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CHP, muhtarı darbettiği ileri sürülen belediye başkan yardımcısı hakkında soruşturma başlatacak
CHP, muhtarı darbettiği ileri sürülen belediye başkan yardımcısı hakkında soruşturma başlatacak
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bir muhtarı darbettiği öne sürülen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer hakkında disiplin soruşturması... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T15:30+0300
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Aslanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olayın son derece üzüntü verici olduğunu belirtti.Muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydeden Aslanoğlu, şunları kaydetti:Çiğli ilçesinde bir parkta yapılan çevre düzenlemesi nedeniyle tartışan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer ile Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık, polise ifade vererek birbirinden darp iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Bir grup muhtar, dün basın açıklaması yaparak Koçer'e tepki göstermişti.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), darp, muhtar, soruşturma
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), darp, muhtar, soruşturma

CHP, muhtarı darbettiği ileri sürülen belediye başkan yardımcısı hakkında soruşturma başlatacak

15:30 02.06.2023
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AA
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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bir muhtarı darbettiği öne sürülen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını bildirdi.
Aslanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, olayın son derece üzüntü verici olduğunu belirtti.
Muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydeden Aslanoğlu, şunları kaydetti:
"Ne partimizin ne de partili bir belediye başkan yardımcısının bu türden bir şiddet olayı ile anılmasını kabul edemeyiz. Konuyla yakından ilgileniyoruz. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan gelen şikayetleri dikkatle değerlendiriyoruz. Olayın tarafı olan ve şiddet uyguladığı iddia edilen, aynı zamanda parti üyemiz olan başkan yardımcımız hakkında il yönetim kurulu olarak resen disiplin soruşturması başlatacağız. İl yönetim kurulumuzda konuyla ilgili ayrıntılı görüşmeleri yapacak ve kendisini disipline sevk edeceğiz. Konunun her yönüyle açığa çıkarılması için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
Çiğli ilçesinde bir parkta yapılan çevre düzenlemesi nedeniyle tartışan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer ile Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık, polise ifade vererek birbirinden darp iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Bir grup muhtar, dün basın açıklaması yaparak Koçer'e tepki göstermişti.
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