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https://sputniknews.com.tr/20230602/fahis-kiralara-yasal-duzenleme-yolda-3-alternatif-uzerinde-calisiliyor-1071918814.html
Fahiş kiralara yasal düzenleme yolda: 3 alternatif üzerinde çalışılıyor
Fahiş kiralara yasal düzenleme yolda: 3 alternatif üzerinde çalışılıyor
Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle 'hapis, adli para ya da para cezası' olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışma yürütülüyor. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T11:03+0300
2023-06-02T11:03+0300
ekonomi
kira
kira bedeli
düzenleme
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İstanbul başta olmaz üzere büyükşehirlerde vatandaşın en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralar geliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, konutlarda kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınır 11 Haziran 2002-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. Temmuz ayında yüzde 25'lik sınır yeniden uzatılacak. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak. Memura kira katkısı hazırlığıYeni dönemde büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı için kapsamlı bir hazırlık yapılıyor. Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor. Ortalama kiralar ve yaşanılan bölgedeki diğer fiyatlar değerlendirilerek geçinme endeksi oluşturulacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere kira tutarları değerlendirilerek harcamaları düşürecek, yaşamı kolaylaştıracak tutarlar belirlenecek. 3 alternatif üzerinde çalışmaKira artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülüyor. Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle "hapis, adli para ya da para cezası" olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışma yürütülüyor. Taşınmazın yaşı, metrekaresi, bulunduğu kat, konumu, niteliği dikkate alınarak bölge değerleri belirlenecek. Bu kriterlerin üzerinde kira bedeli belirleyenlere adli ve idari para cezaları uygulanacak. Arabulucu zorunluluğuDevam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren arabulucuya gidilmesi zorunlu hale geliyor. Bu tarihte kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek. Bu davada kira bedeli yüzde 25 sınırı uygulanmadan belirlenir. Kira bedeli belirlenirken TÜFE12 aylık ortalamaya göre değişim oranı, kiralanan konutun emsal bedeli esas alınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/tarihi-kentte-turistlere-ev-kiralamak-yasaklaniyor-1071914890.html
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kira, kira bedeli, düzenleme
kira, kira bedeli, düzenleme

Fahiş kiralara yasal düzenleme yolda: 3 alternatif üzerinde çalışılıyor

11:03 02.06.2023
Kira
Kira - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
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Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle 'hapis, adli para ya da para cezası' olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışma yürütülüyor.
İstanbul başta olmaz üzere büyükşehirlerde vatandaşın en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralar geliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, konutlarda kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınır 11 Haziran 2002-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. Temmuz ayında yüzde 25'lik sınır yeniden uzatılacak. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak.

Memura kira katkısı hazırlığı

Yeni dönemde büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı için kapsamlı bir hazırlık yapılıyor. Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor.
Ortalama kiralar ve yaşanılan bölgedeki diğer fiyatlar değerlendirilerek geçinme endeksi oluşturulacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere kira tutarları değerlendirilerek harcamaları düşürecek, yaşamı kolaylaştıracak tutarlar belirlenecek.

3 alternatif üzerinde çalışma

Kira artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülüyor. Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle "hapis, adli para ya da para cezası" olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışma yürütülüyor.
Taşınmazın yaşı, metrekaresi, bulunduğu kat, konumu, niteliği dikkate alınarak bölge değerleri belirlenecek. Bu kriterlerin üzerinde kira bedeli belirleyenlere adli ve idari para cezaları uygulanacak.

Arabulucu zorunluluğu

Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren arabulucuya gidilmesi zorunlu hale geliyor. Bu tarihte kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek. Bu davada kira bedeli yüzde 25 sınırı uygulanmadan belirlenir. Kira bedeli belirlenirken TÜFE12 aylık ortalamaya göre değişim oranı, kiralanan konutun emsal bedeli esas alınıyor.
Floransa - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
YAŞAM
Tarihi kentte turistlere ev kiralamak yasaklanıyor
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