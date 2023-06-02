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ABD’de 85 milyon dolar değerinde F-35 yedek parçası kayboldu
ABD’de 85 milyon dolar değerinde F-35 yedek parçası kayboldu
ABD Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin şirketinin son 5 yılda, beşinci nesil F-35 savaş uçağı için üretilen toplam 85 milyon dolar değerinde bir milyondan... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T19:38+0300
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Defense News’un aktardığına göre, ABD Sayıştay’ı, ülke yönetiminin kendi parça takip sistemine sahip olmadığını, bu yüzden federal yetkililerin, gerçekte stoklarda kaç adet uçak parçasının bulunduğunu bilmediğini açıkladı. Denetçiler, kaybedilen parça sayısının bir milyondan çok daha fazla olabileceğini kaydettiler.Haberde, bu kaybın, ABD Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin şirketi arasında, mevcut durumun nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda anlaşmazlığa yol açtığı kaydedildi.Lockheed Martin’den yapılan açıklamada, servis personelinin “gereksiz, eskimiş veya kullanılamaz” olarak değerlendirmiş olabileceği parçaların imha edildiğini doğrulayan belgeleri sunmak için Savunma Sözleşmeleri Yönetim Ajansı (Defense Contract Management Agency) ile birlikte çalıştıkları ifade edildi.ABD Sayıştay’ının raporunda, Lockheed Martin şirketinin önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde F-35 motorları ek revizyon talep edebileceğini, bunun maliyetinin 38 milyar dolar olacağı kaydedildi.
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f-35, abd, dolar
f-35, abd, dolar

ABD’de 85 milyon dolar değerinde F-35 yedek parçası kayboldu

19:38 02.06.2023
© AAF-35 Savaş Uçağı
F-35 Savaş Uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AA
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ABD Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin şirketinin son 5 yılda, beşinci nesil F-35 savaş uçağı için üretilen toplam 85 milyon dolar değerinde bir milyondan fazla yedek parçayı kaybettiği belirtildi.
Defense News’un aktardığına göre, ABD Sayıştay’ı, ülke yönetiminin kendi parça takip sistemine sahip olmadığını, bu yüzden federal yetkililerin, gerçekte stoklarda kaç adet uçak parçasının bulunduğunu bilmediğini açıkladı. Denetçiler, kaybedilen parça sayısının bir milyondan çok daha fazla olabileceğini kaydettiler.
Haberde, bu kaybın, ABD Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin şirketi arasında, mevcut durumun nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda anlaşmazlığa yol açtığı kaydedildi.
Lockheed Martin’den yapılan açıklamada, servis personelinin “gereksiz, eskimiş veya kullanılamaz” olarak değerlendirmiş olabileceği parçaların imha edildiğini doğrulayan belgeleri sunmak için Savunma Sözleşmeleri Yönetim Ajansı (Defense Contract Management Agency) ile birlikte çalıştıkları ifade edildi.
ABD Sayıştay’ının raporunda, Lockheed Martin şirketinin önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde F-35 motorları ek revizyon talep edebileceğini, bunun maliyetinin 38 milyar dolar olacağı kaydedildi.
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