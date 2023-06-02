ABD medyası: CIA Şefi Burns, mayıs ayında gizlice Çin’i ziyaret etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Şükrü Sina Gürel: Zafer Partisi'nin çabaları olmasaydı Sinan Oğan yüz bin imza toplayamazdı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Murat Karayalçın: CHP'de kongre süreci başlamalı, kararı örgüt vermeli
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
11 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kesin sonuçlarını açıkladı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Lazio, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istiyor
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
Meclis’in en genç milletvekili Aydemir: Meclis’te daha çok genç ve kadın olmalı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
'Erdoğan'ın Batı ile al-ver sürecini gelişkin bir şekilde devam ettireceği bir sürece giriyoruz'
16:03
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Laiklik kaygısı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Celal Ülgen'den iddia: Hedefte CHP’li belediyeler var
18:34
87 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Avrupa, Türkiye'ye siyasi ambargo uyguluyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi şekilleniyor
09:08
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
6 dk
ÖĞLE AJANDASI
Meclis'te 28. Dönem yemin töreni ile başlayacak
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Herediter Anjioödem' hastalığının farkındalığı!
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türk dış politikasında 'yeni' dönem ve ekonominin etkileri
16:03
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yeni dönem
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Z kuşağı gümbür gümbür mü paldır küldür mü?
18:34
93 dk
Z RAPORU
TBMM’de yemin maratonu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230602/abd-medyasi-cia-sefi-burns-mayis-ayinda-gizlice-cini-ziyaret-etti-1071950516.html
ABD medyası: CIA Şefi Burns, mayıs ayında gizlice Çin’i ziyaret etti
ABD medyası: CIA Şefi Burns, mayıs ayında gizlice Çin’i ziyaret etti
Financial Times, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns’un geçen mayıs ayında gizlice Çin’i ziyaret ederek yetkililerle görüştüğünü belirtti. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T20:11+0300
2023-06-02T20:11+0300
dünya
abd
cia
william burns
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065980056_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_46b8ee0afe60d737077c0dd6528bcf0d.jpg
Haberde, “CIA Direktörü Burns, geçen Mayıs ayında Pekin’e giderek Çinli mevkidaşlarıyla görüştü ve istihbarat kanalları aracılığıyla açık iletişim hatlarını korumanın önemini vurguladı” ifadesine yer verildi.Ziyaretin, Washington’un Pekin’le ikili ilişkileri istikrara kavuşturma amacıyla üst düzey diyalogu canlandırma çabaları devam ederken gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden’in hassas yurt dışı misyonlar konusunda CIA Başkanı Burns’a güvendiğini dile getirdiler.Adı verilmeyen bir ABD’li yetkili, gazeteye açıklamasında, Burns’un Pekin’de Çin istihbaratının temsilcileriyle görüştüğünü söyledi.Haberde, Burns’un Çin ziyaretinin, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın Temmuz 2021’deki Tianjin şehri ziyaretinden bu yana ilk üst düzey ziyaret olduğu belirtildi.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065980056_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_47353da742db17d4c7cb6078e4aa86dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, cia, william burns, çin
abd, cia, william burns, çin

ABD medyası: CIA Şefi Burns, mayıs ayında gizlice Çin’i ziyaret etti

20:11 02.06.2023
© AFP 2023 / SAMUEL CORUMWilliam Burns
William Burns - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / SAMUEL CORUM
Abone olTelegram
Financial Times, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns’un geçen mayıs ayında gizlice Çin’i ziyaret ederek yetkililerle görüştüğünü belirtti.
Haberde, “CIA Direktörü Burns, geçen Mayıs ayında Pekin’e giderek Çinli mevkidaşlarıyla görüştü ve istihbarat kanalları aracılığıyla açık iletişim hatlarını korumanın önemini vurguladı” ifadesine yer verildi.
Ziyaretin, Washington’un Pekin’le ikili ilişkileri istikrara kavuşturma amacıyla üst düzey diyalogu canlandırma çabaları devam ederken gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden’in hassas yurt dışı misyonlar konusunda CIA Başkanı Burns’a güvendiğini dile getirdiler.
Adı verilmeyen bir ABD’li yetkili, gazeteye açıklamasında, Burns’un Pekin’de Çin istihbaratının temsilcileriyle görüştüğünü söyledi.
Haberde, Burns’un Çin ziyaretinin, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın Temmuz 2021’deki Tianjin şehri ziyaretinden bu yana ilk üst düzey ziyaret olduğu belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала