https://sputniknews.com.tr/20230602/filenin-sultanlari-2de-2-yapti-1071910063.html
Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi birinci hafta ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T00:39+0300
2023-06-02T00:39+0300
2023-06-02T00:39+0300
spor
türkiye
türkiye a milli voleybol takımı
fivb voleybol milletler ligi
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki mücadeleye iyi başlayan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk setin başında 3 sayılık üstünlük yakaladı. Etkili oyununu sürdüren 'Filenin Sultanları', setin ortalarında 5 sayılık (15-10) farka ulaştı. Sırbistan bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışırken, set sonunda daha fazla hata yapan milliler, 24-20'lik üstünlüğünü koruyamadı. Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan'ın kazandığı sayılarla ilk seti 26-24 kaybetti.Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan ikinci setin ortalarına doğru farkı açan Türkiye, 6 sayılık (14-8) üstünlük kurdu. Son bölümde farkı 9 sayıya (24-15) taşıyan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti üstün oyunuyla 25-17 kazandı.Üçüncü sette 7 sayılık (16-9) üstünlüğe ulaşan ay-yıldızlılar, etkili oyunuyla set sonunda farkı açtı. Üçüncü seti 25-15 kazanan milliler, skoru 2-1'e getirdi.Ay-yıldızlılar dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.2023 yılındaki ilk sınavını verdiği FIVB Milletler Ligi'ne dün 3-0'lık Güney Kore galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlılar, üçüncü maçında 3 Haziran Cumartesi günü İtalya ile saat 20.00'de karşılaşacak.Organizasyona, yarın saat 14.00'te Tayland-Polonya, 17.00'de Kanada-Güney Kore ve 20.00'de ABD-İtalya maçlarıyla devam edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230531/turkiye-a-milli-voleybol-takimi-milletler-ligi-1-gruptaki-ilk-macinda-guney-koreyi-maglup-etti-1071857176.html
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türkiye, türkiye a milli voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi
türkiye, türkiye a milli voleybol takımı, fivb voleybol milletler ligi
Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi birinci hafta ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki mücadeleye iyi başlayan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk setin başında 3 sayılık üstünlük yakaladı.
Etkili oyununu sürdüren 'Filenin Sultanları', setin ortalarında 5 sayılık (15-10) farka ulaştı. Sırbistan bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışırken, set sonunda daha fazla hata yapan milliler, 24-20'lik üstünlüğünü koruyamadı. Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan'ın kazandığı sayılarla ilk seti 26-24 kaybetti.
Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan ikinci setin ortalarına doğru farkı açan Türkiye, 6 sayılık (14-8) üstünlük kurdu. Son bölümde farkı 9 sayıya (24-15) taşıyan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti üstün oyunuyla 25-17 kazandı.
Üçüncü sette 7 sayılık (16-9) üstünlüğe ulaşan ay-yıldızlılar, etkili oyunuyla set sonunda farkı açtı. Üçüncü seti 25-15 kazanan milliler, skoru 2-1'e getirdi.
Ay-yıldızlılar dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.
2023 yılındaki ilk sınavını verdiği FIVB Milletler Ligi'ne dün 3-0'lık Güney Kore galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlılar, üçüncü maçında 3 Haziran Cumartesi günü İtalya ile saat 20.00'de karşılaşacak.
Organizasyona, yarın saat 14.00'te Tayland-Polonya, 17.00'de Kanada-Güney Kore ve 20.00'de ABD-İtalya maçlarıyla devam edilecek.