Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Şükrü Sina Gürel: Zafer Partisi'nin çabaları olmasaydı Sinan Oğan yüz bin imza toplayamazdı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Murat Karayalçın: CHP'de kongre süreci başlamalı, kararı örgüt vermeli
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
11 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kesin sonuçlarını açıkladı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Lazio, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istiyor
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
Meclis’in en genç milletvekili Aydemir: Meclis’te daha çok genç ve kadın olmalı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
'Erdoğan'ın Batı ile al-ver sürecini gelişkin bir şekilde devam ettireceği bir sürece giriyoruz'
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Laiklik kaygısı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Celal Ülgen'den iddia: Hedefte CHP’li belediyeler var
18:34
87 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Avrupa, Türkiye'ye siyasi ambargo uyguluyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi şekilleniyor
09:08
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Meclis'te 28. Dönem yemin töreni ile başlayacak
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Herediter Anjioödem' hastalığının farkındalığı!
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türk dış politikasında 'yeni' dönem ve ekonominin etkileri
16:03
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yeni dönem
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Z kuşağı gümbür gümbür mü paldır küldür mü?
18:34
93 dk
Z RAPORU
TBMM’de yemin maratonu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230602/ankarada-cumhurbaskani-erdoganin-yemin-toreni-nedeniyle-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1071948434.html
Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T19:09+0300
2023-06-02T19:09+0300
dünya
ankara
recep tayyip erdoğan
tören
yemin töreni
yemin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/09/1050634665_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_81b40e2f92eab31beb89eb1137667692.jpg
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dolayısıyla düzenlenecek programlar kapsamında ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.Buna göre ihtiyaç olması halinde, yarın saat 10.00'dan itibaren, Akdeniz Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Anıt Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Gençlik Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Turgut Reis Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı ile Sakıp Sabancı Bulvarı'ndan Söğütözü Caddesi'ne bağlanan varyantların tamamı, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.Tedbirler kapsamında, Söğütözü Caddesi ve buraya bağlanan cadde, sokak ve varyantların tamamı, Söğütözü Caddesi'nden Sakıp Sabancı Bulvarı'na ve Dumlupınar Bulvarı'na bağlanan varyantların tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Beştepe Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Yaşam Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, ihtiyaç olması halinde çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek.Açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerektiğine dikkat çekildi.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/09/1050634665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_141a8468c3b44b57d0f6c28f2429b136.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, recep tayyip erdoğan, tören, yemin töreni, yemin
ankara, recep tayyip erdoğan, tören, yemin töreni, yemin

Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

19:09 02.06.2023
© AAAnkara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dolayısıyla düzenlenecek programlar kapsamında ihtiyaç olması halinde bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Buna göre ihtiyaç olması halinde, yarın saat 10.00'dan itibaren, Akdeniz Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Anıt Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Gençlik Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Turgut Reis Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı ile Sakıp Sabancı Bulvarı'ndan Söğütözü Caddesi'ne bağlanan varyantların tamamı, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Tedbirler kapsamında, Söğütözü Caddesi ve buraya bağlanan cadde, sokak ve varyantların tamamı, Söğütözü Caddesi'nden Sakıp Sabancı Bulvarı'na ve Dumlupınar Bulvarı'na bağlanan varyantların tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Beştepe Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Yaşam Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Caddesi ve buraya bağlanan cadde ile sokakların tamamı, ihtiyaç olması halinde çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılabilecek.
Açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerektiğine dikkat çekildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала