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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/ukrayna-rusyayi-cocuklari-kacirmakla-suclamak-icin-provokasyon-hazirliyor-1071878512.html
'Ukrayna, Rusya'yı çocukları kaçırmakla suçlamak için provokasyon hazırlıyor'
'Ukrayna, Rusya'yı çocukları kaçırmakla suçlamak için provokasyon hazırlıyor'
Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU), Save Ukraine adlı vakıfla birlikte Rusya'ya güya zorla götürülen çocukların ve ebeveynlerinin yer aldığı bir provokasyon... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T13:08+0300
2023-06-01T13:09+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Sputnik'e konuşan Rus güvenlik güçlerinden bir kaynak, Ekim 2022'de Herson'dan tahliye edildikten sonra çocukları Rusya topraklarında bulunan kadınlara Rusya'ya gitmeleri için SBU tarafından finansman sağlandığını ve bunun karşılığında kadınlardan çocuklarıyla birlikte Ukrayna'ya döndüklerinde Rusya'yı suçlayan bir röportaj vermeleri istediğini anlattı.SBU'nun kadınların içinde bulundukları zor durumu kullandığını belirten kaynak, bu planın ana amacının 'çocuk kaçakçılığı' suçlamasını gündeme getirerek Rusya'yı karalamak olduğunu vurguladı.Kaynak, bu plan dahilinde SBU'nun Ukrayna'dan Rusya'ya 7 kadın gönderdiğinin altını çizdi.7 kadın arasında yer alan Tatyana Bodak, SBU ajanlarının ve savcıların deniz harp okulundaki oğlu hakkında arama kararı çıkarıldığını öne sürdüğünü ve bu nedenle Rusya'ya giderek oğlunu almak istediğini söyledi.Fakat bürokratik engeller nedeniyle pasaport alamadığını kaydeden Bodak, daha sonra Save Ukraine temsilcilerinin sosyal medya üzerinden yardım isteyen kız kardeşine ulaşarak hemen pasaport verdiklerini belirtti.Kız kardeşine röportaj verme şartının getirildiğine dikkat çeken Bodak, "Çocuğun röportaj vermesi gerekiyordu, söyledikleri buydu. Başka bir şey bilmiyorum. Belki de orada bir sürpriz hazırlayacaklar ve ben çok üzüleceğim. Fakat tek şartları, çocuğun dönmesi ve röportaj vermesi" dedi.Şu anda oğlunun Ukrayna'ya dönmesi konusunda şüpheleri bulunduğunu, zira her şeyin daha kötüye gidebileceğini düşünen Bodak, Rusya'nın Voronej kentindeki kız kardeşinin yanına gitmeyi ve oğlunun eğitimine Rusya'da devam etmesini sağlamayı planladığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rusyanin-yeni-topraklarindaki-yetimleri-ulke-disina-kacirmayi-planlayan-bir-ukraynali-yakalandi-1071795156.html
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rusya, ukrayna, ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
rusya, ukrayna, ukrayna güvenlik konseyi (sbu)

'Ukrayna, Rusya'yı çocukları kaçırmakla suçlamak için provokasyon hazırlıyor'

13:08 01.06.2023 (güncellendi: 13:09 01.06.2023)
© AFP 2023 / JUAN BARRETOUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / JUAN BARRETO
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Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU), Save Ukraine adlı vakıfla birlikte Rusya'ya güya zorla götürülen çocukların ve ebeveynlerinin yer aldığı bir provokasyon hazırladığı belirtildi.
Sputnik'e konuşan Rus güvenlik güçlerinden bir kaynak, Ekim 2022'de Herson'dan tahliye edildikten sonra çocukları Rusya topraklarında bulunan kadınlara Rusya'ya gitmeleri için SBU tarafından finansman sağlandığını ve bunun karşılığında kadınlardan çocuklarıyla birlikte Ukrayna'ya döndüklerinde Rusya'yı suçlayan bir röportaj vermeleri istediğini anlattı.

SBU'nun kadınların içinde bulundukları zor durumu kullandığını belirten kaynak, bu planın ana amacının 'çocuk kaçakçılığı' suçlamasını gündeme getirerek Rusya'yı karalamak olduğunu vurguladı.

Kaynak, bu plan dahilinde SBU'nun Ukrayna'dan Rusya'ya 7 kadın gönderdiğinin altını çizdi.

7 kadın arasında yer alan Tatyana Bodak, SBU ajanlarının ve savcıların deniz harp okulundaki oğlu hakkında arama kararı çıkarıldığını öne sürdüğünü ve bu nedenle Rusya'ya giderek oğlunu almak istediğini söyledi.

Fakat bürokratik engeller nedeniyle pasaport alamadığını kaydeden Bodak, daha sonra Save Ukraine temsilcilerinin sosyal medya üzerinden yardım isteyen kız kardeşine ulaşarak hemen pasaport verdiklerini belirtti.

Kız kardeşine röportaj verme şartının getirildiğine dikkat çeken Bodak, "Çocuğun röportaj vermesi gerekiyordu, söyledikleri buydu. Başka bir şey bilmiyorum. Belki de orada bir sürpriz hazırlayacaklar ve ben çok üzüleceğim. Fakat tek şartları, çocuğun dönmesi ve röportaj vermesi" dedi.

Şu anda oğlunun Ukrayna'ya dönmesi konusunda şüpheleri bulunduğunu, zira her şeyin daha kötüye gidebileceğini düşünen Bodak, Rusya'nın Voronej kentindeki kız kardeşinin yanına gitmeyi ve oğlunun eğitimine Rusya'da devam etmesini sağlamayı planladığını vurguladı.
Donetsk- Çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
Ukrayna krizi
‘Rusya'nın yeni topraklarındaki yetimleri ülke dışına kaçırmayı planlayan bir Ukraynalı yakalandı’
30 Mayıs, 16:26
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