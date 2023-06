https://sputniknews.com.tr/20230602/eritre-devlet-baskani-ukrayna-abdnin-rusyaya-karsi-30-yildir-surdurdugu-savasin-parcasi-1071956379.html

Eritre Devlet Başkanı: Ukrayna ABD'nin Rusya'ya karşı 30 yıldır sürdürdüğü savaşın parçası

Eritre Devlet Başkanı: Ukrayna ABD'nin Rusya'ya karşı 30 yıldır sürdürdüğü savaşın parçası

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki, Sputnik'e verdiği röportajda Ukrayna ihtilafının aslında Moskova'ya karşı NATO tarafından ilan edilen ve Washington... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T22:56+0300

2023-06-02T22:56+0300

2023-06-02T22:56+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

nato

eritre

isaias afwerki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071956213_0:0:1252:705_1920x0_80_0_0_19107f1224e1d69d07cfd71e03730ae6.jpg

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki, Sputnik'e verdiği röportajda Ukrayna ihtilafının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kızıldeniz kıyısında yer alan bir Afrika Boynuzu ülkesi olan Eritre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatının başlamasının ardından Mart 2022'de BM Genel Kurulu'nda Batı destekli Rusya karşıtı kararına aleyhte oy kullanan beş ülkeden biriydi.Daha sonra ülke Batı'nın Rusya'ya karşı silahlandırdığı eşi benzeri görülmemiş yaptırım rejimini kararlılıkla kınadı. Peki Eritre'nin söz konusu tavrının sebebi ne?Afwerki, "Bunun nedeni Rusya Federasyonu'na herhangi bir iyilik yapıyor olmamız değil" ifadelerini kullandı.Devlet Başkanı, "Söz konusu 'Ukrayna'da savaş' ya da 'Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında savaş' fikri hiç doğru değil. Bu, NATO ve Washington tarafından son 30 yıldır Rusya Federasyonu'na karşı ilan edilmiş bir savaştır. Ve Rusya'nın kendini savunma hakkı vardır" vurgusunu yaptı.'İnsanlar insan gibi yaşamakta hür olmalılar'Ülkelere boyun eğdirmek için güç kullanmanın ve zorlamada bulunmanın kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Afwerki, "Bu kabul edilemez. Bu orman kanunudur. Bu orman kanunundan çıkmalıyız ve insanlar insan gibi yaşamakta hür olmalılar. Bizim tutumumuz çok netti. Biz kuşatmaya karşıyız" diye konuştu.Eritre lideri, "Tek bir ülkenin egemenliğine ya da hegemonyasına karşıyız. Bunu kabul edemeyiz. Ve bu hegemonik politikalara karşı Rusya Federasyonu'na verdiğimiz destek de yaptığımız şeyin doğal bir olgusu ya da sonucuydu" dedi.Bu meselenin aslında Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra başladığını, o dönemde ABD'nin tek kutuplu bir dönemde yaşadığını kaydeden Afwerki, Washington'un dünya üzerindeki hakimiyetini dayatarak ve dünyayı kendi etki alanlarına bölerek bu hakimiyeti mümkün olduğunca uzatmaya çalıştığını vurguladı.Afwerki, ABD'nin o dönemde yaptığı şeyin yalnızca nüfuzunu genişletmek olmadığını, Washington yönetimin diğer ülkeleri düpedüz kuşatma yoluna başvurduğunu ve bu politikanın savaş ilanına benzediğini kaydetti.'Bu savaş ilanıydı'"Bu bir savaş ilanıydı" diyen Afwerki, şöyle devam etti: "Zira bu adamlar tarafından rekabet edebilecek ya da en azından küresel sistemde bir şeyler paylaşabilecek olanları kontrol, tahakküm altına almak adına geliştirilen bir konsept vardı. Buna izin verilmedi. Ve Soğuk Savaş döneminden kalanlarla beraber Rusya'yı çevreleme takıntısı son 30 yıldır vardı. Bu yeni bir şey değil. Eğer bir ülkeyi büyümemesi, rekabet edememesi, katkı sağlayamaması için kuşatıyorsanız, o zaman savaş ilan ediyorsunuz demektir."Öte yandan ülkesinin Batı'ya boyun eğmediğini ve en şiddetli baskı halinde bile Rusya'ya desteğinin sinyalini verdiğini belirten Afwerki, Rusya'nın durumunun Batı'nın diğer ülkeleri boyun eğmeye zorlamayı amaçlayan daha geniş stratejisinin bir parçası olduğunun altını çizdi.Eritre liderine göre bu stratejiye sadece Rusya ya da Çin gibi büyük ve güçlü ülkeler maruz kalmıyor: ABD'nin 'hegemonya ideolojisi' karşısında diz çökmeyi reddeden hemen her ülke cezalandırılıyor.'Yeni bir dünya düzenine ihtiyaç var'Bununla birlikte yeni bir dünya düzenine ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Devlet Başkanı Afwerki, şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğu çok bariz. Bu, dünyadaki her halk, her ulusun talebi. Bu kuşatma, şu anda Rusya'nın ve Çin'i kuşatılması, Eritre'nin kuşatılması, ortaya buraya yaptırım uygulanması döngüsünden çıkmamız gerekiyor. Bu, meydan okumayla yüzleşmekle sınırlı bir mesele değil. Meydan okumayla yüzleşmek bir şeydir, peki ya meydan okumanın ötesi? Zorluklarla yüzleşmenin ötesi? Nereye gittiğimiz konusunda net olmalıyız. Yeni bir ortam yaratmak için zemin hazırlamalıyız. Bu yeni ortam herkes için olmalı. Adalet hakim olmalı. Ülkelerin ve halkların ilerlemesine izin verilmeli. Bunun bir geçiş meselesi olduğunu düşünüyorum. Pratikte başarısız olan son 30 yıllık hegemonyacı teşebbüsten yeni bir düzene geçiş söz konusu. Bu yeni düzen, istişareler sonucunda ortaya çıkan bir düzen olmalı. İstişareler de ikili, çok taraflı, kıtalar arası olmalı. Nihayetinde bir anlayışa varacağız ve bunun temelleri çok belli."

https://sputniknews.com.tr/20230601/bati-medyasi-nato-rusyayla-catisma-ihtimaline-karsi-gizli-plan-hazirladi-1071904951.html

https://sputniknews.com.tr/20230531/abdnin-casus-ucaginin-taciz-edildigi-suclamasina-cinden-yanit-provokatorlugun-kacinilmaz-sonucu-1071853225.html

https://sputniknews.com.tr/20230601/dolarsizlasma-seferinde-abd-yaptirimlarina-rovesata-asya-swifte-alternatif-getiriyor--1071877384.html

rusya

eritre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, nato, eritre, isaias afwerki