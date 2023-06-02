https://sputniknews.com.tr/20230602/bakan-mus-mayis-ayi-ihracati-rekor-kirdi-1071919202.html

Bakan Muş: Mayıs ayı ihracatı rekor kırdı

Bakan Muş: Mayıs ayı ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracat rakamını açıkladı. Bakan Muş, rakamın tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı olduğunu söyledi 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T11:06+0300

2023-06-02T11:06+0300

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ekonomi

ticaret

mehmet muş

ekonomi

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracat rakamını açıkladı. Bakan Muş, rakamın tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı olduğunu söyledi.Bakan Muş, Mayıs ayında yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar Dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.Bakan Muş "2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız %14,4 artışla 21,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230527/1071649137.html

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ticaret, mehmet muş, ekonomi