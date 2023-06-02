Bakan Yanık: 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, KPSS puanına göre belirlendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Şükrü Sina Gürel: Zafer Partisi'nin çabaları olmasaydı Sinan Oğan yüz bin imza toplayamazdı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP kongresinin etkileri ne olur?
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
11 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kesin sonuçlarını açıkladı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda sezonun bitimine doğru transfer çalışmaları hareketlendi
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
En genç milletvekili Meclis'te nasıl çalışmalar yapacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türk dış politikasında 'yeni' dönem
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Laiklik kaygısı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İstanbul
18:34
87 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230602/bakan-yanik-2-bin-431-sozlesmeli-calisma-arkadasimiz-mulakatsiz-kpss-puanina-gore-belirlendi-1071910512.html
Bakan Yanık: 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, KPSS puanına göre belirlendi
Bakan Yanık: 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, KPSS puanına göre belirlendi
Sözleşmeli personel alımına yönelik açıklamada bulunan Bakan Derya Yanık "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T00:38+0300
2023-06-02T00:40+0300
politika
derya yanık
mülakat
kpss
personel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/18/1053067907_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ca2bd692bc2263d15f5d7968f77a99e2.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi" ifadesini kullandı.Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/18/1053067907_79:0:731:489_1920x0_80_0_0_f6a15e4fdd086d991375e981c17f0d2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
derya yanık, mülakat, kpss, personel
derya yanık, mülakat, kpss, personel

Bakan Yanık: 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, KPSS puanına göre belirlendi

00:38 02.06.2023 (güncellendi: 00:40 02.06.2023)
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Sözleşmeli personel alımına yönelik açıklamada bulunan Bakan Derya Yanık "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi" ifadesini kullandı.
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ne dediysek o! Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilirler. Hayırlı olmasını diliyorum."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала