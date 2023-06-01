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TCDD’den Marmaray’da tutamaçları kırarak duyuruları toplayan kişi hakkında açıklama
TCDD’den Marmaray’da tutamaçları kırarak duyuruları toplayan kişi hakkında açıklama
TCDD, bugün Marmaray’da bir şahsın tutamaçları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görselinin de bulunduğu duyuruları toplayan kişi... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
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Marmaray’ın Twitter adresinden paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:
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tcdd, marmaray, recep tayyip erdoğan

TCDD’den Marmaray’da tutamaçları kırarak duyuruları toplayan kişi hakkında açıklama

23:13 01.06.2023 (güncellendi: 23:16 01.06.2023)
© AAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
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TCDD, bugün Marmaray’da bir şahsın tutamaçları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görselinin de bulunduğu duyuruları toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.
Marmaray’ın Twitter adresinden paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün Marmaray'da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın görselinin de bulunduğu duyuruları topladığı tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle hayata geçirilen ve tüm dünyada yüzyılın en önemli projeleri arasında yer alan Marmaray’da seyahat ederken tahammülsüzlük göstererek Vandallık yapan ve kamu malına zarar veren bu şahısla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağımızı saygıyla duyururuz."
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