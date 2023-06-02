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https://sputniknews.com.tr/20230602/28-mayis-gecesi-kilicdaroglu-ve-imamoglu-tartisti-iddiasi-uysal-kadar-katkimiz-yok-mu-1071915178.html
28 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tartıştı iddiası: Uysal kadar katkımız yok mu?
28 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tartıştı iddiası: Uysal kadar katkımız yok mu?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 28 Mayıs akşamı tartıştığı iddia edildi. 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T08:29+0300
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türkiye
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
tartışma
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu sonrası siyasi gelişmeler yakından takip edilirken kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Yeni Şafak'ın haberinde, CHP’de ilk tartışmanın 28 Mayıs akşamı, seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı saat 19.00’da yaşandığını belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masa liderlerini CHP Genel Merkezi’ne davet etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile birlikte toplantıya katılıp katılamayacağını sordu.İddiaya göre Kılıçdaroğlu, “Bu 6’lı Masa ve liderler toplantısı” diyerek olumsuz cevap verince İmamoğlu şu yanıtını verdi: İmamoğlu'nun daha sonra binadan ayrıldığı öne sürüldü. İmamoğlu 29 Mayıs sabahı paylaştığı videolu mesajında, “Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/serdar-karagoz-anadolu-ajansi-alni-ak-basi-dik-isini-dosdogru-yapmis-olmanin-ozguveniyle-burada-1071762071.html
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, tartışma
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, tartışma

28 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tartıştı iddiası: Uysal kadar katkımız yok mu?

08:29 02.06.2023 (güncellendi: 08:32 02.06.2023)
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CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 28 Mayıs akşamı tartıştığı iddia edildi.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turu sonrası siyasi gelişmeler yakından takip edilirken kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.
Yeni Şafak'ın haberinde, CHP’de ilk tartışmanın 28 Mayıs akşamı, seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı saat 19.00’da yaşandığını belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masa liderlerini CHP Genel Merkezi’ne davet etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile birlikte toplantıya katılıp katılamayacağını sordu.
İddiaya göre Kılıçdaroğlu, “Bu 6’lı Masa ve liderler toplantısı” diyerek olumsuz cevap verince İmamoğlu şu yanıtını verdi:
“Bizim Gültekin Uysal kadar katkımız yok mu?”
İmamoğlu'nun daha sonra binadan ayrıldığı öne sürüldü. İmamoğlu 29 Mayıs sabahı paylaştığı videolu mesajında, “Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz” demişti.
Serdar Karagöz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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