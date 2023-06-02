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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından 2024'te yapılacak yerel seçimler... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T12:40+0300
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politika
türkiye
istanbul
seçim
osman nuri kabaktepe
belediye
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmaların başladığının mesajını verdi.Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından rehavete kapılmadan 2024'te yapılacak yerel seçim için çalışmalara başlama talimatı verdi. Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini yerel seçimler zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Sosyal medya hesaplarından AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşan Kabaktepe, "Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız." dedi.
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türkiye, istanbul, seçim, osman nuri kabaktepe, belediye
türkiye, istanbul, seçim, osman nuri kabaktepe, belediye

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

12:40 02.06.2023
© İHAOsman Nuri Kabaktepe
Osman Nuri Kabaktepe - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© İHA
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından 2024'te yapılacak yerel seçimler için teşkilatlara şimdiden çalışmalara başlama talimatı verdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmaların başladığının mesajını verdi.
Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından rehavete kapılmadan 2024'te yapılacak yerel seçim için çalışmalara başlama talimatı verdi.
Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini yerel seçimler zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.
Sosyal medya hesaplarından AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşan Kabaktepe, "Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız." dedi.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
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CHP'de seçim istifası: İl başkanı görevini bıraktı
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