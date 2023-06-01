https://sputniknews.com.tr/20230601/sirp-lider-vucic-butun-antlasmalara-saygi-duyduk-1071862899.html
Sırp lider Vucic: Bütün antlaşmalara saygı duyduk
Sırp lider Vucic: Bütün antlaşmalara saygı duyduk
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, NATO'nun Kosova'daki birlikleriyle bu zamana kadar oldukça iyi ilişkilerinin bulunduğunu, bundan sonra da ilişkilerin... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T02:29+0300
2023-06-01T02:29+0300
2023-06-01T02:29+0300
dünya
kosova
sırbistan
aleksandr vucic
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/06/1064252272_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fdd80dfd4d80ba5656fe809f08c708c1.jpg
Vucic, CNN televizyonuna verdiği röportajda, son günlerde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kosovalı Sırplara durumu yatıştırmaları ve barış çağrısında bulunan Vucic, "Sırp tarafı, 2013'te imzalanan Brüksel Antlaşması'nın tüm gerekliliklerini yerine getirdi. Kosova ise tek sorumluluğu olan 'Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması' maddesini hayata geçirmedi" dedi.Vucic, Kosovalı Sırpların tek isteğinin, kendileri ve aileleri için güvenlik olduğunu vurguladı. Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun yaşadığı belediyelerde 23 Nisan'da yapılan yerel seçime katılımın yüzde 3 olduğunu aktaran Vucic, bu yüzden seçimlerin geçersiz olduğunu savundu.Kosovalı Sırpların seçimleri boykot ettiğini anımsatan Vucic, "Siz hiç katılımın bu kadar düşük olduğu bir seçimin geçerli olduğunu gördünüz mü?" değerlendirmesinde bulundu.Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin ABD ve Fransa tarafından gelen açıklamalardan memnuniyet duyduğuna dikkati çekerek, "Bütün antlaşmalara saygı duyduk. Bir tane askerimiz Kosova'ya girmedi. Bu zamana kadar NATO'nun Kosova'daki birlikleriyle son derece iyi ve profesyonel bir ilişkimiz vardı. Bundan sonra da ilişkimizin bu çerçevede yürüyeceğine eminim" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230531/rusya-abnin-kosovadaki-sirplarin-cikarlarini-gormezden-gelmesi-yeni-gerilime-yol-acti-1071851751.html
kosova
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/06/1064252272_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_b03a0b5b9a83cf3cf4ba4b4823899059.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kosova, sırbistan, aleksandr vucic
kosova, sırbistan, aleksandr vucic
Sırp lider Vucic: Bütün antlaşmalara saygı duyduk
Abone ol
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, NATO'nun Kosova'daki birlikleriyle bu zamana kadar oldukça iyi ilişkilerinin bulunduğunu, bundan sonra da ilişkilerin bu yönde ilerleyeceğinden emin olduğunu söyledi.
Vucic, CNN televizyonuna verdiği röportajda, son günlerde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kosovalı Sırplara durumu yatıştırmaları ve barış çağrısında bulunan Vucic, "Sırp tarafı, 2013'te imzalanan Brüksel Antlaşması'nın tüm gerekliliklerini yerine getirdi. Kosova ise tek sorumluluğu olan 'Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması' maddesini hayata geçirmedi" dedi.
Vucic, Kosovalı Sırpların tek isteğinin, kendileri ve aileleri için güvenlik olduğunu vurguladı. Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun yaşadığı belediyelerde 23 Nisan'da yapılan yerel seçime katılımın yüzde 3 olduğunu aktaran Vucic, bu yüzden seçimlerin geçersiz olduğunu savundu.
Kosovalı Sırpların seçimleri boykot ettiğini anımsatan Vucic, "Siz hiç katılımın bu kadar düşük olduğu bir seçimin geçerli olduğunu gördünüz mü?" değerlendirmesinde bulundu.
Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin ABD ve Fransa tarafından gelen açıklamalardan memnuniyet duyduğuna dikkati çekerek, "Bütün antlaşmalara saygı duyduk. Bir tane askerimiz Kosova'ya girmedi. Bu zamana kadar NATO'nun Kosova'daki birlikleriyle son derece iyi ve profesyonel bir ilişkimiz vardı. Bundan sonra da ilişkimizin bu çerçevede yürüyeceğine eminim" diye konuştu.