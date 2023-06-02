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https://sputniknews.com.tr/20230602/hindistan-balistik-fuze-denemesi-yapti-1071918457.html
Hindistan balistik füze denemesi yaptı
Hindistan balistik füze denemesi yaptı
Hindistan Savunma Bakanlığı, balistik füze Agni-1'in deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T10:53+0300
2023-06-02T10:53+0300
dünya
hindistan
balistik füze
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, fırlatmanın Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından Odisha eyaletindeki APJ Abdul Kalam Adası'ndan gerçekleştirildiği bildirildi.Fırlatmanın başarılı olduğu belirtilen açıklamada, "Agni-1, hedefleri oldukça yüksek bir hassasiyetle vurabilen kanıtlanmış bir sistemdir" ifadesi kullanıldı.
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hindistan, balistik füze

Hindistan balistik füze denemesi yaptı

10:53 02.06.2023
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Hindistan Savunma Bakanlığı, balistik füze Agni-1'in deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, fırlatmanın Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından Odisha eyaletindeki APJ Abdul Kalam Adası'ndan gerçekleştirildiği bildirildi.
Fırlatmanın başarılı olduğu belirtilen açıklamada, "Agni-1, hedefleri oldukça yüksek bir hassasiyetle vurabilen kanıtlanmış bir sistemdir" ifadesi kullanıldı.
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