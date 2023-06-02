Ahmet Hakan: Tuncay Özkanlar orada olduğu müddetçe Kılıçdaroğlu CHP’nin ebedi şefi ilan edilebilir

"Yıl: 2023. Tuncay Özkan şöyle diyor: “CHP müthiş bir şey yaptı. Demokrasi bloku tuttu. Blokun 2.5 milyon seçmene daha ulaşıp Türkiye’yi kurtarması gerek. Kemal Bey büyük başarı elde etti.” Yıl: 2028. Tuncay Özkan şöyle diyecek: “CHP, daha müthiş bir şey yaptı. Demokrasi blokunun oyunu arttırdı. Blokun 1.2 milyon seçmene daha ulaşıp Türkiye’yi kurtarması gerek. Kemal Bey büyük başarı elde etti.” Tuncay Özkanlar orada olduğu müddetçe... Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin ebedi şefi ilan edilebilir."