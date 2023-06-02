https://sputniknews.com.tr/20230602/aksaray-belediyesporun-sampiyonluk-kupasi-calindi-goren-duyan-varsa-haber-versin-1071917318.html

Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı: 'Gören duyan varsa haber versin'

Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı: 'Gören duyan varsa haber versin'

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olup TFF 2. Lig'e yükselen Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Aksaray... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T10:05+0300

2023-06-02T10:05+0300

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yaşam

aksaray

şampiyon

hırsızlık

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TFF 3. Lig'de şampiyon olup TFF 2. Lig'e yükselen Aksaray Belediyespor'un Akhisar Belediyesi'nin girişinde sergilenen şampiyonluk kupası çalındı. Konuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.'Gören olursa haber versin'Aksaray Belediyesi yaptığı paylaşımda "Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin." ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230531/1071841923.html

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aksaray, şampiyon, hırsızlık