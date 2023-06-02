https://sputniknews.com.tr/20230602/galatasaraya-sampiyonluk-kupasini-derbi-macin-ardindan-tff-baskani-buyukeksi-verecek-1071951161.html

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını, derbi maçın ardından TFF Başkanı Büyükekşi verecek

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını, derbi maçın ardından TFF Başkanı Büyükekşi verecek

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a kupasını, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T20:47+0300

2023-06-02T20:47+0300

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spor

spor toto

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci tamamlayan kulübe, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği belirtildi.Lig birinci tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili takıma ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakasının ardından TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği kaydedilirken, "Bu minvalde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

spor toto, türkiye futbol federasyonu (tff)