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Şebekino'ya düzenlenen bombardıman sırasında öğrenci yurdu binasında yangın çıktı
Şebekino'ya düzenlenen bombardıman sırasında öğrenci yurdu binasında yangın çıktı
Bombardıman sırasında yerel idare binası da hasar gördü. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T17:23+0300
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Şebekino kentinin yer aldığı Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, söz konusu bombardımanların Grad roketatar sistemiyle düzenlendiğini kaydetti ve kentte ışık olmadığını da belirtti. Bombardımanlara tanıklık eden bir Şebekino sakini RT’ye açıklamasında, “Gece kabus gibiydi, çok yoğun bir bombardıman düzenlediler. Şu an, Tanrı’ya şükür, artık Şebekino’da değiliz, kenti terk ettik, fakat babam henüz kentten ayrılamıyor” dedi. Son verilere göre Şebekino’ya gece ve bu sabah düzenlenen saldırılarda dokuz sivil yaralandı.
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Ukrayna ordusunun, sınırdaki Şebekino kentine düzenlediği bombardıman sırasında mermilerin doğrudan isabet ettiği bir öğrenci yurdu binasında yangın çıktı.
Ukrayna ordusunun, sınırdaki Şebekino kentine düzenlediği bombardıman sırasında mermilerin doğrudan isabet ettiği bir öğrenci yurdu binasında yangın çıktı.
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bomba, savaş, video, видео
bomba, savaş, video, видео

Şebekino'ya düzenlenen bombardıman sırasında öğrenci yurdu binasında yangın çıktı

17:23 01.06.2023 (güncellendi: 17:29 01.06.2023)
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Bombardıman sırasında yerel idare binası da hasar gördü.
Şebekino kentinin yer aldığı Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, söz konusu bombardımanların Grad roketatar sistemiyle düzenlendiğini kaydetti ve kentte ışık olmadığını da belirtti. Bombardımanlara tanıklık eden bir Şebekino sakini RT’ye açıklamasında, “Gece kabus gibiydi, çok yoğun bir bombardıman düzenlediler. Şu an, Tanrı’ya şükür, artık Şebekino’da değiliz, kenti terk ettik, fakat babam henüz kentten ayrılamıyor” dedi.
Son verilere göre Şebekino’ya gece ve bu sabah düzenlenen saldırılarda dokuz sivil yaralandı.
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