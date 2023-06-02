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https://sputniknews.com.tr/20230602/endonezya-altin-vize-vermeye-basliyor-1071927913.html
Endonezya 'altın vize' vermeye başlıyor
Endonezya 'altın vize' vermeye başlıyor
Endonezya hükümeti, ülkeyi çalışmak için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan 'altın vize' programını başlatacağını duyurdu. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T13:04+0300
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endonezya
altın vize
turizm
dünya
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Asia News Network'ün haberine göre, Turizm Bakanı Sandiaga Uno, 'altın vize' programının daha fazla yabancı işçi ve yatırımcıyı ülkeye çekme konusunda çığır açabileceğini söyledi.Ülkeyi çalışmak için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında yabancılara 10 yıla kadar oturma izni verilebileceğini belirten Uno, teknik detayların henüz netleşmediğini anlattı.Uno, "Altın vize, dijitalleşme, sağlık, araştırma ve teknoloji alanlarında kaliteli yetenekleri çekmek için yakında başlatacağımız yeni bir program. Bu program, dijital göçebeler ve girişimciler gibi daha fazla yabancıyı yatırım yapmak için ülkeye çekerek çığır açacak" dedi.Endonezya, yılbaşında 'ikinci ev' vize programını yürürlüğe koymuştu.İkinci ev vize programı, yabancılara vizelerinin olması ve Endonezya'daki banka hesaplarında yaklaşık 130 bin dolar bulundurduklarını veya lüks mülkiyetlerinin olduğunu kanıtlamaları durumunda 10 yıla kadar oturum izni başvurusu yapma imkanı veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230217/portekizde-konut-krizine-karsi-onlem-altin-vize-uygulamasi-sonlandiriliyor-1067154020.html
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altın vize nedir, altın vize başvurusu, altın vize nasıl alınır
altın vize nedir, altın vize başvurusu, altın vize nasıl alınır

Endonezya 'altın vize' vermeye başlıyor

13:04 02.06.2023
© AFP 2023 / CHAIDEER MAHYUDDINEndonezya
Endonezya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / CHAIDEER MAHYUDDIN
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Endonezya hükümeti, ülkeyi çalışmak için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan 'altın vize' programını başlatacağını duyurdu.
Asia News Network'ün haberine göre, Turizm Bakanı Sandiaga Uno, 'altın vize' programının daha fazla yabancı işçi ve yatırımcıyı ülkeye çekme konusunda çığır açabileceğini söyledi.
Ülkeyi çalışmak için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında yabancılara 10 yıla kadar oturma izni verilebileceğini belirten Uno, teknik detayların henüz netleşmediğini anlattı.
Uno, "Altın vize, dijitalleşme, sağlık, araştırma ve teknoloji alanlarında kaliteli yetenekleri çekmek için yakında başlatacağımız yeni bir program. Bu program, dijital göçebeler ve girişimciler gibi daha fazla yabancıyı yatırım yapmak için ülkeye çekerek çığır açacak" dedi.
Portekiz parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
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Portekiz'de konut krizine karşı önlem: Altın vize uygulaması sonlandırılıyor
17 Şubat, 10:15
Endonezya, yılbaşında 'ikinci ev' vize programını yürürlüğe koymuştu.
İkinci ev vize programı, yabancılara vizelerinin olması ve Endonezya'daki banka hesaplarında yaklaşık 130 bin dolar bulundurduklarını veya lüks mülkiyetlerinin olduğunu kanıtlamaları durumunda 10 yıla kadar oturum izni başvurusu yapma imkanı veriyor.
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