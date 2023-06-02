https://sputniknews.com.tr/20230602/faik-oztrak-acikladi-chpde-yeni-myk-ne-zaman-belirlenecek-1071927797.html

Faik Öztrak açıkladı: CHP'de yeni MYK ne zaman belirlenecek?

Faik Öztrak açıkladı: CHP'de yeni MYK ne zaman belirlenecek?

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak,"Genel Başkanımız yeni MYK'yı haftasonu yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından belirleyecektir" dedi. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T12:53+0300

2023-06-02T12:53+0300

2023-06-02T12:53+0300

2023 türkiye seçimleri

faik öztrak

myk

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Dün yapılan MYK toplantısında Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz teamüle ve partimizin usullerine uygun olarak seçimden sonra yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısından önce genel başkanımıza istifalarını sunmuşlardır. Genel başkanımız, Yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu hafta sonu yapılacak Parti Meclisi Toplantısı'nın ardından belirleyecektir. Mevcut MYK üyeleri işlerin aksamaması adına yeni MYK belirlenene kadar görevlerine devam edecektir" dedi.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri dün, istifalarını Kılıçdaroğlu'na sunmuştu. İstifa eden 17 MYK üyesinin isimleri ise şöyle: Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.

https://sputniknews.com.tr/20230602/chpde-takvim-netlesiyor-kilicdaroglundan-kurultay-talimati-1071913923.html

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faik öztrak, myk, kemal kılıçdaroğlu