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https://sputniknews.com.tr/20230602/ev-sahibi-kiraci-tartismasinda-kimyasal-gaz-kullanildi-iddiasi--1071944951.html
'Ev sahibi-kiracı tartışmasında kimyasal gaz kullanıldı' iddiası
'Ev sahibi-kiracı tartışmasında kimyasal gaz kullanıldı' iddiası
Muğla’nın Marmaris ilçesinde ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan tartışmada kimyasal gaz kullanıldığı iddialarıyla ilgili kiracının kardeşi ve suçlanan ev... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T16:52+0300
2023-06-02T16:52+0300
türkiye
kimyasal
gaz
muğla
marmaris
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Muğla Marmaris'e bağlı Çıldır Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bir apartta yaşayan iki çocuklu aile, kirayı ödemediği için çıkmalarını isteyen apart sahibi ile yaşadıkları tartışmanın ardından kimyasal gazla zehirlenmek istendikleri iddiasıyla polis ve ambulans ekiplerini çağırmıştı. Ailenin şikayeti üzerine apart sahibi gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.'Hepimiz hastanelik olduk, çok şükür şu an iyiyiz'3 aydır apartta konaklayan annesi, ablası ve yeğenlerine misafir olarak geldiğinde bu olay başına gelen Deniz Bilen yaşadıklarını anlattı. Deniz Bilen, konuyla ilgili olarak, “Ablam, annem ve iki kız yeğenim birlikte oturuyorlardı. Dün ev sahibinin ısrarla aramasıyla ben olay yerine geldim. Evden çıkmalarını istedi. Bize saat 11'e kadar müddet verdi kendisi tekrardan. Bu yaşanan ev kiraları artmasından dolayı tekrar bir ev bulamadık. Ailemin çıkmaması için kendisiyle görüşmek istedim, fakat bana kendisi ‘kendi imkanlarımla onu çıkartacağım' dedi. O arada 10 dakika geçti evin içindeydik. Gelip suyla elektriğimiz kesti gitti ve 10 -15 dakika sonra tekrar geldi ve ablamın ve küçük kız yeğenimin kapıyı açması ve suratlarına zehirleyici bir ilaç sıktı ve aynı şekilde içeriye de sıktı. Hepimiz o an orada birçoğumuz baygınlık geçirdik. Annem hastanelik oldu, hepimiz hastanelik olduk. Çok şükür şu an iyiyiz” dedi.Tedavisinin ardından emniyete giderek şikayetçi olan Bilen, "Kiraların bu kadar yüksek miktarda artmasıyla başka bir eve de çıkamıyoruz. Ondan dolayı ev sahiplerinin bu şekilde ölüme teşebbüs etmelerine lütfen artık birisinin dur demesini istiyorum” diyerek yetkililerden destek istedi.'Asıl mağdur olan benim, kamuoyunu yanıltıcı beyan veriyorlar'Apart sahibi Gökhan Uysal ise şöyle konuştu: 'Kimyasal gazla ilgili asla alakam yok'Apart sahibi Uysal dün yaşanan olay ile ilgili aileyi çıkmaları için kendilerini uyardığını hatta polislerin gelerek kiracıları uyardığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Mağdur edildiklerini söyleyen kiracıların yakınları tarafından darp edildim'Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen Uysal, hem parasını alamadığını hem de birlikte konaklamalarına izin vermediği için kiracının yakını tarafından darp edildiğini ifade etti. Uysal, “Türk halkı emin olsun burada herhangi bir insana kıyma, mala zarar verme bizim tarafımızdan kesinlikle yapılmamıştır. Son dönemlerde moda olan bu kiracı ev sahibi ilişkisi burada da dejenere edilerek kullanılmaya çalışılmaktadır. Fakat burada bir kiracı mevzuatı da yoktur. Burası bir konaklama işletmesidir. Söyleyeceklerim bundan ibaret” diyerek darp raporunu gösterdi.Kiracıların ve yakınlarının aparta gelmeleri ve hala odalarından çıkmayıp mağdur olduklarını belirtmeleri üzere apart sahibi emniyet güçlerini çağırırken olayla ilgili sürecin devam ettiği öğrenildi.
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https://sputniknews.com.tr/20230517/ev-sahibiyle-anlasamayan-kiraci-yasadiklarini-kagida-yazdi-pencerelere-asti-psikolojim-bozuldu-1071219524.html
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kimyasal, gaz, muğla, marmaris, ev sahibi , mahkeme, dava
kimyasal, gaz, muğla, marmaris, ev sahibi , mahkeme, dava

'Ev sahibi-kiracı tartışmasında kimyasal gaz kullanıldı' iddiası

16:52 02.06.2023
© İHAMuğla’nın Marmaris ilçesinde ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan tartışmada kimyasal gaz kullanıldığı iddialarıyla ilgili kiracının kardeşi ve suçlanan ev sahibi cevap verdi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan tartışmada kimyasal gaz kullanıldığı iddialarıyla ilgili kiracının kardeşi ve suçlanan ev sahibi cevap verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© İHA
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan tartışmada kimyasal gaz kullanıldığı iddialarıyla ilgili kiracının kardeşi ve suçlanan ev sahibi cevap verdi.
Muğla Marmaris'e bağlı Çıldır Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, bir apartta yaşayan iki çocuklu aile, kirayı ödemediği için çıkmalarını isteyen apart sahibi ile yaşadıkları tartışmanın ardından kimyasal gazla zehirlenmek istendikleri iddiasıyla polis ve ambulans ekiplerini çağırmıştı. Ailenin şikayeti üzerine apart sahibi gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

'Hepimiz hastanelik olduk, çok şükür şu an iyiyiz'

