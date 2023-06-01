https://sputniknews.com.tr/20230601/turkevine-saldiran-saniga-sizofreni-teshisi-konuldu-1071862124.html

Türkevi'ne saldıran sanığa şizofreni teşhisi konuldu

Türkevi'ne saldıran sanığa şizofreni teşhisi konuldu

New York'taki Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne 22 Mayıs'ta demir levyeyle saldıran... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T01:38+0300

2023-06-01T01:38+0300

2023-06-01T01:38+0300

dünya

yeni türkevi binası

new york

saldırı

abd

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AA muhabirinin, sanığın New York'ta sevk edildiği hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Akbıyık'ın ilaçla tedavisine başlandı.Türkevi'nin camlarına demir levyeyle saldıran sanığın hastanede de agresif tavırlarını sürdürdüğünü, kendisine ve başkasına zarar verme potansiyeli bulunduğunu belirten yetkililer, Akbıyık'ın hastanede iki kişiye saldırdığını, camları yumrukladığını ve özel odaya kapatıldığını aktardı.İlaç tedavisinden sonra mahkemenin verdiği 'denetimli serbestlik' kararı uyarınca sanığın hastaneden taburcu edileceğini kaydeden yetkililer, Akbıyık'a şizofreni tanısı koyulduğunu ifade etti.'Denetimli serbestlik' kararı verilmiştiNew York Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Akbıyık hakkında 28 Mayıs'ta 'denetimli serbestlik kararı' verilmişti.Akbıyık'ın, Türkevi ve yakınına herhangi bir şekilde yaklaşması yasaklanırken mahkeme tarafından bir sonraki duruşma tarihi 25 Temmuz olarak belirlenmişti.Akbıyık, mahkemenin ardından kolluk güçleri nezaretinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için New York Bellevue Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümüne sevk edilmişti.Olaydan 4 gün sonra yakalanmıştıNew York Polis Teşkilatı'ndan (NYPD) yapılan yazılı açıklamada, zanlının 26 Mayıs'ta yerel saatle 10.15'te gözaltına alındığı belirtilmişti.Açıklamada, 29 yaşındaki Recep Akbıyık'a 'soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme' suçlarının yöneltildiği aktarılmıştı.

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yeni türkevi binası, new york, saldırı, abd