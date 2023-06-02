https://sputniknews.com.tr/20230602/ahmet-hakan-tuncay-ozkanlar-orada-oldugu-muddetce-kilicdaroglu-chpnin-ebedi-sefi-ilan-edilebilir-1071916475.html
Ahmet Hakan: Tuncay Özkanlar orada olduğu müddetçe Kılıçdaroğlu CHP’nin ebedi şefi ilan edilebilir
Ahmet Hakan: Tuncay Özkanlar orada olduğu müddetçe Kılıçdaroğlu CHP’nin ebedi şefi ilan edilebilir
Ahmet Hakan Tuncay Özkan'ın açıklamalarını eleştirdi ve "Tuncay Özkanlar orada olduğu müddetçe. Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin ebedi şefi ilan edilebilir" dedi. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T09:49+0300
2023-06-02T09:49+0300
2023-06-02T09:49+0300
politika
ahmet hakan
kemal kılıçdaroğlu
tuncay özkan
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini eleştirdi ve bugünkü yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230519/chpli-ozkan-chpnin-secim-stratejisi-degisti-kilicdaroglunun-cumhurbaskani-olacagina-inaniyoruz-1071288350.html
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ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, tuncay özkan
ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, tuncay özkan
Ahmet Hakan: Tuncay Özkanlar orada olduğu müddetçe Kılıçdaroğlu CHP’nin ebedi şefi ilan edilebilir
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Ahmet Hakan Tuncay Özkan'ın açıklamalarını eleştirdi ve "Tuncay Özkanlar orada olduğu müddetçe. Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin ebedi şefi ilan edilebilir" dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini eleştirdi ve bugünkü yazısında
şunları ifade etti:
"Yıl: 2023. Tuncay Özkan şöyle diyor: “CHP müthiş bir şey yaptı. Demokrasi bloku tuttu. Blokun 2.5 milyon seçmene daha ulaşıp Türkiye’yi kurtarması gerek. Kemal Bey büyük başarı elde etti.” Yıl: 2028. Tuncay Özkan şöyle diyecek: “CHP, daha müthiş bir şey yaptı. Demokrasi blokunun oyunu arttırdı. Blokun 1.2 milyon seçmene daha ulaşıp Türkiye’yi kurtarması gerek. Kemal Bey büyük başarı elde etti.” Tuncay Özkanlar orada olduğu müddetçe... Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin ebedi şefi ilan edilebilir."