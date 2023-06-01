https://sputniknews.com.tr/20230601/sebekinoya-duzenlenen-bombardiman-sirasinda-ogrenci-yurdu-binasinda-yangin-cikti-1071896122.html

Şebekino'ya düzenlenen bombardıman sırasında öğrenci yurdu binasında yangın çıktı

Şebekino'ya düzenlenen bombardıman sırasında öğrenci yurdu binasında yangın çıktı

Bombardıman sırasında yerel idare binası da hasar gördü. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T17:23+0300

2023-06-01T17:23+0300

2023-06-01T17:29+0300

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Şebekino kentinin yer aldığı Belgorod bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, söz konusu bombardımanların Grad roketatar sistemiyle düzenlendiğini kaydetti ve kentte ışık olmadığını da belirtti. Bombardımanlara tanıklık eden bir Şebekino sakini RT’ye açıklamasında, “Gece kabus gibiydi, çok yoğun bir bombardıman düzenlediler. Şu an, Tanrı’ya şükür, artık Şebekino’da değiliz, kenti terk ettik, fakat babam henüz kentten ayrılamıyor” dedi. Son verilere göre Şebekino’ya gece ve bu sabah düzenlenen saldırılarda dokuz sivil yaralandı.

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Ukrayna ordusunun, sınırdaki Şebekino kentine düzenlediği bombardıman sırasında mermilerin doğrudan isabet ettiği bir öğrenci yurdu binasında yangın çıktı. Ukrayna ordusunun, sınırdaki Şebekino kentine düzenlediği bombardıman sırasında mermilerin doğrudan isabet ettiği bir öğrenci yurdu binasında yangın çıktı. 2023-06-01T17:23+0300 true PT0M15S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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