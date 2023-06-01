https://sputniknews.com.tr/20230601/sirp-lider-vucic-butun-antlasmalara-saygi-duyduk-1071862899.html

Sırp lider Vucic: Bütün antlaşmalara saygı duyduk

Sırp lider Vucic: Bütün antlaşmalara saygı duyduk

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, NATO'nun Kosova'daki birlikleriyle bu zamana kadar oldukça iyi ilişkilerinin bulunduğunu, bundan sonra da ilişkilerin... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T02:29+0300

2023-06-01T02:29+0300

2023-06-01T02:29+0300

dünya

kosova

sırbistan

aleksandr vucic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/06/1064252272_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fdd80dfd4d80ba5656fe809f08c708c1.jpg

Vucic, CNN televizyonuna verdiği röportajda, son günlerde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kosovalı Sırplara durumu yatıştırmaları ve barış çağrısında bulunan Vucic, "Sırp tarafı, 2013'te imzalanan Brüksel Antlaşması'nın tüm gerekliliklerini yerine getirdi. Kosova ise tek sorumluluğu olan 'Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması' maddesini hayata geçirmedi" dedi.Vucic, Kosovalı Sırpların tek isteğinin, kendileri ve aileleri için güvenlik olduğunu vurguladı. Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun yaşadığı belediyelerde 23 Nisan'da yapılan yerel seçime katılımın yüzde 3 olduğunu aktaran Vucic, bu yüzden seçimlerin geçersiz olduğunu savundu.Kosovalı Sırpların seçimleri boykot ettiğini anımsatan Vucic, "Siz hiç katılımın bu kadar düşük olduğu bir seçimin geçerli olduğunu gördünüz mü?" değerlendirmesinde bulundu.Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin ABD ve Fransa tarafından gelen açıklamalardan memnuniyet duyduğuna dikkati çekerek, "Bütün antlaşmalara saygı duyduk. Bir tane askerimiz Kosova'ya girmedi. Bu zamana kadar NATO'nun Kosova'daki birlikleriyle son derece iyi ve profesyonel bir ilişkimiz vardı. Bundan sonra da ilişkimizin bu çerçevede yürüyeceğine eminim" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230531/rusya-abnin-kosovadaki-sirplarin-cikarlarini-gormezden-gelmesi-yeni-gerilime-yol-acti-1071851751.html

kosova

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kosova, sırbistan, aleksandr vucic