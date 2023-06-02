https://sputniknews.com.tr/20230602/abdde-yapay-zeka-kontrolundeki-iha-operatorunu-oldurmek-istedi-1071950625.html

ABD’de yapay zeka kontrolündeki İHA, operatörünü öldürmek istedi

ABD’de yapay zeka kontrolündeki İHA, operatörünü öldürmek istedi

ABD'de yapay zekanın kontrol ettiği bir İHA'nın bir simülasyon testi sırasında, görevini yerine getirmeye engel olmaya çalışan operatörü ortadan kaldırmak... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T20:13+0300

2023-06-02T20:13+0300

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dünya

abd

yapay zeka

iha

the guardian

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İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, sanal bir simülasyon testi sırasında, yapay zeka tarafından yönetilen askeri bir insansız hava aracının görevini yerine getirmesine engel olmaması için operatörünü ortadan kaldırmaya karar verdi.Gazete, Amerikalı Albay Tucker Hamilton'ın "Sistem, hedefine ulaşmasını engellediği için operatörü yok etti" ifadelerine yer verdi.Habere göre, İHA’nın yapay zekasına, düşman hava savunma sistemlerini ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırma görevi verildi. Ancak operatör, İHA'ya hedefi yok etmemesini emretti ve bunun sonucunda yapay zeka onu ortadan kaldırmaya karar verdi.Olayda hiç kimsenin zarar görmediği belirtildi.

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abd, yapay zeka, iha, the guardian