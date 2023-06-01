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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/rusyanin-sinir-bolgesi-belgorod-geceden-beri-ates-altinda-ancak-ukrayna-gucleri-bolgeye-sizmadi-1071878114.html
‘Rusya'nın sınır bölgesi Belgorod geceden beri ateş altında, ancak Ukrayna güçleri bölgeye sızmadı’
‘Rusya'nın sınır bölgesi Belgorod geceden beri ateş altında, ancak Ukrayna güçleri bölgeye sızmadı’
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Şebekino kentine Ukrayna güçleri tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda beş kişinin yaralandığı belirtildi. Belgorod... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T12:58+0300
2023-06-01T12:58+0300
ukrayna krizi
oleg gladkovskiy
ukrayna
rusya
saldırı
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Rusya’nın sınır bölgesi Belgorod’ın Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna güçlerinin bölgedeki Şebekino kentine kesintisiz saldırı düzenlediklerini, gece 12.00’de ve sabah 3.40 ile 5.15’teyse kentin merkezine ve dış mahallelerine Grad roketatar sistemleriyle saldırdıklarını kaydetti.Gladkov, şimdiye dek saldırılar sonucunda beş kişinin yaralandığını belirleyebildiklerini söyledi. Belgorod Valisi, yaralananlar içinde bir polis, bir köprü bekçisi ve iki kadının da olduğunu ekledi.‘Durum güç ancak sızma yok’Belgorod idaresinden askeri yetkililerse Şebekino kentinde ‘durumun güç olduğunu ancak Ukrayna güçlerinin kente sızdığı haberlerinin doğru olmadığını’ kaydettiler.Yetkililer, “Ateş açılıyor, çatışma sesleri duyulabiliyor. Rusya ordusu bununla ilgili çalışıyor ancak Ukrayna ordusunun kente sızması gibi bir durum söz konusu değil” dedi.Nitekim Belgorod Valisi Gladkov da, “Belgorod bölgesinde düşman bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Kentin ateş altında olduğunu kaydeden Gladkov, Rusya ordusu, Sınır Muhafızları, Federal Güvenlik Servisi (FSB) güçlerinin kentte bulunduklarını söyledi.
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oleg gladkovskiy, ukrayna, rusya, saldırı

‘Rusya'nın sınır bölgesi Belgorod geceden beri ateş altında, ancak Ukrayna güçleri bölgeye sızmadı’

12:58 01.06.2023
© Sputnik / Anton Vergun / Multimedya arşivine gidinRoad sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov
Road sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Anton Vergun
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Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Şebekino kentine Ukrayna güçleri tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda beş kişinin yaralandığı belirtildi. Belgorod bölgesinde yer alan kentin dün geceden beri ateş altında olduğu, ancak yerleşim yerine Ukrayna güçlerinin sızdığı bilgisinin doğru olmadığı kaydediliyor.
Rusya’nın sınır bölgesi Belgorod’ın Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna güçlerinin bölgedeki Şebekino kentine kesintisiz saldırı düzenlediklerini, gece 12.00’de ve sabah 3.40 ile 5.15’teyse kentin merkezine ve dış mahallelerine Grad roketatar sistemleriyle saldırdıklarını kaydetti.
Gladkov, şimdiye dek saldırılar sonucunda beş kişinin yaralandığını belirleyebildiklerini söyledi. Belgorod Valisi, yaralananlar içinde bir polis, bir köprü bekçisi ve iki kadının da olduğunu ekledi.

‘Durum güç ancak sızma yok’

Belgorod idaresinden askeri yetkililerse Şebekino kentinde ‘durumun güç olduğunu ancak Ukrayna güçlerinin kente sızdığı haberlerinin doğru olmadığını’ kaydettiler.
Yetkililer, “Ateş açılıyor, çatışma sesleri duyulabiliyor. Rusya ordusu bununla ilgili çalışıyor ancak Ukrayna ordusunun kente sızması gibi bir durum söz konusu değil” dedi.
Nitekim Belgorod Valisi Gladkov da, “Belgorod bölgesinde düşman bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Kentin ateş altında olduğunu kaydeden Gladkov, Rusya ordusu, Sınır Muhafızları, Federal Güvenlik Servisi (FSB) güçlerinin kentte bulunduklarını söyledi.
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