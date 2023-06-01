Sırp lider Vucic: Bütün antlaşmalara saygı duyduk

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Yeni dönem ekonomi politikaları neler olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kimse kaybetmeyecek’ sözünden 3 gün sonra
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Canlı
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230601/sirp-lider-vucic-butun-antlasmalara-saygi-duyduk-1071862899.html
Sırp lider Vucic: Bütün antlaşmalara saygı duyduk
Sırp lider Vucic: Bütün antlaşmalara saygı duyduk
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, NATO'nun Kosova'daki birlikleriyle bu zamana kadar oldukça iyi ilişkilerinin bulunduğunu, bundan sonra da ilişkilerin... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T02:29+0300
2023-06-01T02:29+0300
dünya
kosova
sırbistan
aleksandr vucic
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/06/1064252272_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fdd80dfd4d80ba5656fe809f08c708c1.jpg
Vucic, CNN televizyonuna verdiği röportajda, son günlerde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kosovalı Sırplara durumu yatıştırmaları ve barış çağrısında bulunan Vucic, "Sırp tarafı, 2013'te imzalanan Brüksel Antlaşması'nın tüm gerekliliklerini yerine getirdi. Kosova ise tek sorumluluğu olan 'Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması' maddesini hayata geçirmedi" dedi.Vucic, Kosovalı Sırpların tek isteğinin, kendileri ve aileleri için güvenlik olduğunu vurguladı. Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun yaşadığı belediyelerde 23 Nisan'da yapılan yerel seçime katılımın yüzde 3 olduğunu aktaran Vucic, bu yüzden seçimlerin geçersiz olduğunu savundu.Kosovalı Sırpların seçimleri boykot ettiğini anımsatan Vucic, "Siz hiç katılımın bu kadar düşük olduğu bir seçimin geçerli olduğunu gördünüz mü?" değerlendirmesinde bulundu.Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin ABD ve Fransa tarafından gelen açıklamalardan memnuniyet duyduğuna dikkati çekerek, "Bütün antlaşmalara saygı duyduk. Bir tane askerimiz Kosova'ya girmedi. Bu zamana kadar NATO'nun Kosova'daki birlikleriyle son derece iyi ve profesyonel bir ilişkimiz vardı. Bundan sonra da ilişkimizin bu çerçevede yürüyeceğine eminim" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230531/rusya-abnin-kosovadaki-sirplarin-cikarlarini-gormezden-gelmesi-yeni-gerilime-yol-acti-1071851751.html
kosova
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/06/1064252272_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_b03a0b5b9a83cf3cf4ba4b4823899059.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kosova, sırbistan, aleksandr vucic
kosova, sırbistan, aleksandr vucic

Sırp lider Vucic: Bütün antlaşmalara saygı duyduk

02:29 01.06.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKAleksandar Vucic
Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
Abone olTelegram
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, NATO'nun Kosova'daki birlikleriyle bu zamana kadar oldukça iyi ilişkilerinin bulunduğunu, bundan sonra da ilişkilerin bu yönde ilerleyeceğinden emin olduğunu söyledi.
Vucic, CNN televizyonuna verdiği röportajda, son günlerde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kosovalı Sırplara durumu yatıştırmaları ve barış çağrısında bulunan Vucic, "Sırp tarafı, 2013'te imzalanan Brüksel Antlaşması'nın tüm gerekliliklerini yerine getirdi. Kosova ise tek sorumluluğu olan 'Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması' maddesini hayata geçirmedi" dedi.
Vucic, Kosovalı Sırpların tek isteğinin, kendileri ve aileleri için güvenlik olduğunu vurguladı. Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun yaşadığı belediyelerde 23 Nisan'da yapılan yerel seçime katılımın yüzde 3 olduğunu aktaran Vucic, bu yüzden seçimlerin geçersiz olduğunu savundu.
Kosovalı Sırpların seçimleri boykot ettiğini anımsatan Vucic, "Siz hiç katılımın bu kadar düşük olduğu bir seçimin geçerli olduğunu gördünüz mü?" değerlendirmesinde bulundu.
Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin ABD ve Fransa tarafından gelen açıklamalardan memnuniyet duyduğuna dikkati çekerek, "Bütün antlaşmalara saygı duyduk. Bir tane askerimiz Kosova'ya girmedi. Bu zamana kadar NATO'nun Kosova'daki birlikleriyle son derece iyi ve profesyonel bir ilişkimiz vardı. Bundan sonra da ilişkimizin bu çerçevede yürüyeceğine eminim" diye konuştu.
Kosova'nın kuzeyinde Sırp göstericiler ile NATO güçleri arasında yaşanan çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
DÜNYA
Rusya: AB'nin, Kosova’daki Sırpların çıkarlarını görmezden gelmesi yeni gerilime yol açtı
Dün, 19:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала