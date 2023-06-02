Faik Öztrak açıkladı: CHP'de yeni MYK ne zaman belirlenecek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Şükrü Sina Gürel: Zafer Partisi'nin çabaları olmasaydı Sinan Oğan yüz bin imza toplayamazdı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Murat Karayalçın: CHP'de kongre süreci başlamalı, kararı örgüt vermeli
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
11 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kesin sonuçlarını açıkladı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Lazio, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istiyor
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
En genç milletvekili Meclis'te nasıl çalışmalar yapacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
'Erdoğan'ın Batı ile al-ver sürecini gelişkin bir şekilde devam ettireceği bir sürece giriyoruz'
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Laiklik kaygısı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İstanbul
18:34
87 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Avrupa, Türkiye'ye siyasi ambargo uyguluyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi şekilleniyor
09:08
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Meclis'te 28. Dönem yemin töreni ile başlayacak
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Herediter Anjioödem' hastalığının farkındalığı!
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/faik-oztrak-acikladi-chpde-yeni-myk-ne-zaman-belirlenecek-1071927797.html
Faik Öztrak açıkladı: CHP'de yeni MYK ne zaman belirlenecek?
Faik Öztrak açıkladı: CHP'de yeni MYK ne zaman belirlenecek?
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak,"Genel Başkanımız yeni MYK'yı haftasonu yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından belirleyecektir" dedi. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T12:53+0300
2023-06-02T12:53+0300
2023 türkiye seçimleri
faik öztrak
myk
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071508282_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_028fffceb58b0afd1f17c80b32c1654a.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Dün yapılan MYK toplantısında Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz teamüle ve partimizin usullerine uygun olarak seçimden sonra yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısından önce genel başkanımıza istifalarını sunmuşlardır. Genel başkanımız, Yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu hafta sonu yapılacak Parti Meclisi Toplantısı'nın ardından belirleyecektir. Mevcut MYK üyeleri işlerin aksamaması adına yeni MYK belirlenene kadar görevlerine devam edecektir" dedi.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri dün, istifalarını Kılıçdaroğlu'na sunmuştu. İstifa eden 17 MYK üyesinin isimleri ise şöyle: Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.
https://sputniknews.com.tr/20230602/chpde-takvim-netlesiyor-kilicdaroglundan-kurultay-talimati-1071913923.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071508282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88d4bc1e9bac72078e08905940ccec04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
faik öztrak, myk, kemal kılıçdaroğlu
faik öztrak, myk, kemal kılıçdaroğlu

Faik Öztrak açıkladı: CHP'de yeni MYK ne zaman belirlenecek?

12:53 02.06.2023
Faik Öztrak
Faik Öztrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
Abone olTelegram
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak,"Genel Başkanımız yeni MYK'yı haftasonu yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından belirleyecektir" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Öztrak, "Dün yapılan MYK toplantısında Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz teamüle ve partimizin usullerine uygun olarak seçimden sonra yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısından önce genel başkanımıza istifalarını sunmuşlardır. Genel başkanımız, Yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu hafta sonu yapılacak Parti Meclisi Toplantısı'nın ardından belirleyecektir. Mevcut MYK üyeleri işlerin aksamaması adına yeni MYK belirlenene kadar görevlerine devam edecektir" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri dün, istifalarını Kılıçdaroğlu'na sunmuştu.
İstifa eden 17 MYK üyesinin isimleri ise şöyle:
Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
CHP'de takvim netleşiyor: Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultay' talimatı
07:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала