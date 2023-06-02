https://sputniknews.com.tr/20230602/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-hakemi-aciklandi-1071928471.html

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü yapılacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T12:57+0300

2023-06-02T12:57+0300

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spor

galatasaray

fenerbahçe

hakem

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Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:Yarın:16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu4 Haziran Pazar:19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

https://sputniknews.com.tr/20230522/istanbuldaki-uefa-sampiyonlar-ligi-finalinin-hakemi-belli-oldu-1071403509.html

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