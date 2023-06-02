https://sputniknews.com.tr/20230602/galatasaraya-sampiyonluk-kupasini-derbi-macin-ardindan-tff-baskani-buyukeksi-verecek-1071951161.html
Galatasaray'a şampiyonluk kupasını, derbi maçın ardından TFF Başkanı Büyükekşi verecek
Galatasaray'a şampiyonluk kupasını, derbi maçın ardından TFF Başkanı Büyükekşi verecek
Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a kupasını, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T20:47+0300
2023-06-02T20:47+0300
2023-06-02T20:47+0300
spor
spor toto
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci tamamlayan kulübe, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği belirtildi.Lig birinci tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili takıma ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakasının ardından TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği kaydedilirken, "Bu minvalde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir." ifadeleri kullanıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
spor toto, türkiye futbol federasyonu (tff)
spor toto, türkiye futbol federasyonu (tff)
Galatasaray'a şampiyonluk kupasını, derbi maçın ardından TFF Başkanı Büyükekşi verecek
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Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a kupasını, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci tamamlayan kulübe, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği belirtildi.
Lig birinci tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili takıma ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakasının ardından TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği kaydedilirken, "Bu minvalde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir." ifadeleri kullanıldı.