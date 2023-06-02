Hindistan'da tren kazası: En az 50 ölü, 300 yaralı
20:02 02.06.2023 (güncellendi: 20:29 02.06.2023)
Hindistan'da meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre en az 50 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.
Hindistan'ın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.
Hindustan Times’ın haberine göre, eyaletin Balasore bölgesinde Coromandel Express’e ait yolcu treni ile yük treni çarpıştı.
#Watch | Visuals from the site of the train accident in #Odisha's #Balasore district where two passenger trains and one good train met with an accident leaving hundreds injured.— Hindustan Times (@htTweets) June 2, 2023
Rescue operation is underway at the spot.
(via ANI) pic.twitter.com/ZzLk217Qnz
Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında, yerel saatle 19.20'de meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.
Yetkililer, yaralıların 179'unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600'den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Shalimar Tren İstasyonu'ndan kalkan trenin Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.
Bölgeye 50'den fazla ambulans sevk edildi.
© İHA Hindistan’da demir yolları işe alım kurumu tarafından yapılan sınavları protesto eden göstericiler bir yolcu trenini ateşe verdi.
Hindistan’da demir yolları işe alım kurumu tarafından yapılan sınavları protesto eden göstericiler bir yolcu trenini ateşe verdi.
© İHA