https://sputniknews.com.tr/20230602/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1071916150.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 20,9200 liradan, euro 22,5360 liradan güne başladı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T09:35+0300
2023-06-02T09:35+0300
2023-06-02T09:35+0300
ekonomi
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altın
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Serbest piyasada 20,9180 liradan alınan dolar 20,9200 liradan satılıyor. 22,5340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 22,5360 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 20,8090 lira, avronun satış fiyatı ise 22,3190 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 326 lira, çeyrek altın 2 bin 149 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 572 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.959 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.12 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.12 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.142 dolar seviyesinde.
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dolar kaç oldu,dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar kaç lira,gram altın fiyatı
dolar kaç oldu,dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar kaç lira,gram altın fiyatı
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 20,9200 liradan, euro 22,5360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 20,9180 liradan alınan dolar 20,9200 liradan satılıyor. 22,5340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 22,5360 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 20,8090 lira, avronun satış fiyatı ise 22,3190 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 326 lira, çeyrek altın 2 bin 149 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 572 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.959 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 75.12 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.12 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 27.142 dolar seviyesinde.