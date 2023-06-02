https://sputniknews.com.tr/20230602/abdden-iran-devrim-muhafizlari-ordusuna-bagli-kudus-gucune-yaptirim-1071911525.html

ABD’den İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü’ne yaptırım

ABD’den İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü’ne yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü 5 üyesi ve 1 kuruluşa yaptırım uyguladı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T02:17+0300

2023-06-02T02:17+0300

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iran devrim muhafızları

abd dışişleri bakanlığı

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ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımlar duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü 5 üyesi ve Rey Havacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni yaptırım uyguladığı bildirildi.Açıklamada, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusunun yurt dışındaki planlarını ifşa etme ve bozma konusundaki kararlılığını sürdürdüğüne vurgu yapılarak, İran Devrim Muhafızları Ordusunun onlarca yıldır İran rejiminin düşman olarak gördüğü kişilere karşı birçok suikast girişimine, terör planına ve diğer şiddet olaylarına karıştığına dikkat çekildi.Kudüs Gücü’nün İran Devrim Muhafızları Ordusunun yurt dışı operasyon kolu olduğu belirtilen açıklamada, “Bugünkü yaptırımlar, ABD'nin İran rejiminin terörist faaliyetlerini ve muhalif sesleri susturma çabalarını ifşa etmeye ve bozmaya devam edeceğini gösteriyor. ABD vatandaşlarını koruma ve savunma kararlılığımızı yineliyoruz” denildi.

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