkan, TV yayın merkezi, elektronik, dış ve iç donanımı gibi kule ve diğer bölümlerin özelliklerini ve bunların bedellerinin belirleyen ekipler, televizyon ile yayıncılık kulesi olarak inşa edilen dava konusu binada yapılan incelemelerde, televizyon yayını yapabilmek için gerekli elektronik teçhizatların ve verici sistemlerin bulunmadığı da kayda geçti.
Keşif sonunda arsa değeri 112 milyon lira, yapısal kısımların değeri 131 milyon 300 bin lira, elektrik-elektronik kısımların değeri 929 bin lira, mekanik kısımların değeri ise 5 milyon 165 bin lira olarak belirlendi. Yapının toplam satış bedeli ise 249 milyon395 bin lira oldu.
Büyükçekmece 1. İcra Dairesinin ilanına göre arsa ve içindeki yapılar 1 Ağustos itibarıyla satışa çıkarılacak.

'Fiyatı bence az'

Büyükçekmece'de 21 yıldır yaşadığını söyleyen Gülcan Keleşoğlu, "Hep böyle atıl durumdaydı. Helikopter çarpmıştı. Hiç çıkmadım yukarı. Neden böyle bilmiyoruz." dedi.
Kulenin dikkat çekici olduğunu belirten Keleşoğlu, "249 milyon liraya satılıyormuş. İçeri girilip girilmediğini bilmiyorum. Işıkları yanıyordu arada. Fiyatı bence az. Az bir fiyat biçilmiş." ifadelerini kullandı.
Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazasında TV kulesi kusurlu bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
TÜRKİYE
Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazasında TV kulesi kusurlu bulundu
30 Haziran 2022, 21:21
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