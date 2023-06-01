'Ukrayna, Rusya'yı çocukları kaçırmakla suçlamak için provokasyon hazırlıyor'

Sputnik'e konuşan Rus güvenlik güçlerinden bir kaynak, Ekim 2022'de Herson'dan tahliye edildikten sonra çocukları Rusya topraklarında bulunan kadınlara Rusya'ya gitmeleri için SBU tarafından finansman sağlandığını ve bunun karşılığında kadınlardan çocuklarıyla birlikte Ukrayna'ya döndüklerinde Rusya'yı suçlayan bir röportaj vermeleri istediğini anlattı.



SBU'nun kadınların içinde bulundukları zor durumu kullandığını belirten kaynak, bu planın ana amacının 'çocuk kaçakçılığı' suçlamasını gündeme getirerek Rusya'yı karalamak olduğunu vurguladı.



Kaynak, bu plan dahilinde SBU'nun Ukrayna'dan Rusya'ya 7 kadın gönderdiğinin altını çizdi.



7 kadın arasında yer alan Tatyana Bodak, SBU ajanlarının ve savcıların deniz harp okulundaki oğlu hakkında arama kararı çıkarıldığını öne sürdüğünü ve bu nedenle Rusya'ya giderek oğlunu almak istediğini söyledi.



Fakat bürokratik engeller nedeniyle pasaport alamadığını kaydeden Bodak, daha sonra Save Ukraine temsilcilerinin sosyal medya üzerinden yardım isteyen kız kardeşine ulaşarak hemen pasaport verdiklerini belirtti.



Kız kardeşine röportaj verme şartının getirildiğine dikkat çeken Bodak, "Çocuğun röportaj vermesi gerekiyordu, söyledikleri buydu. Başka bir şey bilmiyorum. Belki de orada bir sürpriz hazırlayacaklar ve ben çok üzüleceğim. Fakat tek şartları, çocuğun dönmesi ve röportaj vermesi" dedi.



Şu anda oğlunun Ukrayna'ya dönmesi konusunda şüpheleri bulunduğunu, zira her şeyin daha kötüye gidebileceğini düşünen Bodak, Rusya'nın Voronej kentindeki kız kardeşinin yanına gitmeyi ve oğlunun eğitimine Rusya'da devam etmesini sağlamayı planladığını vurguladı.