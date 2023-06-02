https://sputniknews.com.tr/20230602/hindistan-balistik-fuze-denemesi-yapti-1071918457.html
Hindistan balistik füze denemesi yaptı
Hindistan balistik füze denemesi yaptı
Hindistan Savunma Bakanlığı, balistik füze Agni-1'in deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T10:53+0300
2023-06-02T10:53+0300
2023-06-02T10:53+0300
dünya
hindistan
balistik füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1071918457.jpg?1685692408
Bakanlıktan yapılan açıklamada, fırlatmanın Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından Odisha eyaletindeki APJ Abdul Kalam Adası'ndan gerçekleştirildiği bildirildi.Fırlatmanın başarılı olduğu belirtilen açıklamada, "Agni-1, hedefleri oldukça yüksek bir hassasiyetle vurabilen kanıtlanmış bir sistemdir" ifadesi kullanıldı.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindistan, balistik füze
Hindistan balistik füze denemesi yaptı
Abone ol
Hindistan Savunma Bakanlığı, balistik füze Agni-1'in deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, fırlatmanın Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından Odisha eyaletindeki APJ Abdul Kalam Adası'ndan gerçekleştirildiği bildirildi.
Fırlatmanın başarılı olduğu belirtilen açıklamada, "Agni-1, hedefleri oldukça yüksek bir hassasiyetle vurabilen kanıtlanmış bir sistemdir" ifadesi kullanıldı.