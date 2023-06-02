https://sputniknews.com.tr/20230602/abdden-iran-devrim-muhafizlari-ordusuna-bagli-kudus-gucune-yaptirim-1071911525.html
ABD’den İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü’ne yaptırım
ABD’den İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü’ne yaptırım
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü 5 üyesi ve 1 kuruluşa yaptırım uyguladı. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T02:17+0300
2023-06-02T02:17+0300
2023-06-02T02:17+0300
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abd
abd
iran devrim muhafızları
abd dışişleri bakanlığı
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ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımlar duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü 5 üyesi ve Rey Havacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni yaptırım uyguladığı bildirildi.Açıklamada, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusunun yurt dışındaki planlarını ifşa etme ve bozma konusundaki kararlılığını sürdürdüğüne vurgu yapılarak, İran Devrim Muhafızları Ordusunun onlarca yıldır İran rejiminin düşman olarak gördüğü kişilere karşı birçok suikast girişimine, terör planına ve diğer şiddet olaylarına karıştığına dikkat çekildi.Kudüs Gücü’nün İran Devrim Muhafızları Ordusunun yurt dışı operasyon kolu olduğu belirtilen açıklamada, “Bugünkü yaptırımlar, ABD'nin İran rejiminin terörist faaliyetlerini ve muhalif sesleri susturma çabalarını ifşa etmeye ve bozmaya devam edeceğini gösteriyor. ABD vatandaşlarını koruma ve savunma kararlılığımızı yineliyoruz” denildi.
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abd, abd, iran devrim muhafızları, abd dışişleri bakanlığı
abd, abd, iran devrim muhafızları, abd dışişleri bakanlığı
ABD’den İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü’ne yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü 5 üyesi ve 1 kuruluşa yaptırım uyguladı.
ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımlar duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü 5 üyesi ve Rey Havacılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni yaptırım uyguladığı bildirildi.
Açıklamada, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusunun yurt dışındaki planlarını ifşa etme ve bozma konusundaki kararlılığını sürdürdüğüne vurgu yapılarak, İran Devrim Muhafızları Ordusunun onlarca yıldır İran rejiminin düşman olarak gördüğü kişilere karşı birçok suikast girişimine, terör planına ve diğer şiddet olaylarına karıştığına dikkat çekildi.
Kudüs Gücü’nün İran Devrim Muhafızları Ordusunun yurt dışı operasyon kolu olduğu belirtilen açıklamada, “Bugünkü yaptırımlar, ABD'nin İran rejiminin terörist faaliyetlerini ve muhalif sesleri susturma çabalarını ifşa etmeye ve bozmaya devam edeceğini gösteriyor. ABD vatandaşlarını koruma ve savunma kararlılığımızı yineliyoruz” denildi.