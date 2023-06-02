https://sputniknews.com.tr/20230602/ab-kosovada-yerel-secimlerin-yenilenmesini-talep-etti-1071910401.html

AB, Kosova'da yerel seçimlerin yenilenmesini talep etti

AB, Kosova'da yerel seçimlerin yenilenmesini talep etti

Avrupa Birliği (AB), gerginliğin arttığı Kosova'da yerel seçimlerin yenilenmesini, önceki seçimi boykot eden Kosovalı Sırpların da katılımının sağlanmasını... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T00:37+0300

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin yapıldığı Moldova'da, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile ayrı ayrı görüştü.Bu görüşmelerin ardından Borrell ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Kosovalı ve Sırp liderlerle bir araya geldi.Borrell, temaslar hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki 'tehlikeli' durumu ele aldıklarını belirterek AB'nin Kosova'dan taleplerini şöyle aktardı: "Üç açık talebimiz var. Yerel seçimlerin hemen yenilenmesi, Kosovalı Sırpların katılımının sağlanması ve AB kolaylaştırıcılığındaki diyalog kapsamında Sırp Çoğunluklu Belediyeler Birliği'nin kurulması için çalışmaların başlaması."Borrell, "Bunların olmaması, ilişkilerimizde ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230601/sirp-lider-vucic-butun-antlasmalara-saygi-duyduk-1071862899.html

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