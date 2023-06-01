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https://sputniknews.com.tr/20230601/sia-otizm-spektrumunda-oldugunu-acikladi-1071890080.html
Sia otizm spektrumunda olduğunu açıkladı
Sia otizm spektrumunda olduğunu açıkladı
Sinema dünyasına adım attığı filmi otizm tasviri yüzünden çokça eleştirilen ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sia'dan konuyla ilgili bir itiraf geldi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
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En iyi ‘Chandelier’, ‘Cheap Thrills’ ve ‘Elastic Heart’ şarkılarıyla tanınan Avustralyalı pop yıldızı, söz yazarı ve yapımcı Sia kendi filmi ‘Music’teki otizmli tasvirinden ötürü yerden yere vurulmasından iki yıl sonra kendisinin de otizm spektrumunda olduğunu açıkladı. Bir podcast yayınında konuşan Sia, “45 yıl boyunca ‘İnsan kostümümü üstüme geçirmeliyim’ diyerek yaşadım. Tamamen kendim olabilmem ancak son iki yıldır mümkün oldu” ifadelerini kullandı. Sia’nın yönetip yazımında yer aldığı ve şarkıcının birçok klibinde boy gösteren Maddie Ziegler’in oynadığı ‘Music’ filmi otizmi yanlış ve yanıltıcı şekilde tasvir etmekle eleştirilmiş, bu iki Altın Küre adaylığı bulunan filmin vizyona girmesini engellemek için imza toplanmıştı.
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sia, otizm
sia, otizm

Sia otizm spektrumunda olduğunu açıkladı

16:16 01.06.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKSia
Sia - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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Sinema dünyasına adım attığı filmi otizm tasviri yüzünden çokça eleştirilen ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sia'dan konuyla ilgili bir itiraf geldi.
En iyi ‘Chandelier’, ‘Cheap Thrills’ ve ‘Elastic Heart’ şarkılarıyla tanınan Avustralyalı pop yıldızı, söz yazarı ve yapımcı Sia kendi filmi ‘Music’teki otizmli tasvirinden ötürü yerden yere vurulmasından iki yıl sonra kendisinin de otizm spektrumunda olduğunu açıkladı.
Bir podcast yayınında konuşan Sia, “45 yıl boyunca ‘İnsan kostümümü üstüme geçirmeliyim’ diyerek yaşadım. Tamamen kendim olabilmem ancak son iki yıldır mümkün oldu” ifadelerini kullandı.
Sia’nın yönetip yazımında yer aldığı ve şarkıcının birçok klibinde boy gösteren Maddie Ziegler’in oynadığı ‘Music’ filmi otizmi yanlış ve yanıltıcı şekilde tasvir etmekle eleştirilmiş, bu iki Altın Küre adaylığı bulunan filmin vizyona girmesini engellemek için imza toplanmıştı.
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