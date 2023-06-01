https://sputniknews.com.tr/20230601/saturnun-uydusunda-yasam-belirtisi-uzaya-fiskiran-su-buhari-sutunu-tespit-edildi-1071887455.html

Satürn'ün uydusunda yaşam belirtisi: Uzaya fışkıran su buharı sütunu tespit edildi

Satürn'ün uydusunda yaşam belirtisi: Uzaya fışkıran su buharı sütunu tespit edildi

James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği görüntüleri inceleyen astronomlar, Satürn'ün buzla kaplı uydusu Enceladus'tan uzaya fışkıran 6 bin 600 kilometrelik... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T15:27+0300

2023-06-01T15:27+0300

2023-06-01T15:29+0300

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yaşam

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james webb uzay teleskobu

uydu

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BBC'nin haberinde, 504 kilometre çapındaki Enceladus'ta çok sayıda gayzer bulunduğu ve son tespit edilenin de oldukça büyük olduğu belirtildi.Enceladus'taki buhar sütununun uzunluğunun 6 bin 600 kilometreye ulaştığı ve bunun İngiltere ile Japonya arasındaki uçuş mesafesine eşit olduğu kaydedildi.Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da gayzerden saniyede 300 litre su fışkırdığını, bunun olimpik su havuzunu birkaç saatte doldurmaya yetebilecek ölçüde olduğunu açıkladı.Webb teleskobunun yakın kızılötesi tayfçeker cihazını kullanan astronomlar, buhar sütununun özelliklerini tespit etmeyi başardı.Fışkıran su buharının yaklaşık yüzde 30'unun, Satürn'ün 'E halkası' ile aynı noktada bulunan su halkasını beslediği belirlendi.'Enceladus'taki büyük su buharı sütunlarını görmek bizi heyecanlandırıyor'İskoçya Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:Araştırmanın sonuçları, Nature Astronomy'de yayımlanacak.Enceladus'un yüzeyindeki çatlaklardan karbon bazlı moleküllerin sızdığı tespit edilmiştiABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Satürn keşif aracı Cassini'nin 2018'de topladığı verilere göre, Enceladus'un yüzeyindeki çatlaklardan karbon bazlı moleküllerin sızdığı tespit edilmişti.Bilim insanları, Cassini uzay aracının, 2005'te Satürn'ün çevresinde dönen uydunun buzlu yüzeyinden sızıntı yapan sıcak su kaynaklarını tespit etmesinden bu yana Enceladus'un dışarıdan gelen organizmalar için 'potansiyel bir ev sahibi olup olamayacağını' araştırmayı sürdürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20191008/saturn-artik-en-cok-uyduya-sahip-gezegen-1040339849.html

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satürn, uzay, james webb uzay teleskobu, uydu