https://sputniknews.com.tr/20230602/ak-parti-istanbul-il-baskani-kabaktepe-istanbulu-yeniden-kazanacagiz-1071926211.html

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından 2024'te yapılacak yerel seçimler... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T12:40+0300

2023-06-02T12:40+0300

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politika

türkiye

istanbul

seçim

osman nuri kabaktepe

belediye

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmaların başladığının mesajını verdi.Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından rehavete kapılmadan 2024'te yapılacak yerel seçim için çalışmalara başlama talimatı verdi. Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini yerel seçimler zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Sosyal medya hesaplarından AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşan Kabaktepe, "Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230602/chpde-secim-istifasi-il-baskani-gorevini-birakti-1071915804.html

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türkiye, istanbul, seçim, osman nuri kabaktepe, belediye