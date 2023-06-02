https://sputniknews.com.tr/20230602/bakan-yanik-2-bin-431-sozlesmeli-calisma-arkadasimiz-mulakatsiz-kpss-puanina-gore-belirlendi-1071910512.html

Bakan Yanık: 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, KPSS puanına göre belirlendi

Bakan Yanık: 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, KPSS puanına göre belirlendi

Sözleşmeli personel alımına yönelik açıklamada bulunan Bakan Derya Yanık "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T00:38+0300

2023-06-02T00:38+0300

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politika

derya yanık

mülakat

kpss

personel

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi" ifadesini kullandı.Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

derya yanık, mülakat, kpss, personel