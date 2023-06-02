https://sputniknews.com.tr/20230602/dso-sudandaki-catismalarda-16-milyondan-fazla-kisi-yerinden-edildi-1071949710.html
DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 1.6 milyondan fazla kişi yerinden edildi
DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 1.6 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 1.6 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T19:44+0300
2023-06-02T19:44+0300
2023-06-02T19:50+0300
dünya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
afrika
marburg virüsü
ekvador
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Ghebreyesus, DSÖ'nün küresel sağlık sorunları gündemiyle düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Marburg virüsü salgınıyla mücadelede Ekvator Ginesi ve Tanzanya'da olumlu gelişmelerin yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, Tanzanya'nın 42 gün sonra ülkede salgının bittiğini duyurduğunu söyledi.Ghebreyesus, "Eğer yeni bir vaka tespit edilmezse Ekvator Ginesi'nde de salgının sona erdiğinin ilan edilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.'Kadınlar güvenli bir şekilde doğum yapamıyor'Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmaların şiddetini artırdığını vurgulayan Ghebreyesus, insanların hastaneye ulaşamadığı ve gerekli sağlık hizmeti alamadığı için yaşamını yitirdiğini belirtti.Ghebreyesus, "Kadınlar güvenli bir şekilde doğum yapamıyor. Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan dolayı yaşamını yitiriyor. Yaklaşan yağmur mevsimiyle birlikte suyla taşınan ve sivrisinek kaynaklı hastalıkların salgın riski artıyor. Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana 1,6 milyon kişi yerinden edildi. Bu ülke içinde yerinden edilen ve komşu ülkelere gidenler dahil" dedi.DSÖ'nün Sudanlı mültecilere yardım için Sudan'ın komşu ülkelerinin sağlık otoriterleriyle işbirliği yaptığını kaydeden Ghebreyesus, sağlık çalışanları, malzemeleri ve tesislerinin hedef alınmaya devam ettiğini söyledi.Ghebreyesus, "Sudan'daki çatışmalarda sağlık merkezlerine yönelik 46 saldırı doğrulandı. Bu saldırılar 8 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu kabul edilemez bir durum" diye konuştu.Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalarSudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükûmetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.DSÖ, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), afrika, marburg virüsü, ekvador
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), afrika, marburg virüsü, ekvador
DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 1.6 milyondan fazla kişi yerinden edildi
19:44 02.06.2023 (güncellendi: 19:50 02.06.2023) Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 1.6 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.
Ghebreyesus, DSÖ'nün küresel sağlık sorunları gündemiyle düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Marburg virüsü salgınıyla mücadelede Ekvator Ginesi ve Tanzanya'da olumlu gelişmelerin yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, Tanzanya'nın 42 gün sonra ülkede salgının bittiğini duyurduğunu söyledi.
Ghebreyesus, "Eğer yeni bir vaka tespit edilmezse Ekvator Ginesi'nde de salgının sona erdiğinin ilan edilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
'Kadınlar güvenli bir şekilde doğum yapamıyor'
Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmaların şiddetini artırdığını vurgulayan Ghebreyesus, insanların hastaneye ulaşamadığı ve gerekli sağlık hizmeti alamadığı için yaşamını yitirdiğini belirtti.
Ghebreyesus, "Kadınlar güvenli bir şekilde doğum yapamıyor. Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan dolayı yaşamını yitiriyor. Yaklaşan yağmur mevsimiyle birlikte suyla taşınan ve sivrisinek kaynaklı hastalıkların salgın riski artıyor. Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana 1,6 milyon kişi yerinden edildi. Bu ülke içinde yerinden edilen ve komşu ülkelere gidenler dahil" dedi.
DSÖ'nün Sudanlı mültecilere yardım için Sudan'ın komşu ülkelerinin sağlık otoriterleriyle işbirliği yaptığını kaydeden Ghebreyesus, sağlık çalışanları, malzemeleri ve tesislerinin hedef alınmaya devam ettiğini söyledi.
Ghebreyesus, "Sudan'daki çatışmalarda sağlık merkezlerine yönelik 46 saldırı doğrulandı. Bu saldırılar 8 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu kabul edilemez bir durum" diye konuştu.
Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar
Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükûmetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.
DSÖ, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.