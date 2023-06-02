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https://sputniknews.com.tr/20230602/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1071916150.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 20,9200 liradan, euro 22,5360 liradan güne başladı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 20,9180 liradan alınan dolar 20,9200 liradan satılıyor. 22,5340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 22,5360 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 20,8090 lira, avronun satış fiyatı ise 22,3190 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 326 lira, çeyrek altın 2 bin 149 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 572 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.959 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.12 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.12 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.142 dolar seviyesinde.
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dolar kaç oldu,dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar kaç lira,gram altın fiyatı

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:35 02.06.2023
© AATL - Dolar
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 20,9200 liradan, euro 22,5360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 20,9180 liradan alınan dolar 20,9200 liradan satılıyor. 22,5340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 22,5360 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 20,8090 lira, avronun satış fiyatı ise 22,3190 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 326 lira, çeyrek altın 2 bin 149 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 572 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.959 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 75.12 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.12 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 27.142 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
EKONOMİ
Dolarda son durum: Haziran ayına rekorla başladı
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