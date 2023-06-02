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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü yapılacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T12:57+0300
2023-06-02T12:57+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
hakem
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Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:Yarın:16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu4 Haziran Pazar:19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
https://sputniknews.com.tr/20230522/istanbuldaki-uefa-sampiyonlar-ligi-finalinin-hakemi-belli-oldu-1071403509.html
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galatasaray, fenerbahçe, hakem
galatasaray, fenerbahçe, hakem

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

12:57 02.06.2023
© Twitter/Canal 11Benfica-Sporting Lizbon maçında hakemden beyaz kart
Benfica-Sporting Lizbon maçında hakemden beyaz kart - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© Twitter/Canal 11
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü yapılacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:
Yarın:
16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük
19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
4 Haziran Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul finali, top - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
SPOR
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu
22 Mayıs, 16:34
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