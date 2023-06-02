https://sputniknews.com.tr/20230602/bakan-mus-mayis-ayi-ihracati-rekor-kirdi-1071919202.html
Bakan Muş: Mayıs ayı ihracatı rekor kırdı
Bakan Muş: Mayıs ayı ihracatı rekor kırdı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracat rakamını açıkladı. Bakan Muş, rakamın tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı olduğunu söyledi 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T11:06+0300
2023-06-02T11:06+0300
2023-06-02T11:19+0300
ekonomi
ticaret
mehmet muş
ekonomi
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracat rakamını açıkladı. Bakan Muş, rakamın tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı olduğunu söyledi.Bakan Muş, Mayıs ayında yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar Dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.Bakan Muş "2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız %14,4 artışla 21,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir." dedi.
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ticaret, mehmet muş, ekonomi
ticaret, mehmet muş, ekonomi
Bakan Muş: Mayıs ayı ihracatı rekor kırdı
11:06 02.06.2023 (güncellendi: 11:19 02.06.2023) Abone ol
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracat rakamını açıkladı. Bakan Muş, rakamın tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı olduğunu söyledi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracat rakamını açıkladı. Bakan Muş, rakamın tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı olduğunu söyledi.
Bakan Muş, Mayıs ayında yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar Dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.
Bakan Muş "2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız %14,4 artışla 21,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir." dedi.