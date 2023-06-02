CHP, muhtarı darbettiği ileri sürülen belediye başkan yardımcısı hakkında soruşturma başlatacak

"Ne partimizin ne de partili bir belediye başkan yardımcısının bu türden bir şiddet olayı ile anılmasını kabul edemeyiz. Konuyla yakından ilgileniyoruz. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan gelen şikayetleri dikkatle değerlendiriyoruz. Olayın tarafı olan ve şiddet uyguladığı iddia edilen, aynı zamanda parti üyemiz olan başkan yardımcımız hakkında il yönetim kurulu olarak resen disiplin soruşturması başlatacağız. İl yönetim kurulumuzda konuyla ilgili ayrıntılı görüşmeleri yapacak ve kendisini disipline sevk edeceğiz. Konunun her yönüyle açığa çıkarılması için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."