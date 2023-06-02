https://sputniknews.com.tr/20230602/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-hakemi-aciklandi-1071928471.html
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü yapılacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T12:57+0300
2023-06-02T12:57+0300
2023-06-02T12:57+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
hakem
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Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:Yarın:16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu4 Haziran Pazar:19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
https://sputniknews.com.tr/20230522/istanbuldaki-uefa-sampiyonlar-ligi-finalinin-hakemi-belli-oldu-1071403509.html
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galatasaray, fenerbahçe, hakem
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 Haziran Pazar günü yapılacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:
16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Zorbay Küçük
19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen