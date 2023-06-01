https://sputniknews.com.tr/20230601/ukrayna-cocuklarin-rusyaya-zorla-getirilmesi-konusunda-yalan-haber-kampanyasi-planliyor-1071893837.html
Ukrayna, çocukların Rusya'ya 'zorla getirilmesi' konusunda yalan haber kampanyası planlıyor
Ukrayna, çocukların Rusya'ya 'zorla getirilmesi' konusunda yalan haber kampanyası planlıyor
Sputnik haber ajansına konuşan bir kaynak, Ukrayna Güvenlik Servisinin Save Ukraine Vakfı ile beraber güya çocukların zorla Rusya'ya getirilmesi ile ilgili... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T16:46+0300
2023-06-01T16:46+0300
2023-06-01T17:01+0300
dünya
kadın
haber
fake news
video
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Sputnik haber ajansına konuşan bir kaynak, Ukrayna Güvenlik Servisinin Save Ukraine Vakfı ile beraber güya çocukların zorla Rusya'ya getirilmesi ile ilgili fake haber hazırlıkları içerisinde olduğu bilgisini verdi. Sözlerine göre, çocukları Herson'dan Rusya'ya tahliye edilen kadınların Ukrayna'ya geri döndüklerinde röportaj verme şartıyla Rusya gezisinin masrafları karşılandı. Kadınlardan biri, oğlunun röportaj vermesi koşuluyla yol parasının ödendiği, Rusya'ya yolculuğunun ayarlandığını anlattı.
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Ukrayna, Çocukların Rusya'ya 'Zorla Getirilmesi' Konusunda Yalan Haber Kampanyası Planlıyor
Ukrayna, Çocukların Rusya'ya 'Zorla Getirilmesi' Konusunda Yalan Haber Kampanyası Planlıyor
2023-06-01T16:46+0300
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PT1M36S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
kadın, haber, fake news, video, видео
kadın, haber, fake news, video, видео
Sputnik haber ajansına konuşan bir kaynak, Ukrayna Güvenlik Servisinin Save Ukraine Vakfı ile beraber güya çocukların zorla Rusya'ya getirilmesi ile ilgili fake haber hazırlıkları içerisinde olduğu bilgisini verdi. Sözlerine göre, çocukları Herson'dan Rusya'ya tahliye edilen kadınların Ukrayna'ya geri döndüklerinde röportaj verme şartıyla Rusya gezisinin masrafları karşılandı. Kadınlardan biri, oğlunun röportaj vermesi koşuluyla yol parasının ödendiği, Rusya'ya yolculuğunun ayarlandığını anlattı.