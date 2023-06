https://sputniknews.com.tr/20230602/ev-sahibi-kiraci-tartismasinda-kimyasal-gaz-kullanildi-iddiasi--1071944951.html

'Ev sahibi-kiracı tartışmasında kimyasal gaz kullanıldı' iddiası

'Ev sahibi-kiracı tartışmasında kimyasal gaz kullanıldı' iddiası

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan tartışmada kimyasal gaz kullanıldığı iddialarıyla ilgili kiracının kardeşi ve suçlanan ev... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T16:52+0300

2023-06-02T16:52+0300

2023-06-02T16:52+0300

türkiye

kimyasal

gaz

muğla

marmaris

ev sahibi

mahkeme

dava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071945252_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d922a158a6599eb041ae0cd5ac9c9a84.jpg

Muğla Marmaris'e bağlı Çıldır Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bir apartta yaşayan iki çocuklu aile, kirayı ödemediği için çıkmalarını isteyen apart sahibi ile yaşadıkları tartışmanın ardından kimyasal gazla zehirlenmek istendikleri iddiasıyla polis ve ambulans ekiplerini çağırmıştı. Ailenin şikayeti üzerine apart sahibi gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.'Hepimiz hastanelik olduk, çok şükür şu an iyiyiz'3 aydır apartta konaklayan annesi, ablası ve yeğenlerine misafir olarak geldiğinde bu olay başına gelen Deniz Bilen yaşadıklarını anlattı. Deniz Bilen, konuyla ilgili olarak, “Ablam, annem ve iki kız yeğenim birlikte oturuyorlardı. Dün ev sahibinin ısrarla aramasıyla ben olay yerine geldim. Evden çıkmalarını istedi. Bize saat 11'e kadar müddet verdi kendisi tekrardan. Bu yaşanan ev kiraları artmasından dolayı tekrar bir ev bulamadık. Ailemin çıkmaması için kendisiyle görüşmek istedim, fakat bana kendisi ‘kendi imkanlarımla onu çıkartacağım' dedi. O arada 10 dakika geçti evin içindeydik. Gelip suyla elektriğimiz kesti gitti ve 10 -15 dakika sonra tekrar geldi ve ablamın ve küçük kız yeğenimin kapıyı açması ve suratlarına zehirleyici bir ilaç sıktı ve aynı şekilde içeriye de sıktı. Hepimiz o an orada birçoğumuz baygınlık geçirdik. Annem hastanelik oldu, hepimiz hastanelik olduk. Çok şükür şu an iyiyiz” dedi.Tedavisinin ardından emniyete giderek şikayetçi olan Bilen, "Kiraların bu kadar yüksek miktarda artmasıyla başka bir eve de çıkamıyoruz. Ondan dolayı ev sahiplerinin bu şekilde ölüme teşebbüs etmelerine lütfen artık birisinin dur demesini istiyorum” diyerek yetkililerden destek istedi.'Asıl mağdur olan benim, kamuoyunu yanıltıcı beyan veriyorlar'Apart sahibi Gökhan Uysal ise şöyle konuştu: 'Kimyasal gazla ilgili asla alakam yok'Apart sahibi Uysal dün yaşanan olay ile ilgili aileyi çıkmaları için kendilerini uyardığını hatta polislerin gelerek kiracıları uyardığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Mağdur edildiklerini söyleyen kiracıların yakınları tarafından darp edildim'Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen Uysal, hem parasını alamadığını hem de birlikte konaklamalarına izin vermediği için kiracının yakını tarafından darp edildiğini ifade etti. Uysal, “Türk halkı emin olsun burada herhangi bir insana kıyma, mala zarar verme bizim tarafımızdan kesinlikle yapılmamıştır. Son dönemlerde moda olan bu kiracı ev sahibi ilişkisi burada da dejenere edilerek kullanılmaya çalışılmaktadır. Fakat burada bir kiracı mevzuatı da yoktur. Burası bir konaklama işletmesidir. Söyleyeceklerim bundan ibaret” diyerek darp raporunu gösterdi.Kiracıların ve yakınlarının aparta gelmeleri ve hala odalarından çıkmayıp mağdur olduklarını belirtmeleri üzere apart sahibi emniyet güçlerini çağırırken olayla ilgili sürecin devam ettiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230517/istanbulda-ev-sahibi-kiracisini-bicakla-agir-yaraladi-1071218638.html

https://sputniknews.com.tr/20230517/ev-sahibiyle-anlasamayan-kiraci-yasadiklarini-kagida-yazdi-pencerelere-asti-psikolojim-bozuldu-1071219524.html

türkiye

muğla

marmaris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kimyasal, gaz, muğla, marmaris, ev sahibi , mahkeme, dava