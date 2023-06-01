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https://sputniknews.com.tr/20230601/saturnun-uydusunda-yasam-belirtisi-uzaya-fiskiran-su-buhari-sutunu-tespit-edildi-1071887455.html
Satürn'ün uydusunda yaşam belirtisi: Uzaya fışkıran su buharı sütunu tespit edildi
Satürn'ün uydusunda yaşam belirtisi: Uzaya fışkıran su buharı sütunu tespit edildi
James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği görüntüleri inceleyen astronomlar, Satürn'ün buzla kaplı uydusu Enceladus'tan uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T15:27+0300
2023-06-01T15:29+0300
satürn
yaşam
uzay
james webb uzay teleskobu
uydu
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BBC'nin haberinde, 504 kilometre çapındaki Enceladus'ta çok sayıda gayzer bulunduğu ve son tespit edilenin de oldukça büyük olduğu belirtildi.Enceladus'taki buhar sütununun uzunluğunun 6 bin 600 kilometreye ulaştığı ve bunun İngiltere ile Japonya arasındaki uçuş mesafesine eşit olduğu kaydedildi.Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da gayzerden saniyede 300 litre su fışkırdığını, bunun olimpik su havuzunu birkaç saatte doldurmaya yetebilecek ölçüde olduğunu açıkladı.Webb teleskobunun yakın kızılötesi tayfçeker cihazını kullanan astronomlar, buhar sütununun özelliklerini tespit etmeyi başardı.Fışkıran su buharının yaklaşık yüzde 30'unun, Satürn'ün 'E halkası' ile aynı noktada bulunan su halkasını beslediği belirlendi.'Enceladus'taki büyük su buharı sütunlarını görmek bizi heyecanlandırıyor'İskoçya Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:Araştırmanın sonuçları, Nature Astronomy'de yayımlanacak.Enceladus'un yüzeyindeki çatlaklardan karbon bazlı moleküllerin sızdığı tespit edilmiştiABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Satürn keşif aracı Cassini'nin 2018'de topladığı verilere göre, Enceladus'un yüzeyindeki çatlaklardan karbon bazlı moleküllerin sızdığı tespit edilmişti.Bilim insanları, Cassini uzay aracının, 2005'te Satürn'ün çevresinde dönen uydunun buzlu yüzeyinden sızıntı yapan sıcak su kaynaklarını tespit etmesinden bu yana Enceladus'un dışarıdan gelen organizmalar için 'potansiyel bir ev sahibi olup olamayacağını' araştırmayı sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20191008/saturn-artik-en-cok-uyduya-sahip-gezegen-1040339849.html
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satürn, uzay, james webb uzay teleskobu, uydu
satürn, uzay, james webb uzay teleskobu, uydu

Satürn'ün uydusunda yaşam belirtisi: Uzaya fışkıran su buharı sütunu tespit edildi

15:27 01.06.2023 (güncellendi: 15:29 01.06.2023)
© REUTERS / NASA / Satürn
Satürn - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© REUTERS / NASA /
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James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği görüntüleri inceleyen astronomlar, Satürn'ün buzla kaplı uydusu Enceladus'tan uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik dev su buharı sütununu tespit etti.
BBC'nin haberinde, 504 kilometre çapındaki Enceladus'ta çok sayıda gayzer bulunduğu ve son tespit edilenin de oldukça büyük olduğu belirtildi.
Enceladus'taki buhar sütununun uzunluğunun 6 bin 600 kilometreye ulaştığı ve bunun İngiltere ile Japonya arasındaki uçuş mesafesine eşit olduğu kaydedildi.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da gayzerden saniyede 300 litre su fışkırdığını, bunun olimpik su havuzunu birkaç saatte doldurmaya yetebilecek ölçüde olduğunu açıkladı.
Webb teleskobunun yakın kızılötesi tayfçeker cihazını kullanan astronomlar, buhar sütununun özelliklerini tespit etmeyi başardı.
Fışkıran su buharının yaklaşık yüzde 30'unun, Satürn'ün 'E halkası' ile aynı noktada bulunan su halkasını beslediği belirlendi.
© AAWebb, Satürn'ün uydusundan uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik su buharı sütununu görüntüledi
Webb, Satürn'ün uydusundan uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik su buharı sütununu görüntüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
Webb, Satürn'ün uydusundan uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik su buharı sütununu görüntüledi
© AA

'Enceladus'taki büyük su buharı sütunlarını görmek bizi heyecanlandırıyor'

İskoçya Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Enceladus'un yüzey sıcaklığı sıfırın altında 200 santigrat derece yani dondurucu soğuklukta ancak uydunun çekirdeğinin, bu suyu ısıtacak kadar sıcak olduğunu düşünüyoruz. Buhar sütunlarının uzaya fışkırmasına sebep olan da budur. Dünya'daki okyanusların derinliklerinde benzer koşullarda yaşamın var olabileceğini biliyoruz. İşte bu yüzden Enceladus'taki büyük su buharı sütunlarını görmek bizi heyecanlandırıyor. Bunlar orada neler olup bittiğini, orada yaşam olasılığının ne kadar olduğunu anlamamıza yardım edecek ancak oradaki yaşam dünyadaki gibi değil derin deniz bakterileri şeklinde olacaktır."
Araştırmanın sonuçları, Nature Astronomy'de yayımlanacak.

Enceladus'un yüzeyindeki çatlaklardan karbon bazlı moleküllerin sızdığı tespit edilmişti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Satürn keşif aracı Cassini'nin 2018'de topladığı verilere göre, Enceladus'un yüzeyindeki çatlaklardan karbon bazlı moleküllerin sızdığı tespit edilmişti.
Bilim insanları, Cassini uzay aracının, 2005'te Satürn'ün çevresinde dönen uydunun buzlu yüzeyinden sızıntı yapan sıcak su kaynaklarını tespit etmesinden bu yana Enceladus'un dışarıdan gelen organizmalar için 'potansiyel bir ev sahibi olup olamayacağını' araştırmayı sürdürüyor.
Satürn - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2019
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Satürn artık 'en çok uyduya sahip gezegen'
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