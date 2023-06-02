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Abdulkadir Selvi Mehmet Şimşek'in kararını yazdı: Rahatça söyleyebiliriz
Abdulkadir Selvi Mehmet Şimşek'in kararını yazdı: Rahatça söyleyebiliriz
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, açıklanacak yeni kabineye ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Selvi bugünkü yazısında, "Mehmet Şimşek dün... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T07:37+0300
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politika
mehmet şimşek
kabine
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra cumartesi günü yeni kabineyi açıklayacak. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Yeni kabine yeni siyaset" başlıklı yazısında, Mehmet Şimşek'in dün Erdoğan’la iki kez görüştüğünü ve ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdiğini yazdı. Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230601/abdulkadir-selvi-canli-yayinda-son-kulisleri-paylasti-yeni-kabinede-kimler-olacak-1071865477.html
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mehmet şimşek, kabine, recep tayyip erdoğan
mehmet şimşek, kabine, recep tayyip erdoğan

Abdulkadir Selvi Mehmet Şimşek'in kararını yazdı: Rahatça söyleyebiliriz

07:37 02.06.2023
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© İHA
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, açıklanacak yeni kabineye ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Selvi bugünkü yazısında, "Mehmet Şimşek dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iki kez görüştü ve sonunda ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra cumartesi günü yeni kabineyi açıklayacak.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Yeni kabine yeni siyaset" başlıklı yazısında, Mehmet Şimşek'in dün Erdoğan’la iki kez görüştüğünü ve ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdiğini yazdı.
Selvi yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Bu kabinede en önemli koltuklardan biri ekonomi yönetimiydi. Yerli, yabancı yatırımcı Mehmet Şimşek ekonomi yönetimini üstlenecek mi diye soruyordu. Mehmet Şimşek dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iki kez görüştü ve sonunda ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdi. Rahatça ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek’te diyebiliriz. Bu seçimlerde AK Parti’yi en çok ekonomi zorladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirerek çok önemli bir adım attı. Mehmet Şimşek’in ismi piyasalara moral oldu. Çünkü nasıl bir ekonomi modeli uygulanacağı önemliydi. Mehmet Şimşek’in reel ekonominin gereklerini yerine getireceği konusunda bir güven var. Geçmişte ekonomi yönetimindeki tercihleri piyasa dostu tercihlerdi. İç ve dış piyasalarda kendisine karşı büyük bir güven oluşmuştu. Şimşek’in Merkez Bankası yönetimi ve faiz konusunda güvenceye ihtiyacı vardı. Dün iki kez bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan o güvenceyi aldıktan sonra ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul etti."
Beştepe - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi canlı yayında son kulisleri paylaştı: Yeni kabinede kimler olacak?
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