https://sputniknews.com.tr/20230602/ak-parti-istanbul-il-baskani-kabaktepe-istanbulu-yeniden-kazanacagiz-1071926211.html
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından 2024'te yapılacak yerel seçimler... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T12:40+0300
2023-06-02T12:40+0300
2023-06-02T12:40+0300
politika
türkiye
istanbul
seçim
osman nuri kabaktepe
belediye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/11/1056437911_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_c8ea5cf5134499ae022682dab68656b1.jpg
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmaların başladığının mesajını verdi.Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından rehavete kapılmadan 2024'te yapılacak yerel seçim için çalışmalara başlama talimatı verdi. Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini yerel seçimler zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Sosyal medya hesaplarından AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşan Kabaktepe, "Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230602/chpde-secim-istifasi-il-baskani-gorevini-birakti-1071915804.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/11/1056437911_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_73f756211248aaacef7627b0fc1e6152.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istanbul, seçim, osman nuri kabaktepe, belediye
türkiye, istanbul, seçim, osman nuri kabaktepe, belediye
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız
Abone ol
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından 2024'te yapılacak yerel seçimler için teşkilatlara şimdiden çalışmalara başlama talimatı verdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmaların başladığının mesajını verdi.
Kabaktepe, tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ardından rehavete kapılmadan 2024'te yapılacak yerel seçim için çalışmalara başlama talimatı verdi.
Kabaktepe, 14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini yerel seçimler zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.
Sosyal medya hesaplarından AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşan Kabaktepe, "Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız." dedi.