https://sputniknews.com.tr/20230602/aksaray-belediyesporun-sampiyonluk-kupasi-calindi-goren-duyan-varsa-haber-versin-1071917318.html
Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı: 'Gören duyan varsa haber versin'
Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı: 'Gören duyan varsa haber versin'
TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olup TFF 2. Lig'e yükselen Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Aksaray... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T10:05+0300
2023-06-02T10:05+0300
2023-06-02T10:05+0300
yaşam
aksaray
şampiyon
hırsızlık
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TFF 3. Lig'de şampiyon olup TFF 2. Lig'e yükselen Aksaray Belediyespor'un Akhisar Belediyesi'nin girişinde sergilenen şampiyonluk kupası çalındı. Konuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.'Gören olursa haber versin'Aksaray Belediyesi yaptığı paylaşımda "Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/1071841923.html
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aksaray, şampiyon, hırsızlık
aksaray, şampiyon, hırsızlık
Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı: 'Gören duyan varsa haber versin'
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olup TFF 2. Lig'e yükselen Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Aksaray Belediyesi'nden "Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin." açıklaması yapıldı.
TFF 3. Lig'de şampiyon olup TFF 2. Lig'e yükselen Aksaray Belediyespor'un Akhisar Belediyesi'nin girişinde sergilenen şampiyonluk kupası çalındı. Konuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
'Gören olursa haber versin'
Aksaray Belediyesi yaptığı paylaşımda "Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin." ifadeleri kullanıldı.