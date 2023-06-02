https://sputniknews.com.tr/20230602/abd-ukraynadaki-rusya-sempatizanlarini-ortaya-cikaracak-bir-uygulama-gelistirdi-1071934576.html

'ABD, Ukrayna'daki Rusya sempatizanlarını ortaya çıkaracak bir uygulama geliştirdi'

'ABD, Ukrayna'daki Rusya sempatizanlarını ortaya çıkaracak bir uygulama geliştirdi'

ABD'li gazeteci Clayton Morris, Washington yönetiminin Ukrayna'daki Rusya sempatizanlarını ortaya çıkarmayı sağlayacağı öne sürülen bir uygulamayı Ukrayna'da... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T14:15+0300

2023-06-02T14:15+0300

2023-06-02T14:15+0300

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Redacted News adlı programda konuşan Morris, ABD'li uzmanlar tarafından geliştirilen 'Diia' adlı bir uygulama sayesinde Ukraynalıların Rusya'ya sempati duyan komşularını ihbar edebileceğini belirtti.Google ve Visa programlarında yer alan ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile ABD'li vergi mükellefleri tarafından finanse edilen uygulamanın tüm Ukraynalıları ve banka hesaplarını izleyeceğini kaydeden Morris, "Bu uygulama, bir kişiyi 'tek bir tuşla' ortadan kaldırma imkanı sunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu uygulamayı 'akıllı telefondaki devlet' ve 'Ukrayna'nın kalp atışı' olarak niteledi" ifadelerini kullandı.Programa katılan USAID Başkanı Samantha Power, Ukrayna'nın 'Diia' yardımıyla yolsuzluğu yenebileceğini, zira Batı tarafından Kiev'e 'Diia' üzerinden gönderilen paranın doğrudan devlet çalışanlarının hesaplarına gideceğini söyledi. Buna karşılık Morris, Power'ın açıklamasıyla ilgili şüpheleri olduğu belirterek bu girişimi kara para aklamanın bir yolu olarak gördüğünü, zira ABD'nin bu girişim için Ukrayna hükümetine 50 milyon dolar verdiğini vurguladı.

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