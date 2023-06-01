https://sputniknews.com.tr/20230601/sia-otizm-spektrumunda-oldugunu-acikladi-1071890080.html

Sia otizm spektrumunda olduğunu açıkladı

Sia otizm spektrumunda olduğunu açıkladı

Sinema dünyasına adım attığı filmi otizm tasviri yüzünden çokça eleştirilen ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sia'dan konuyla ilgili bir itiraf geldi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T16:16+0300

2023-06-01T16:16+0300

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dünya

sia

otizm

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En iyi ‘Chandelier’, ‘Cheap Thrills’ ve ‘Elastic Heart’ şarkılarıyla tanınan Avustralyalı pop yıldızı, söz yazarı ve yapımcı Sia kendi filmi ‘Music’teki otizmli tasvirinden ötürü yerden yere vurulmasından iki yıl sonra kendisinin de otizm spektrumunda olduğunu açıkladı. Bir podcast yayınında konuşan Sia, “45 yıl boyunca ‘İnsan kostümümü üstüme geçirmeliyim’ diyerek yaşadım. Tamamen kendim olabilmem ancak son iki yıldır mümkün oldu” ifadelerini kullandı. Sia’nın yönetip yazımında yer aldığı ve şarkıcının birçok klibinde boy gösteren Maddie Ziegler’in oynadığı ‘Music’ filmi otizmi yanlış ve yanıltıcı şekilde tasvir etmekle eleştirilmiş, bu iki Altın Küre adaylığı bulunan filmin vizyona girmesini engellemek için imza toplanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230509/iqsu-einsteindan-yuksek-11-yasindaki-dahi-cocugun-hayali-nasa-1070820506.html

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sia, otizm