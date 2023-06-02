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BRICS dışişleri bakanları Cape Town'da toplandı
BRICS dışişleri bakanları Cape Town'da toplandı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T03:23+0300
2023-06-02T03:23+0300
dünya
brics
güney afrika
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Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu bir araya geldi.Toplantıda bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunan bakanlar, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi reformu, çok taraflılığın korunması, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma, terörle mücadele, iklim, enerji güvenliği ve karşılıklı işbirliği konularını masaya yatırdı.Tek taraflı uluslararası yaptırımların uluslararası hukuka aykırılığının ve dünya ekonomisi üzerine etkilerinin de tartışıldığı toplantıda, BRICS ülkelerinin ortak para birimine geçiş ve yeni üye kabulü konuları da ele alındı.BRICS Zirvesi Johannesburg'taToplantının ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki yakalama kararı nedeniyle BRICS zirvesinin başka bir ülkede gerçekleştirilebileceği iddiasına değinerek "Bu yıl 15. BRICS Zirvesi Johannesburg'ta gerçekleştirilecek" dedi.Güney Afrika'nın, ağustosta düzenlenecek zirvenin katılımcılarına diplomatik dokunulmazlık sağlamasının standart bir prosedür olduğunu vurgulayan Pandor, bu durumun uluslararası mahkemelerin verdiği herhangi bir karara karşı alınmadığını ifade etti.Pandor, BRICS'in yeni üye alımlarına sıcak baktığını işaret ederek "Bence BRICS hakkında çok sık ve daha fazla konuşulan çok kutuplu dünyanın evrimini ve cazibesini simgeliyor. Bir düzineden fazla ülkenin başvurusu bunun kanıtıdır" diye konuştu.Rus Bakan Lavrov ise UCM’nin Putin kararı nedeniyle, BRICS Zirvesi’nin Çin ya da başka bir ülkeye taşınacağı iddiasının bir İngiliz gazetesinin iddiası olduğunu belirterek "Ben İngiliz gazeteleri okumuyorum" dedi.Çinli Bakan Yardımcısı Zhaoxu, BRICS'in gelişmekte olan ülkeler için dayanışma platformu sağladığını ve modelin uluslararası toplum tarafından çok iyi karşılandığına değinerek "Giderek daha fazla ülkenin BRICS ailesine katılma isteklerini ifade ettiğini görmekten mutluyuz. Çin adına, bu ülkelerin BRICS grubuna katılma konusundaki sabırsızlığını memnuniyetle karşılıyoruz ve daha fazla ülkenin ailemize katılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.Hint bakan Jaishankar ise BRICS'e yeni üye kabulleri konusunda ilkeleri, kriterleri ve standartları belirlemek için çalışmaların sürdüğünü aktararak bu konuda iyi niyetle hareket edildiğini söyledi.Brezilyalı Bakan Vieira da, BRICS'in 15 yıllık bir başarı öyküsü olduğuna dikkati çekerek gelinen noktada Yeni Kalkınma Bankası (NDB) gibi kurumlara kavuşacak kadar çok yol alındığını vurguladı.Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.Bugün Cape Town'da, BRICS'e katılmak isteyen ülkelerden temsilcilerin de katılımıyla "BRICS Dostları Toplantısı" düzenlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230531/guney-amerika-zirvesi-duzenleyen-lula-12-ulke-liderine-kita-icin-ortak-para-birimi-onerdi-1071846408.html
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brics, güney afrika
brics, güney afrika

BRICS dışişleri bakanları Cape Town'da toplandı

03:23 02.06.2023
© SputnikBRICS ülkeleri
BRICS ülkeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi.
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu bir araya geldi.
Toplantıda bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunan bakanlar, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi reformu, çok taraflılığın korunması, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma, terörle mücadele, iklim, enerji güvenliği ve karşılıklı işbirliği konularını masaya yatırdı.
Tek taraflı uluslararası yaptırımların uluslararası hukuka aykırılığının ve dünya ekonomisi üzerine etkilerinin de tartışıldığı toplantıda, BRICS ülkelerinin ortak para birimine geçiş ve yeni üye kabulü konuları da ele alındı.

BRICS Zirvesi Johannesburg'ta

Toplantının ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki yakalama kararı nedeniyle BRICS zirvesinin başka bir ülkede gerçekleştirilebileceği iddiasına değinerek "Bu yıl 15. BRICS Zirvesi Johannesburg'ta gerçekleştirilecek" dedi.
Güney Afrika'nın, ağustosta düzenlenecek zirvenin katılımcılarına diplomatik dokunulmazlık sağlamasının standart bir prosedür olduğunu vurgulayan Pandor, bu durumun uluslararası mahkemelerin verdiği herhangi bir karara karşı alınmadığını ifade etti.
Pandor, BRICS'in yeni üye alımlarına sıcak baktığını işaret ederek "Bence BRICS hakkında çok sık ve daha fazla konuşulan çok kutuplu dünyanın evrimini ve cazibesini simgeliyor. Bir düzineden fazla ülkenin başvurusu bunun kanıtıdır" diye konuştu.
Rus Bakan Lavrov ise UCM’nin Putin kararı nedeniyle, BRICS Zirvesi’nin Çin ya da başka bir ülkeye taşınacağı iddiasının bir İngiliz gazetesinin iddiası olduğunu belirterek "Ben İngiliz gazeteleri okumuyorum" dedi.
Çinli Bakan Yardımcısı Zhaoxu, BRICS'in gelişmekte olan ülkeler için dayanışma platformu sağladığını ve modelin uluslararası toplum tarafından çok iyi karşılandığına değinerek "Giderek daha fazla ülkenin BRICS ailesine katılma isteklerini ifade ettiğini görmekten mutluyuz. Çin adına, bu ülkelerin BRICS grubuna katılma konusundaki sabırsızlığını memnuniyetle karşılıyoruz ve daha fazla ülkenin ailemize katılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Hint bakan Jaishankar ise BRICS'e yeni üye kabulleri konusunda ilkeleri, kriterleri ve standartları belirlemek için çalışmaların sürdüğünü aktararak bu konuda iyi niyetle hareket edildiğini söyledi.
Brezilyalı Bakan Vieira da, BRICS'in 15 yıllık bir başarı öyküsü olduğuna dikkati çekerek gelinen noktada Yeni Kalkınma Bankası (NDB) gibi kurumlara kavuşacak kadar çok yol alındığını vurguladı.
Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.
BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.
Bugün Cape Town'da, BRICS'e katılmak isteyen ülkelerden temsilcilerin de katılımıyla "BRICS Dostları Toplantısı" düzenlenecek.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın (soldan 6.) evsahipliğinde Güney Amerika Uluslar Birliği'nin (UNASUR) eski ve halihazırdaki üyesi 12 ülkenin liderinin katıldığı zirvenin aile fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
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