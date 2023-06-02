https://sputniknews.com.tr/20230602/abd-medyasi-cia-sefi-burns-mayis-ayinda-gizlice-cini-ziyaret-etti-1071950516.html
ABD medyası: CIA Şefi Burns, mayıs ayında gizlice Çin’i ziyaret etti
ABD medyası: CIA Şefi Burns, mayıs ayında gizlice Çin’i ziyaret etti
Financial Times, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns’un geçen mayıs ayında gizlice Çin’i ziyaret ederek yetkililerle görüştüğünü belirtti. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T20:11+0300
2023-06-02T20:11+0300
2023-06-02T20:11+0300
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Haberde, “CIA Direktörü Burns, geçen Mayıs ayında Pekin’e giderek Çinli mevkidaşlarıyla görüştü ve istihbarat kanalları aracılığıyla açık iletişim hatlarını korumanın önemini vurguladı” ifadesine yer verildi.Ziyaretin, Washington’un Pekin’le ikili ilişkileri istikrara kavuşturma amacıyla üst düzey diyalogu canlandırma çabaları devam ederken gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden’in hassas yurt dışı misyonlar konusunda CIA Başkanı Burns’a güvendiğini dile getirdiler.Adı verilmeyen bir ABD’li yetkili, gazeteye açıklamasında, Burns’un Pekin’de Çin istihbaratının temsilcileriyle görüştüğünü söyledi.Haberde, Burns’un Çin ziyaretinin, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın Temmuz 2021’deki Tianjin şehri ziyaretinden bu yana ilk üst düzey ziyaret olduğu belirtildi.
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abd, cia, william burns, çin
abd, cia, william burns, çin
ABD medyası: CIA Şefi Burns, mayıs ayında gizlice Çin’i ziyaret etti
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Financial Times, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns’un geçen mayıs ayında gizlice Çin’i ziyaret ederek yetkililerle görüştüğünü belirtti.
Haberde, “CIA Direktörü Burns, geçen Mayıs ayında Pekin’e giderek Çinli mevkidaşlarıyla görüştü ve istihbarat kanalları aracılığıyla açık iletişim hatlarını korumanın önemini vurguladı” ifadesine yer verildi.
Ziyaretin, Washington’un Pekin’le ikili ilişkileri istikrara kavuşturma amacıyla üst düzey diyalogu canlandırma çabaları devam ederken gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden’in hassas yurt dışı misyonlar konusunda CIA Başkanı Burns’a güvendiğini dile getirdiler.
Adı verilmeyen bir ABD’li yetkili, gazeteye açıklamasında, Burns’un Pekin’de Çin istihbaratının temsilcileriyle görüştüğünü söyledi.
Haberde, Burns’un Çin ziyaretinin, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın Temmuz 2021’deki Tianjin şehri ziyaretinden bu yana ilk üst düzey ziyaret olduğu belirtildi.