'ABD, Ukrayna'daki Rusya sempatizanlarını ortaya çıkaracak bir uygulama geliştirdi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Şükrü Sina Gürel: Zafer Partisi'nin çabaları olmasaydı Sinan Oğan yüz bin imza toplayamazdı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Murat Karayalçın: CHP'de kongre süreci başlamalı, kararı örgüt vermeli
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
11 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kesin sonuçlarını açıkladı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Lazio, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istiyor
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
En genç milletvekili Meclis'te nasıl çalışmalar yapacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
'Erdoğan'ın Batı ile al-ver sürecini gelişkin bir şekilde devam ettireceği bir sürece giriyoruz'
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Laiklik kaygısı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İstanbul
18:34
87 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Avrupa, Türkiye'ye siyasi ambargo uyguluyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi şekilleniyor
09:08
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Meclis'te 28. Dönem yemin töreni ile başlayacak
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Herediter Anjioödem' hastalığının farkındalığı!
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/abd-ukraynadaki-rusya-sempatizanlarini-ortaya-cikaracak-bir-uygulama-gelistirdi-1071934576.html
'ABD, Ukrayna'daki Rusya sempatizanlarını ortaya çıkaracak bir uygulama geliştirdi'
'ABD, Ukrayna'daki Rusya sempatizanlarını ortaya çıkaracak bir uygulama geliştirdi'
ABD'li gazeteci Clayton Morris, Washington yönetiminin Ukrayna'daki Rusya sempatizanlarını ortaya çıkarmayı sağlayacağı öne sürülen bir uygulamayı Ukrayna'da... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T14:15+0300
2023-06-02T14:15+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
rusya
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/16/1052008748_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2e8fb6b8dd52cfba46144810116379e6.jpg
Redacted News adlı programda konuşan Morris, ABD'li uzmanlar tarafından geliştirilen 'Diia' adlı bir uygulama sayesinde Ukraynalıların Rusya'ya sempati duyan komşularını ihbar edebileceğini belirtti.Google ve Visa programlarında yer alan ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile ABD'li vergi mükellefleri tarafından finanse edilen uygulamanın tüm Ukraynalıları ve banka hesaplarını izleyeceğini kaydeden Morris, "Bu uygulama, bir kişiyi 'tek bir tuşla' ortadan kaldırma imkanı sunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu uygulamayı 'akıllı telefondaki devlet' ve 'Ukrayna'nın kalp atışı' olarak niteledi" ifadelerini kullandı.Programa katılan USAID Başkanı Samantha Power, Ukrayna'nın 'Diia' yardımıyla yolsuzluğu yenebileceğini, zira Batı tarafından Kiev'e 'Diia' üzerinden gönderilen paranın doğrudan devlet çalışanlarının hesaplarına gideceğini söyledi. Buna karşılık Morris, Power'ın açıklamasıyla ilgili şüpheleri olduğu belirterek bu girişimi kara para aklamanın bir yolu olarak gördüğünü, zira ABD'nin bu girişim için Ukrayna hükümetine 50 milyon dolar verdiğini vurguladı.
ukrayna
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/16/1052008748_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_ce0c284829e4b686c3274f7ec4d01263.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, rusya, abd
abd, ukrayna, rusya, abd

'ABD, Ukrayna'daki Rusya sempatizanlarını ortaya çıkaracak bir uygulama geliştirdi'

14:15 02.06.2023
© AACep Telefonu - Akıllı Telefon
Cep Telefonu - Akıllı Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD'li gazeteci Clayton Morris, Washington yönetiminin Ukrayna'daki Rusya sempatizanlarını ortaya çıkarmayı sağlayacağı öne sürülen bir uygulamayı Ukrayna'da test etmeye başladığını söyledi.
Redacted News adlı programda konuşan Morris, ABD'li uzmanlar tarafından geliştirilen 'Diia' adlı bir uygulama sayesinde Ukraynalıların Rusya'ya sempati duyan komşularını ihbar edebileceğini belirtti.

Google ve Visa programlarında yer alan ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile ABD'li vergi mükellefleri tarafından finanse edilen uygulamanın tüm Ukraynalıları ve banka hesaplarını izleyeceğini kaydeden Morris, "Bu uygulama, bir kişiyi 'tek bir tuşla' ortadan kaldırma imkanı sunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu uygulamayı 'akıllı telefondaki devlet' ve 'Ukrayna'nın kalp atışı' olarak niteledi" ifadelerini kullandı.

Programa katılan USAID Başkanı Samantha Power, Ukrayna'nın 'Diia' yardımıyla yolsuzluğu yenebileceğini, zira Batı tarafından Kiev'e 'Diia' üzerinden gönderilen paranın doğrudan devlet çalışanlarının hesaplarına gideceğini söyledi. Buna karşılık Morris, Power'ın açıklamasıyla ilgili şüpheleri olduğu belirterek bu girişimi kara para aklamanın bir yolu olarak gördüğünü, zira ABD'nin bu girişim için Ukrayna hükümetine 50 milyon dolar verdiğini vurguladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала