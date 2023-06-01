Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. şampiyonluğunu elde etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Yeni dönem ekonomi politikaları neler olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kimse kaybetmeyecek’ sözünden 3 gün sonra
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Canlı
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230601/sevilla-uefa-avrupa-liginde-7-sampiyonlugunu-elde-etti-1071862737.html
Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. şampiyonluğunu elde etti
Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. şampiyonluğunu elde etti
İspanya ekibi Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T02:26+0300
2023-06-01T02:26+0300
spor
jose mourinho
futbol
roma
penaltı
sevilla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071862580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7505e6a28d2408decb8b37ceb8c4c49f.jpg
UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya ekibi Roma'yı penaltılarla mağlup eden İspanya temsilcisi Sevilla, turnuvadaki 7. şampiyonluğunu elde etti.İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Sevilla, en başarılı takım unvanını elinde bulundurduğu turnuvada çıktığı 7. finalden de kupayla ayrıldı.Daha önce 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, bu sene ise Roma engelini geçerek kupaya uzandı.Roma ikinci kez finalde yenildiPortekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, 1991'den sonra tarihinde ikinci kez UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı.İlk finalini bir diğer İtalya temsilcisi Inter'e kaybeden Roma, bu kez Sevilla'ya mağlup olarak kupanın bir adım uzağında kaldı.Mourinho, ilk kez finalde kaybettiJose Mourinho, UEFA organizasyonlarında çıktığı 6. finalde ilk yenilgisini yaşadı.Daha önce 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere çıktığı 5 finali de kazanan Mourinho, bu kez Avrupa Ligi finalinde Sevilla engeline takıldı.Porto ile 2002-2003 ve Manchester United ile 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu gören Mourinho, 2003-2004 sezonunda Porto, 2009-2010 sezonunda ise Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.Tecrübeli teknik adam, Roma ile 2021-2022 sezonunda da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071862580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c666dcce02974b498ebb73c0f93a85cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jose mourinho, futbol, roma, penaltı, sevilla
jose mourinho, futbol, roma, penaltı, sevilla

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. şampiyonluğunu elde etti

02:26 01.06.2023
© AP Photo / Petr David Josekİspanya ekibi Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon oldu.
İspanya ekibi Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Abone olTelegram
İspanya ekibi Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya temsilcisi Roma'ya penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak şampiyon oldu.
UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya ekibi Roma'yı penaltılarla mağlup eden İspanya temsilcisi Sevilla, turnuvadaki 7. şampiyonluğunu elde etti.
İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Sevilla, en başarılı takım unvanını elinde bulundurduğu turnuvada çıktığı 7. finalden de kupayla ayrıldı.
Daha önce 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, bu sene ise Roma engelini geçerek kupaya uzandı.

Roma ikinci kez finalde yenildi

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, 1991'den sonra tarihinde ikinci kez UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı.
İlk finalini bir diğer İtalya temsilcisi Inter'e kaybeden Roma, bu kez Sevilla'ya mağlup olarak kupanın bir adım uzağında kaldı.

Mourinho, ilk kez finalde kaybetti

Jose Mourinho, UEFA organizasyonlarında çıktığı 6. finalde ilk yenilgisini yaşadı.
Daha önce 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere çıktığı 5 finali de kazanan Mourinho, bu kez Avrupa Ligi finalinde Sevilla engeline takıldı.
Porto ile 2002-2003 ve Manchester United ile 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu gören Mourinho, 2003-2004 sezonunda Porto, 2009-2010 sezonunda ise Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.
Tecrübeli teknik adam, Roma ile 2021-2022 sezonunda da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала