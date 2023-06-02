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https://sputniknews.com.tr/20230602/abdde-yapay-zeka-kontrolundeki-iha-operatorunu-oldurmek-istedi-1071950625.html
ABD’de yapay zeka kontrolündeki İHA, operatörünü öldürmek istedi
ABD’de yapay zeka kontrolündeki İHA, operatörünü öldürmek istedi
ABD'de yapay zekanın kontrol ettiği bir İHA'nın bir simülasyon testi sırasında, görevini yerine getirmeye engel olmaya çalışan operatörü ortadan kaldırmak... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
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abd
yapay zeka
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İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, sanal bir simülasyon testi sırasında, yapay zeka tarafından yönetilen askeri bir insansız hava aracının görevini yerine getirmesine engel olmaması için operatörünü ortadan kaldırmaya karar verdi.Gazete, Amerikalı Albay Tucker Hamilton'ın "Sistem, hedefine ulaşmasını engellediği için operatörü yok etti" ifadelerine yer verdi.Habere göre, İHA’nın yapay zekasına, düşman hava savunma sistemlerini ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırma görevi verildi. Ancak operatör, İHA'ya hedefi yok etmemesini emretti ve bunun sonucunda yapay zeka onu ortadan kaldırmaya karar verdi.Olayda hiç kimsenin zarar görmediği belirtildi.
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abd, yapay zeka, iha, the guardian
abd, yapay zeka, iha, the guardian

ABD’de yapay zeka kontrolündeki İHA, operatörünü öldürmek istedi

20:13 02.06.2023 (güncellendi: 20:15 02.06.2023)
© AFP 2023 / SHAH MARAIMQ-9 Reaper İHA’ları
MQ-9 Reaper İHA’ları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / SHAH MARAI
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ABD'de yapay zekanın kontrol ettiği bir İHA'nın bir simülasyon testi sırasında, görevini yerine getirmeye engel olmaya çalışan operatörü ortadan kaldırmak istediği belirtildi.
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, sanal bir simülasyon testi sırasında, yapay zeka tarafından yönetilen askeri bir insansız hava aracının görevini yerine getirmesine engel olmaması için operatörünü ortadan kaldırmaya karar verdi.

Gazete, Amerikalı Albay Tucker Hamilton'ın "Sistem, hedefine ulaşmasını engellediği için operatörü yok etti" ifadelerine yer verdi.

Habere göre, İHA’nın yapay zekasına, düşman hava savunma sistemlerini ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırma görevi verildi. Ancak operatör, İHA'ya hedefi yok etmemesini emretti ve bunun sonucunda yapay zeka onu ortadan kaldırmaya karar verdi.

Olayda hiç kimsenin zarar görmediği belirtildi.
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