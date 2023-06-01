https://sputniknews.com.tr/20230601/ukrayna-cocuklarin-rusyaya-zorla-getirilmesi-konusunda-yalan-haber-kampanyasi-planliyor-1071893837.html

Ukrayna, çocukların Rusya'ya 'zorla getirilmesi' konusunda yalan haber kampanyası planlıyor

Ukrayna, çocukların Rusya'ya 'zorla getirilmesi' konusunda yalan haber kampanyası planlıyor

Sputnik haber ajansına konuşan bir kaynak, Ukrayna Güvenlik Servisinin Save Ukraine Vakfı ile beraber güya çocukların zorla Rusya'ya getirilmesi ile ilgili... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T16:46+0300

2023-06-01T16:46+0300

2023-06-01T17:01+0300

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video

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Sputnik haber ajansına konuşan bir kaynak, Ukrayna Güvenlik Servisinin Save Ukraine Vakfı ile beraber güya çocukların zorla Rusya'ya getirilmesi ile ilgili fake haber hazırlıkları içerisinde olduğu bilgisini verdi. Sözlerine göre, çocukları Herson'dan Rusya'ya tahliye edilen kadınların Ukrayna'ya geri döndüklerinde röportaj verme şartıyla Rusya gezisinin masrafları karşılandı. Kadınlardan biri, oğlunun röportaj vermesi koşuluyla yol parasının ödendiği, Rusya'ya yolculuğunun ayarlandığını anlattı.

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Ukrayna, Çocukların Rusya'ya 'Zorla Getirilmesi' Konusunda Yalan Haber Kampanyası Planlıyor Ukrayna, Çocukların Rusya'ya 'Zorla Getirilmesi' Konusunda Yalan Haber Kampanyası Planlıyor 2023-06-01T16:46+0300 true PT1M36S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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