3 aydır apartta konaklayan annesi, ablası ve yeğenlerine misafir olarak geldiğinde bu olay başına gelen Deniz Bilen yaşadıklarını anlattı. Deniz Bilen, konuyla ilgili olarak, “Ablam, annem ve iki kız yeğenim birlikte oturuyorlardı. Dün ev sahibinin ısrarla aramasıyla ben olay yerine geldim. Evden çıkmalarını istedi. Bize saat 11'e kadar müddet verdi kendisi tekrardan. Bu yaşanan ev kiraları artmasından dolayı tekrar bir ev bulamadık. Ailemin çıkmaması için kendisiyle görüşmek istedim, fakat bana kendisi ‘kendi imkanlarımla onu çıkartacağım' dedi. O arada 10 dakika geçti evin içindeydik. Gelip suyla elektriğimiz kesti gitti ve 10 -15 dakika sonra tekrar geldi ve ablamın ve küçük kız yeğenimin kapıyı açması ve suratlarına zehirleyici bir ilaç sıktı ve aynı şekilde içeriye de sıktı. Hepimiz o an orada birçoğumuz baygınlık geçirdik. Annem hastanelik oldu, hepimiz hastanelik olduk. Çok şükür şu an iyiyiz” dedi.
Tedavisinin ardından emniyete giderek şikayetçi olan Bilen, "Kiraların bu kadar yüksek miktarda artmasıyla başka bir eve de çıkamıyoruz. Ondan dolayı ev sahiplerinin bu şekilde ölüme teşebbüs etmelerine lütfen artık birisinin dur demesini istiyorum” diyerek yetkililerden destek istedi.
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'Asıl mağdur olan benim, kamuoyunu yanıltıcı beyan veriyorlar'

Apart sahibi Gökhan Uysal ise şöyle konuştu:
“Dün biz gözaltına alındık, bugün serbest bırakıldık. Savcılık ve adalet, emniyet yetkilileri konuyu biliyorlar. Başak Apart bir kiralama sözleşmesiyle oturabilecek bir yer değildir. Başak Apart bir işletmedir. Konaklama tesis belgesi vardır. Bu yüzden de her gün müşteri listesi tutulur. Onun haricinde kimlik bildirim sistemi bir otel standartlarında, konaklama tesisi standartlarında yapılması gereken her şey burada yapılmaktadır. Şimdi son dönemlerde ülkemizde yaşamış olduğunuz bu kiracılar mağduriyetine binaen buradaki kötü niyetli bir aile malı sanki kendisininmiş gibi resmen gasp etti. Çok üzgünüm ama bununla ilgili de ben hukuki yolları arıyorum. Bundan sonra otelcilere de konaklama tesisi sahiplerine de en büyük önerim dışarıya alacakları insanlara ilk önce hukuki ve kanuni olarak tedbirlerini alsınlar, ondan sonra çıkaramazsınız. Çünkü insanlar odaya girdiğinde mesela diyelim ki burada bir haftalık para ödüyor, şu anki işgalci olan pozisyonundaki 15 günlük bana birikmiş bir oda ücreti borcu var. O yüzden kesinlikle burada yapılan beyanlar kamuyu yanıltıcı niteliktedir. Bizler kesinlikle kimseye zarar vermedik. Zarar veren bir şeyimiz yok ve umut ediyorum adalet yerini, hakkın yerini bulacak ve güveniyorum."

'Kimyasal gazla ilgili asla alakam yok'

Apart sahibi Uysal dün yaşanan olay ile ilgili aileyi çıkmaları için kendilerini uyardığını hatta polislerin gelerek kiracıları uyardığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Dünkü olay şöyle gelişti. Bizim şimdi odadan çıkma talebi bir önceki gün polis teşkilatımız sağ olsunlar geldiler odadan çıkılması gerektiğini söylediler. İki tane kız çocukları olduğu için biz ertesi gün saat 11.00'a kadar süre vererek kendilerine müsaade ettik. Bununla ilgili de kendisinin kız kardeşi ve yanındaki arkadaşı şahittir. Gün geldi verdiğimiz zaman doldu, 11'de ben buraya geldiğimde kapılarını çaldım dedim. Sizden rica ediyorum odayı boşaltalım. Burası bir işletme, konaklama tesisi. Bununla ilgili biz sürecimizi başlattık. Ben daha sonra 155'i aradım 155 ekibi buraya geldi. Bu gazla ilgili konuyla da yapabileceğim açıklama şu. Bu adli makamlara zaten sevk edildi. Bu gazla ilgili benim en ufak bir alakam, yapmışlığım yok. Adli teşkilat bunu gayet iyi biliyor. Adli süreç devam ediyor zaten daha fazla konuşmama gerek yok."

'Mağdur edildiklerini söyleyen kiracıların yakınları tarafından darp edildim'

Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen Uysal, hem parasını alamadığını hem de birlikte konaklamalarına izin vermediği için kiracının yakını tarafından darp edildiğini ifade etti. Uysal, “Türk halkı emin olsun burada herhangi bir insana kıyma, mala zarar verme bizim tarafımızdan kesinlikle yapılmamıştır. Son dönemlerde moda olan bu kiracı ev sahibi ilişkisi burada da dejenere edilerek kullanılmaya çalışılmaktadır. Fakat burada bir kiracı mevzuatı da yoktur. Burası bir konaklama işletmesidir. Söyleyeceklerim bundan ibaret” diyerek darp raporunu gösterdi.
Kiracıların ve yakınlarının aparta gelmeleri ve hala odalarından çıkmayıp mağdur olduklarını belirtmeleri üzere apart sahibi emniyet güçlerini çağırırken olayla ilgili sürecin devam ettiği öğrenildi.
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