https://sputniknews.com.tr/20230601/rusyanin-sinir-bolgesi-belgorod-geceden-beri-ates-altinda-ancak-ukrayna-gucleri-bolgeye-sizmadi-1071878114.html

‘Rusya'nın sınır bölgesi Belgorod geceden beri ateş altında, ancak Ukrayna güçleri bölgeye sızmadı’

‘Rusya'nın sınır bölgesi Belgorod geceden beri ateş altında, ancak Ukrayna güçleri bölgeye sızmadı’

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Şebekino kentine Ukrayna güçleri tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda beş kişinin yaralandığı belirtildi. Belgorod... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T12:58+0300

2023-06-01T12:58+0300

2023-06-01T12:58+0300

ukrayna krizi

oleg gladkovskiy

ukrayna

rusya

saldırı

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Rusya’nın sınır bölgesi Belgorod’ın Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna güçlerinin bölgedeki Şebekino kentine kesintisiz saldırı düzenlediklerini, gece 12.00’de ve sabah 3.40 ile 5.15’teyse kentin merkezine ve dış mahallelerine Grad roketatar sistemleriyle saldırdıklarını kaydetti.Gladkov, şimdiye dek saldırılar sonucunda beş kişinin yaralandığını belirleyebildiklerini söyledi. Belgorod Valisi, yaralananlar içinde bir polis, bir köprü bekçisi ve iki kadının da olduğunu ekledi.‘Durum güç ancak sızma yok’Belgorod idaresinden askeri yetkililerse Şebekino kentinde ‘durumun güç olduğunu ancak Ukrayna güçlerinin kente sızdığı haberlerinin doğru olmadığını’ kaydettiler.Yetkililer, “Ateş açılıyor, çatışma sesleri duyulabiliyor. Rusya ordusu bununla ilgili çalışıyor ancak Ukrayna ordusunun kente sızması gibi bir durum söz konusu değil” dedi.Nitekim Belgorod Valisi Gladkov da, “Belgorod bölgesinde düşman bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Kentin ateş altında olduğunu kaydeden Gladkov, Rusya ordusu, Sınır Muhafızları, Federal Güvenlik Servisi (FSB) güçlerinin kentte bulunduklarını söyledi.

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oleg gladkovskiy, ukrayna, rusya, saldırı